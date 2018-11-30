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|В ФИФА изучают сообщения о домогательствах к футболисткам сборной Афганистана
22:45 01.12.2018
В Международной федерации футбола (ФИФА) проводят расследование в связи с сообщениями о домогательствах к футболисткам сборной Афганистана со стороны чиновников федерации футбола страны (AFF). При этом в числе обвиняемых - президент организации Кермуудин Карим.
"ФИФА изучает данные инциденты. Мы обратились за поддержкой к заинтересованным сторонам, которые охотно предложили свою помощь ФИФА", - приводит слова из заявления федерации The Guardian.
Экс-глава департамента женского футбола AFF Халида Попал сообщила британскому изданию, что девушки из национальной команды рассказали ей о физическом и сексуальном насилии, а также смертельных угрозах в свой адрес.
Ранее трехкратный олимпийский чемпион был арестован на Кубе по обвинению в педофилии.