 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Протестанты в Париже отбивают оружие у полиции: погромы и хаос
00:18 02.12.2018

Президент Франции Макрон готовится выступить с экстренным заявлением

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается выступить с обращением из столицы Аргентины Буэнос-Айреса прямо с саммита "Большой двадцатки" по поводу массовых беспорядков и насилия в Пятой Республике после двух недель массовых демонстраций "желтых жилетов" из-за повышения цен на бензин.

Наиболее напряженная хаотичная обстановка складывается в Париже возле Триумфальной арки.

75 тысяч человек массово вышли на улицы на акции протестов, согласно официальному подсчету Министерства внутренних дел Франции.

"На Парижской демонстрации вспыхнуло насилие, чего опасались разведывательные службы. Городские партизанские сцены всегда происходят ранним вечером на улицах, прилегающих к Елисейским полям. Было выявлено 95 раненых, в том числе 14 среди полицейских и 263 человека арестованы", - говорится в заявлении главного французского полицейского ведомства.




"В регионах более 30 тысяч человек были мобилизованы утром. В гораздо более спокойной атмосфере в целом", - добавили в МВД Франции.

"Желтые жилеты" уже отбили оружие у полицейских.

"Некоторые головорезы, похоже, воспользовались путаницей, вызванной кражей винтовок", - сообщает полиция Франции.

"В ближайшее время ситуация будет только обостряться, - считает специалист антисанкционного центра России Дмитрий Нератов. Наглядно можно наблюдать, что протесты во Франции хорошо организованны и за ними стоят определенные силы. Завтра Макрон проведет чрезвычайное заседание правительства. Однако он не хочет идти на уступки, поскольку оказался в нефтегазовом кольце поставок энергоресурсов, спродюсированных из-за океана".

Дмитрий Музалевский

Источник - МК
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