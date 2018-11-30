Японские милитаристы смотрят на север, - С.Кожемякин

00:19 02.12.2018 Перевооружение Японии идет полным ходом. Переписывая итоги Второй мировой войны, руководство страны следует воле США, формирующих антикитайский фронт. Тем более странной является позиция Кремля, решившего вернуться к проблеме принадлежности Курильских островов.



По проторенной дорожке



Навязывая миру свою трактовку истории XX века, Запад хочет скрыть собственные "скелеты в шкафу". Например, поддержку японского милитаризма. А ведь его буквально выпестовали правящие круги Великобритании и США! В 1902 году был заключен англо-японский союзный договор, по которому Лондон признал "специальные интересы" Токио в Китае и Корее. Это подтолкнуло Японию к экспансии и привело к войне с Россией. После Первой мировой войны к "умиротворению" агрессора присоединились Соединенные Штаты. Вашингтонским морским соглашением 1922 года признавались стратегические интересы Токио на Тихом океане, а спустя восемь лет Великобритания и США дали официальное согласие на размещение в регионе крупных японских военно-морских сил. Не встретили отпора со стороны западных партнеров ни японское вторжение в Китай, ни провокации на советской границе.



Причины этого лежат на поверхности. Западный капитал собирался использовать японскую военщину против СССР и распространения коммунистических идей. Спустя столетие история повторяется. Усиление Китая заставило стратегов империализма смахнуть пыль с античеловеческих концепций. Среди гальванизируемых трупов прошлого оказался японский милитаризм. Согласно послевоенной Конституции, Япония "на вечные времена" отказалась от применения вооруженной силы и обязалась не создавать армию. В действительности США, сами навязавшие Токио пацифистские законы, очень скоро пошли на ее пересмотр. Японии было позволено создать Силы самообороны (ССЯ) - формально полицейское формирование, обладающее, однако, сухопутными, воздушными и морскими подразделениями.



Новый этап ревизии связан с именем нынешнего премьер-министра. Сразу после прихода к власти Синдзо Абэ заявил о намерении пересмотреть Конституцию, хотя против этого выступает большинство населения. Понимая, что референдум может оказаться провальным, премьер не торопил события, а расширял "окно Овертона" постепенно. Несколько лет назад его кабинет разрешил использование ССЯ в случае нападения на страны-союзницы. Готовится и сама конституционная реформа. Согласно утечкам, соответствующий законопроект внесут в парламент в ближайшие полгода. "Настало время исполнить наши обязанности как политиков и создать, наконец, условия, когда Силы самообороны смогут выполнять свой долг с чувством гордости", - заявил недавно Абэ.



Не дожидаясь формального превращения ССЯ в армию, правительство Японии усиливает их боевую мощь. Военный бюджет растет семь лет подряд. В 2019 году он составит 48 миллиардов долларов. По этому показателю страна уже обогнала Россию и вышла на одно из первых мест в мире. Теперь правящая Либерально-демократическая партия предлагает не ограничивать военные расходы одним процентом ВВП, а довести потолок до двух процентов. Деньги тратятся на перевооружение, причем упор делается на усиление наступательных возможностей.



Полгода назад в составе ССЯ появились амфибийные силы, предназначенные для высадки морского десанта. В октябре была спущена на воду подводная лодка "Орю" - первая в мире, работающая на литийионных аккумуляторах. Это обеспечивает ее малозаметность и продолжительность подводного хода. В том же месяце стало известно о начале разработки новейшего истребителя-бомбардировщика, с целью к 2030-м годам заменить весь старый авиапарк. В ноябре корпорация "Митсубиси Хеви Индастриз" выиграла тендер на постройку многоцелевых фрегатов, способных нести вертолеты и боевые беспилотники. Всего флот должен получить четыре таких корабля. А к 2020 году Япония может построить первый легкий авианосец. Об этом со ссылкой на минобороны сообщают местные СМИ.



Еще выше потенциальные возможности. Согласно подсчетам, плутония, которым располагает страна, хватит для создания 6 тысяч ядерных боеголовок. При этом у используемой для запуска спутников ракеты-носителя "Эпсилон" есть все характеристики межконтинентальной баллистической ракеты, а имеющиеся у Японии самолеты и подлодки могут быть оснащены ядерными ракетами и бомбами.



Шантаж и угрозы



Ударные темпы милитаризации были бы невозможны без участия США. Вашингтон не довольствуется нахождением в стране 50 тысяч своих солдат, а усиленно накачивает Японию вооружениями. В сентябре госдепартамент одобрил продажу Токио самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, способных координировать удары по вражеским целям. Также решено ускорить поставку новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. До конца нынешнего года Япония получит десять самолетов, а до 2024-го - свыше сорока машин. К этому же времени будут развернуты американские комплексы ПРО "Иджис Эшор", причем один из них - на севере острова Хонсю, в 500 километрах от побережья России.



Растет интенсивность совместных учений. С 31 октября по 8 ноября прошли военно-воздушные и военно-морские маневры "Кин Сод" с участием свыше 50 тысяч военнослужащих и авианосца "Рональд Рейган". Незадолго до этого авиация двух стран, включая стратегические бомбардировщики B-52, тренировалась над Восточно-Китайским морем, а сухопутные силы отрабатывали навыки в рамках учений "Северная гадюка".



Ни японское правительство, ни Вашингтон не очень-то и скрывают, против кого укрепляется военный плацдарм. В августе японский флот присоединился к патрулированию Южно-Китайского моря, которое осуществляют США и Великобритания, обвиняющие КНР в незаконном захвате Парасельских островов и архипелага Спратли. Японские и американские офицеры разрабатывают сценарии вооруженного ответа Китаю, если последний захочет занять спорные острова Сенкаку в Восточно-Китайском море. Большое внимание уделяется закреплению на архипелаге Рюкю. Группа островов, протянувшаяся от основной территории Японии до Тайваня, фактически закрывает китайским ВМС выход в Тихий океан. До недавнего времени из крупных военных объектов здесь были лишь американские базы на Окинаве. Теперь базы, оснащенные батареями противокорабельных ракет и установками ПВО, появятся на островах Исигаки и Йонагуни.



Особое место отводится Японии в формировании антикитайского альянса. По итогам визита в Токио вице-президента Соединенных Штатов Америки Майка Пенса принято совместное заявление о строительстве "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Две страны собираются выделить 70 миллиардов долларов на инфраструктурные проекты, тем самым выдавливая из региона Китайскую Народную Республику с ее стратегией "Один пояс - один путь". Ими же была предпринята попытка придать антикитайскую направленность саммиту АТЭС, прошедшему 18 ноября.



Пенс открыто обвинил Пекин в том, что он "затягивает партнеров в долговую бездну, лишая их независимости". Эти же словесные штампы содержатся в заявлении, принятом делегациями США, Японии и Австралии. Они посулили региону щедрую помощь при условии смены внешнеполитического вектора. Столь неприкрытый шантаж привел к тому, что впервые в истории саммитов АТЭС не принята итоговая декларация.



Сделка с противником



Военные приготовления Токио направлены не только против Китая. Четко прослеживается тенденция смещения японско-американских учений к северу, ближе к России. Упомянутые выше маневры "Кин Сод" прошли на северной оконечности острова Хонсю, а "Северная гадюка" - и вовсе на острове Хоккайдо. Намного ближе к России, чем к Китаю или Северной Корее, находится и одна из крупнейших в Японии американских авиабаз - "Мисава". Здесь располагается 35-е авиакрыло Тихоокеанских ВВС США, укомплектованное десятками истребителей F-16 и F-35. Наконец, на Хоккайдо расквартирована Северная армия - крупнейшая в составе ССЯ. Японское руководство делает регулярные антироссийские выпады. Токио присоединился к санкциям и выступал с неоднократными осуждениями "российской агрессии" на Украине. В октябре нынешнего года заключен японско-украинский меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере.



Роль Японии как самого последовательного проводника американского влияния на Дальнем Востоке очевидна. Это зависимое положение укреплялось десятилетиями, и глубоко ошибочны предположения, что Токио сможет легко преодолеть его в пользу, например, сближения с Москвой. А ведь такие прогнозы делаются все чаще! Хор придворных песнопевцев активизировался после заявления Путина, предложившего Абэ заключить мирный договор на основе Декларации 1956 года. В этом документе указывалось, что Москва согласна передать Японии острова Шикотан и Хабомаи после подписания мирного договора.



Но то, что Кремль решил вернуться к Декларации спустя 60 с лишним лет, более чем странно. Во-первых, выполнять ее условия отказалась сама Япония. Подстрекаемая США, она потребовала дополнительно передать ей острова Итуруп и Кунашир и тем самым перечеркнула возможность заключения мира. Во-вторых, спустя короткое время документ был фактически аннулирован Советским Союзом. Заключив в 1960 году с Соединенными Штатами Америки Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, японские власти узаконили пребывание американских войск и отказались от нейтралитета. За этим последовало Заявление Советского правительства. В нем подчеркивалось, что обещание о передаче островов теряет силу.



В Токио продолжали требовать возвращения "северных территорий", но ввиду твердой позиции Москвы этот вопрос превратился в элемент внутриполитических игр. Все изменилось с развалом СССР. Ельцинско-козыревский МИД допускал передачу Южных Курил Японии, и то, что сделка не состоялась, можно назвать чудом. Новое руководство страны заняло двойственную позицию. С одной стороны, Путин еще в 2005 году заявил, что острова "находятся под суверенитетом России" и что Москва "в этой части не намерена ничего обсуждать с Японией". С другой - в последнее время проявляется явное расшаркивание перед восточным соседом. Сначала Кремль допустил совместное хозяйственное использование Курил, и вот теперь всенародно объявлено о возвращении к Декларации 1956 года. Готовность идти на уступки подтвердило решение не распространять на архипелаг учения "Восток-2018". Как признался Сергей Шойгу, это сделано по просьбе Токио.



Кремлем явно движет желание явить миру яркий дипломатический прорыв. Вот только цена этого спектакля будет слишком высока. Если поначалу японское правительство согласилось на диалог с упором на хрущевскую Декларацию, то теперь претензии расширены. 16 ноября Абэ увязал возможность подписания мирного договора с "решением территориальной проблемы". При этом в Токио не согласны ни на какой иной вариант, кроме полного суверенитета над островами, о чем сообщил генеральный секретарь японского кабмина Есихидэ Суга. К жесткой борьбе призывает проправительственная газета "Емиури симбун". "Россия незаконно захватила исконно японские земли!" - утверждает она и требует возврата всех "северных территорий". Все это ставит под вопрос обещание не размещать на Курилах базы США, которое, если верить СМИ, Абэ дал Путину.



Уступки Кремля в Японии расценивают как проявление слабости и усиливают давление. Любая активность Москвы в регионе: будь то ракетные стрельбы, прокладка кабеля или даже празднование Победы во Второй мировой войне - вызывает жесткие протесты Японии. В ситуацию может вмешаться и Вашингтон. Еще в 1952 году конгресс США принял резолюцию, в которой "незаконно отторгнутыми" от Японии территориями названы не только все Курилы, но и Южный Сахалин. Впоследствии ее одобрил госдепартамент, и нет никаких гарантий, что Белый дом не возьмет на вооружение этот документ. Инициировав обсуждение "курильской проблемы", российское руководство, во-первых, дает Вашингтону повод для провокаций в ключевом регионе. А во-вторых, вынуждает Китай задуматься над последовательностью внешнеполитического курса Москвы.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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