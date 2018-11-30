 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Итоги выборов в Грузии: Победили... американцы, - Дарья Асламова
00:25 02.12.2018

Итоги выборов в Грузии: Победили... американцы
Спецкор "КП" Дарья Асламова передает из страны, где только что определились с президентом - как это повлияет на отношения с Россией?

ДАРЬЯ АСЛАМОВА

В Грузии определились с итогами вчерашнего президентского голосования. Подсчитаны все 100 процентов голосов. Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия, набрала 59, 52% . Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе набрал лишь 40,48% голосов. Что теперь ждет страну с новым лидером?

- Ну, что ты мелешь, Серго?! Какие еще клятвы на Коране? В Грузии? - говорю я.

- А ты забыла, что у нас проживает 300 тысяч азербайджанцев? И турки есть. Их заставляли клясться на Коране, что они проголосуют за Саломе Зурабившвили и давали бесплатный лаваш, продукты. Подкуп, одним словом.

Серго – один из банды таксистов, что дежурят у меня под окнами. Но они уже поняли, что со мной каши не сваришь, зато мы все подружились. Я не богатый русский турист, который попросит повозить по красивым местам. Хотя сейчас русских здесь уважают, а все в Тбилиси немедленно вспомнили "великий и могучий". Даже на улицах и в кафе можно услышать русскую музыку (при Саакашвили за нее платили штраф. Я свидетель!)

- Серго, ты голосовал за Вашадзе, сторонника Саакашвили. Неужели тебе нравится этот сумасшедший?

- Вовсе нет. Но он всю инфраструктуру отстроил. Вот мне ваш Собянин нравится. Посмотри, как Москву отстроил! Нам бы таких. А зачем нам миллиардер Бидзина Иванишвили, который по телевизору со слезами говорит: "Я знаю, что вы не стали жить лучше. Но мы исправимся. Заплатим ваши долги". Ничего он не заплатит.

Но у Саакашвили еще очень много сторонников. Около 10% населения – чистые фанатики. Для них он – новый Сталин. Раскол так велик, что победившая партия "Грузинская мечта" даже воздерживается от массовых празднований, чтобы не раздражать людей.

- Да, у нас не принято говорить: "Позвольте с Вами не согласиться…" - смеется политолог Ника Читадзе. – Здесь все на страстях и ножах. У нас даже семьи распадаются из-за политических взглядов. Но при Саакашвили страна заблистала, резко выросла экономика, покончили с бытовым бандитизмом. Он даже пять дней смог продержаться в войне против ядерной державы – России!

Мне становится смешно.

- Ника, о чем вы! Наши войска стояли под Тбилиси, и только умоляющие просьбы Буша и Саркози заставили нас отступить. Да и о каком процветании вы говорите? Два миллиона человек сбежали из Грузии в поисках заработков. И половина из них в России.

- Не может такого быть! – возмущается Ника. (При СССР население Грузии составляло 5,5 миллионов человек, сейчас 3,5 миллиона, при этом часть из них – тоже гастарбайтеры).

Но для Ники Читадзе авантюрист Саакашвили - все равно великий правитель. А все аресты, убийства, вымогательства, в которых обвиняют его и сподвижников – это просто перегибы.

Новый президент Саломе Зурабишвили, француженка грузинского происхождения, ему явно не нравится:

- Она позволяет себе бестактные выражения: я, мол, европейка, и научу грузин быть европейцами. Многих людей это задело.

Да, действительно, Саломе – светская, изысканная, благоразумная дочь грузинских эмигрантов. Недоброжелатели дразнят ее за французский акцент. Перед выборами она отказалась от французского гражданства, хотя сделала блестящую карьеру во Франции. Работала в миссии ООН, была первым секретарем посольства Франции в США, первым секретарем постоянной миссии Франции в НАТО и даже чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии.

Внешне она настроена на благожелательные отношения с Россией, но не надо обольщаться: это "натовская девочка" (или, как шутят грузины: "НАТО с человеческим лицом").

Да, она признала, что в 2008 году войну с Россией начала Грузия, но и по-другому она поступить не могла. Ведь этот факт признала и Европейская комиссия. Но легче ли от этого России?

- Оба кандидата придерживаются одинакового прозападного курса, - говорит журналист Валерий Кварацхелия. - Так что все равно победили американцы. После развала СССР гордая Грузия тоже рассыпалась во всех смыслах – в территориальном, экономическом и духовном. А мы все еще твердим, что наше спасение – Запад.

Вальяжный и насмешливый Гулбаат Рцхиладзе, руководитель института Евразии, замечает:

- Грузины могут преуспевать только в составе большой империи. Они процветали в Византии. В мусульманских империях мы не удержались: разная религия и уклад жизни. А вот в России и в СССР просто поднялись. Вершина – Иосиф Сталин. Ну, где еще мог достичь таких высот простой нищий семинарист Иосиф Сталин?! Нам в свое время повезло: и единоверные, и менталитет сошелся. Мы часто ссоримся, но нас тянет друг к другу. Как только убрали Саакашвили, сразу люди из России потянулись сюда. Но у нас государственная установка (и это поощряется Западом), что мы должны помнить все плохое в отношении советского прошлого. И пока она не изменится, я не вижу света в конце туннеля.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543699500
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