Весь мир отмечает День борьбы со СПИДом, а Казахстан еще и - День Первого Президента

01:25 02.12.2018 Согласно данным СПИД центра Алматы, ВИЧ-инфекция наиболее распространена в Павлодарской области.



Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается по 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, передает Zakon.kz.



Впервые День борьбы со СПИДом отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.



Ежегодно к этому дню проводятся различные мероприятия по профилактике распространения СПИДа.



СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) - это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.



Согласно данным СПИД центра Алматы, ВИЧ-инфекция наиболее распространена в Павлодарской области.



Как предполагают специалисты центра, наиболее частым путем заражения являются незащищенные половые контакты.



Чтобы не допустить инфицирования, необходимо соблюдать следующие правила:



Использовать презервативы при сексуальных контактах;



Использовать только свой стерильный шприц, и не допускать его использование другими людьми;



Использовать стерильные иглы для татуировок и пирсинга;



Пользоваться только своими предметами личной гигиены (бритвенные принадлежности, зубные щетки);



Противовирусное лечение во время беременности, родов и после родовом периоде, отказ от грудного вскармливания для предотвращения заражения ребенка.



ВИЧ не передается через рукопожатия, воздушно-капельным путем, при посещении бассейнов или общественных туалетов, через общую посуду и контакте с домашними животными.



Асема Тунгушбаева



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Казахстан отмечает День Первого Президента

Предлагаем вспомнить самые яркие события за год с участием Главы государства Нурсултаном Назарбаевым.



Фото : Акорда1 декабря 2018, 09:00

1 декабря в Казахстане отмечается День Первого Президента, сообщает Zakon.kz.



Традиционно, в этот день все казахстанцы отдыхают. День Первого Президента начали отмечать с 2012 года. 10 декабря 2011 года на пленарном заседании Сената Парламента Республики Казахстан был принят закон "О внесении дополнения в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан".



1 декабря 1991 года, - в результате первых всенародных выборов Нурсултан Абишевич Назарбаев был переизбран на пост президента Казахской ССР.



Предлагаем вспомнить самые яркие события за год с участием Главы государства Нурсултаном Назарбаевым.



9 января Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана, в котором призвал использовать современные технологии во всех сферах.



17 января Глава государства встретился с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Дональд Трамп выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за совершаемый официальный визит и дал высокую оценку сложившимся отношениям между Казахстаном и США.



19 января Нурсултан Абишевич встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в Нью-Йорке. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с председательством Казахстана в Совете Безопасности ООН.



18 января Н.Назарбаев открыл заседание Совета Безопасности ООН.



В этот же день президент встретился с главой Польши Анджеем Дудой. Во время беседы Глава государства поздравил Президента Польши с началом непостоянного членства в Совете Безопасности ООН.



9 февраля Глава государства провел расширенное собрание с акимами всех областей, а также Астаны и Алматы. В ходе совещания он обратил внимание на необходимость контроля стабильности цен на продукты питания и регулирования тарифов.



12 февраля Нурсултан Абишевич дал интервью китайскому каналу CCTV. Он ответил на вопросы касательно сотрудничества Казахстана и Китая, а также двустороннего взаимодействия в рамках сопряжения программ "Нурлы Жол" и "Один пояс, один путь".



Спустя месяц, 6 марта, он дал интервью Первому каналу. В ходе беседы с журналистом российского телеканала Глава государства рассказал об основных аспектах развития сотрудничества между Казахстаном и Россией в рамках Евразийского экономического союза.



13 марта состоялась встреча со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Чон Се Гюном. Глава государства отметил развитие торгово-экономических отношений между Казахстаном и Южной Кореей и выразил заинтересованность в их дальнейшем углублении.



14 марта была проведена встреча с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, прибывшим в Казахстан с официальным визитом. Нурсултан Назарбаев подчеркнул доверительный характер отношений, сложившихся между двумя странами, и отметил особую роль Эмомали Рахмона в деле укрепления дружбы между народами Казахстана и Таджикистана.



15 марта Нурсултан Назарбаев обсудил двусторонние отношения с президентами Кыргызстана и Узбекистана, а также провел консультативную встречу глав государств Центральной Азии. Президент Казахстана остановился на преимуществах проведения подобных консультативных встреч на высшем уровне, отметив важность объединения потенциала стран Центральной Азии, увеличения внутрирегиональной торговли, обеспечения региональной безопасности и сближения народов.



16 марта состоялась встреча с министрами иностранных дел стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии. Во встрече приняли участие министры иностранных дел Российской Федерации – Сергей Лавров, Турецкой Республики – Мевлют Чавушоглу, Исламской Республики Иран – Мохаммад Джавад Зариф. В ходе беседы стороны обсудили результаты и перспективы переговоров по разрешению конфликта в Сирии в формате Астанинской площадки.



21 марта в ходе рабочей поездки в Самарканд Нурсултан Назарбаев обсудил с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым увеличение взаимного товарооборота, продвижение продуктивных контактов и связей между представителями бизнес-сообществ двух стран.



24 марта Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. После церемонии встречи Нурсултан Назарбаев провел переговоры с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном в расширенном составе, где был подписан ряд соглашений и меморандумов.



11 апреля прошла церемония вручения верительных грамот. В ходе мероприятия грамоты президенту Казахстана вручили Чрезвычайные и Полномочные послы Российской Федерации, Республики Узбекистан, Туркменистана и Итальянской Республики.



28 апреля Глава государства принял участие в XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана. В ходе сессии были назначены новые заместители Председателя Ассамблеи народа Казахстана – Тварионас Виталий Ионо и Салжанов Исламбек Тулеубаевич.



2 мая состоялась встреча с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном. В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки дня предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического Совета, а также аспекты дальнейшего углубления евразийской интеграции.



14 мая Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным, а также принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.



17 мая на полях Астанинского экономического форума, Глава государства поприветствовал восьмого Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, отметив его вклад в развитие Организации Объединенных Наций. В тот же день, Назарбаев общался с Франсуа Олландом и поблагодарил его за участие в Астанинском экономическом форуме.



23 мая прошла встреча с секретарями советов безопасности и министрами оборонных ведомств государств-членов ОДКБ.



6 июня Нурсултан Назарбаев совершил государственный визит в Китай, где принял участие в ряде мероприятий и переговоров.



10 июня состоялось заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном формате, где было подписано несколько документов. В тот же день Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой и Премьер-министром Индии Нарендрой Моди.



14 июня Глава государства прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, а также принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.



29 июня президент встретился с Геннадием Головкиным. Боксер подарил Президенту Казахстана свои чемпионские пояса по боксу среди профессионалов по версиям WBC, WBA (Super), IBO и IBF.



12 августа был очень насыщенный день. Тогда прошло пленарное заседание Пятого каспийского саммита. Нурсултан Назарбаев провел встречу с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.



22 августа Чрезвычайные и Полномочные послы Ливанской Республики Жискар Эл Хури, Украины Иван Кулеба, Федеративной Республики Бразилия Марсия Доннер Абреу, Федеративной Республики Германия Тило Клиннер, Исламской Республики Пакистан Имтиаз Ахмад Кази вручили верительные грамоты Президенту Казахстана.



24 августа Глава государства прибыл в Туркменбаши для участия в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.



2 сентября Н.Назарбаев был в городе Чолпон-Ата для участия в Шестом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В ходе визита Президент Казахстана встретится с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, а также участвовал в церемонии открытия ІІІ Всемирных игр кочевников.



13 сентября президент Казахстана принял участие в Третьем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией, которое проходило в Анкаре.



28 сентября в Душанбе состоялось заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств. В ходе заседания Глава государства остановился на результатах работы по укреплению и развитию отношений в рамках СНГ. Нурсултан Назарбаев отметил эффективность проводимых мероприятий по реформе организации и обновлению концептуальных документов Содружества.



5 октября Нурсултан Назарбаев обратился к народу с Посланием,где рассказал, как нужно повышать доходы и качество жизни казахстанцев.



8 октября верительные грамоты Главе государства вручили Чрезвычайные и Полномочные послы Китайской Народной Республики Чжан Сяо, Королевства Испания Давид Артуро Карриедо Томас, Государства Израиль Лиат Вексельман, Словацкой Республики Милан Коллар и Европейского Союза Свен-Олов Карлссон.



9 октября Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем. Глава государства наградил Александра Вучича орденом "Достык" I степени за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Сербия.



10 октября прошло пленарное заседание VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В тот же день Президент провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.



17 октября Глава государства прибыл в Брюссель для участия в 12-м Саммите Форума "Азия – Европа" (АСЕМ). Также он встретился с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте.



18 октября прошла встреча с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Глава государства подчеркнул, что со времени установления дипломатических отношений между двумя странами прошло 26 лет, в течение которых сформирована вся необходимая договорно-правовая база.



19 октября Нурсултан Назарбаев выступал в 12-м Саммите Форума "Азия – Европа". Нурсултан Назарбаев отметил, что Саммит должен призвать США, Россию, Китай, а также Евросоюз к поиску решений существующих разногласий в мире. Еще он встретился с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.



20 октября состоялась неформальная встреча с президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.



2 ноября прошло собрание членов Совета глав правительств стран-участниц СНГ. Во встрече приняли участие премьер-министры: Республики Казахстан – Б.Сагинтаев, Азербайджанской Республики – Н.Мамедов, Республики Беларусь – С.Румас, Кыргызской Республики – М.Абылгазиев, Республики Таджикистан – К.Расулзода, Республики Узбекистан – А.Арипов, Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев, первый вице-Премьер Республики Армения А.Мирзоян, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Г.Мурадов, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев, а также Нурсултан Назарбаев.



8 ноября Глава государства принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном и узком составе.



9 ноября Нурсултан Назарбаев вместе с Владимиром Путиным участвовали в XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.



21 ноября президент провел встречу с представителями иностранного дипломатического корпуса. Обращаясь к ним, Глава государства выразил обеспокоенность в связи с усилением напряженности в международных отношениях.



22 ноября Назарбаев дал интервью телеканалам Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Отвечая на вопросы журналиста, Глава государства подробно остановился на ключевых вопросах международной и региональной повестки дня, а также приоритетных направлениях сотрудничества между Казахстаном и Российской Федерацией. Телевизионная трансляция интервью планируется в начале декабря текущего года в эфире телеканалов "Россия-1" и "Россия-24".



28 ноября Нурсултан Назарбаев принял участие в VIII Гражданском Форуме Казахстана. Президент Казахстана отдельно остановился на работе организаций, оказывающих поддержку детским домам и кризисным центрам "Дом мамы". В этой связи Нурсултан Назарбаев призвал представителей отечественного бизнеса оказать помощь НПО, задействованным в данной работе.



Асема Тунгушбаева Источник - zakon.kz

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