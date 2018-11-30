Кыргызстанец Дастан Лепшаков занял третье место на чемпионате мира по бильярду

06:06 02.12.2018

01 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Иван МАРЧЕНКО



Кыргызстанец Дастан Лепшаков занял третье место на чемпионате мира по бильярду (свободная пирамида). Об этом сообщил сайт "Дуплет".



ЧМ проходит в городе Тюмени (Россия). Среди мужчин в борьбу вступили 72 мастера кия из 16 стран. Дастан Лепшаков провел пять матчей: одолел Виталия Вершкова (РФ) - 7:2, Валерия Чижова (Беларусь) - 7:4, Олега Еркулева (РФ) - 7:5 и Азиза Мадаминова (КР) - 7:3. В матче за выход в финал Дастан не справился с Артемом Баловым (РФ) - 4:7.



Дастан Лепшаков - чемпион мира-2015 по динамичной пирамиде и серебряный призер ЧМ-2017 по комбинированной пирамиде.