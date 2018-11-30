ВВС США "высокоточно" ударили по Ливии (поражены 3 пикапа)

08:22 02.12.2018

ВВС США нанесли удар по террористам в Ливии



ВВС США нанесли удар в Ливии по террористам из группировки "Аль-Кайда в странах исламского Магриба" (AQIM), уничтожив по меньшей мере 11 боевиков и 3 автомобиля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).



Точечный авиаудар был нанесен в районе Эль-Увейнат в Ливии, говорится в заявлении.



По словам военных, жертв среди гражданского населения нет.



"АФРИКОМ будет наносить высокоточные удары, чтобы лишить террористов убежища в Ливии... они остаются уязвимыми, где бы они ни находились", - говорится в пресс-релизе командующего операциями АФРИКОМ генерал-майора морской пехоты Грега П. Олсона.



Это третий удар США по группировке AQIM в Ливии. В июне в результате такого удара был уничтожен один террорист.