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|ВВС США "высокоточно" ударили по Ливии (поражены 3 пикапа)
08:22 02.12.2018
ВВС США нанесли удар по террористам в Ливии
ВВС США нанесли удар в Ливии по террористам из группировки "Аль-Кайда в странах исламского Магриба" (AQIM), уничтожив по меньшей мере 11 боевиков и 3 автомобиля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).
Точечный авиаудар был нанесен в районе Эль-Увейнат в Ливии, говорится в заявлении.
По словам военных, жертв среди гражданского населения нет.
"АФРИКОМ будет наносить высокоточные удары, чтобы лишить террористов убежища в Ливии... они остаются уязвимыми, где бы они ни находились", - говорится в пресс-релизе командующего операциями АФРИКОМ генерал-майора морской пехоты Грега П. Олсона.
Это третий удар США по группировке AQIM в Ливии. В июне в результате такого удара был уничтожен один террорист.