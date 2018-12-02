 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп и Си Цзиньпин договорились о перемирии в торговой войне
09:03 02.12.2018

Американский президент Дональд Трамп пока не будет поднимать пошлины на товары из Китая, стороны намерены договориться об отмене всех дополнительных тарифов, сообщают Белый дом и информационные агентства.

Встреча президента США с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине продолжалась два с половиной часа, передает ТАСС.

Трамп согласился не поднимать пошлины с 10% до 25% с 1 января. В ответ Китай должен сократить торговый дисбаланс значительными закупками американской продукции, сообщил Белый дом.

Конкретная сумма, на которую Пекин должен купить американские товары, пока не установлена. Известно, что речь идет об энергоносителях, сельскохозяйственной, промышленной и другой продукции. Если стороны не добьются прогресса на переговорах за 90 дней, то США все же поднимут пошлины против Китая.

Отмечается, что Китай согласился покупать сельскохозяйственную продукцию американских фермеров "незамедлительно", передает РИА "Новости".

"Синьхуа" передает, что "КНР и США активизируют переговоры, чтобы отменить все дополнительные тарифы".

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Си Цзиньпин и Трамп договорились обменяться визитами "в подходящее время".

МИД Китая также сообщил, что Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе саммита G20 выразили готовность совместно бороться с протекционизмом отдельных стран мира.

Во вторник Вашингтон пригрозил Пекину введением дополнительных пошлин на 267 млрд долларов, если на встрече Трампа и Си Цзиньпина не будет заключена торговая сделка.

Текст: Антон Антонов
2 декабря 2018

Источник - vz.ru
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