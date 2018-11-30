Узбекистан отказался от Украинского цукора

09:38 02.12.2018

УЗБЕКИСТАН ОТКАЗАЛСЯ ОТ УКРАИНСКОГО САХАРА

Украинский сахар не разгружают и не растамаживают в Узбекистане, пожаловались в Национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

Как заявили в ассоциации, внезапная остановка грозит украинским производителям сорванными контрактами.



С учетом того, что последние полгода основным импортером сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта, считают в "Укрцукор".



Узбекистан - крупнейший импортером украинского сахара: в 2017/2018 маркетинговом году Украина экспортировала более 560 тысяч тонн сахара, из них почти 210 тысяч тонн на 791 млн долларов импортировал Узбекистан.