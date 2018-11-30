"Новые господа". РосЧиновники совсем отрываются от народа, - Владимир Малышев

09:49 02.12.2018

Кадры, как говорится, решают все. Но в последнее время, судя по поведению некоторых наших чиновников, с ними явно что-то не ладное происходит.



Бурный скандал вспыхнул недавно вокруг директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. Выступая на встрече с волонтерами в Кировограде, она заявила, что "государство не просило родителей их рожать" и "в принципе вообще ничего не должно (молодежи)". На фоне указаний президента об особом внимании к молодежи и демографической политике государства такое заявление прозвучало, по меньшей мере, странно.



Незадолго до Глацких такую же "легкость в мыслях необыкновенную" продемонстрировала министр труда Саратовской области Наталья Соколова. Она заявила, что питаться на прожиточный минимум можно, ведь "макарошки" стоят всегда одинаково. В ответ на такое смелое заявление ей предложили самой прожить месяц на прожиточный минимум. Но Наталья Соколова отказалась, заявив, что ей статус не позволяет, за что и лишилась своей должности. Отметим, что сама экс-чиновница зарабатывала в месяц около 200 тыс. руб.



Не так давно "прославился" своим красноречием бывший начальник сектора информации – пресс-секретарь администрации Курортного района Петербурга Василий Ансимов. В СМИ и на страницах ряда депутатов ЗАКСа города был размещен скриншот записи в соцсети, которую оставил Ансимов вскоре после крушения самолета А321, летевшего из Египта в Петербург. В ней чиновник грубо высказался в адрес тех, кто отдавал дань памяти жертвам трагедии, выходя на улицы с цветами и свечами, назвав их "идиотами" и "тупым дерьмом". После терактов в Париже Ансимов высказался в адрес тех, кто сочувствовал парижанам, принося свечи и цветы к посольству и консульствам Франции, сравнив их поступок с поведением обезьян.



Но самый тревожный сигнал прозвучал на днях из Екатеринбурга. Там в местной школе №115 под прикрытием конкурса "Толерантный мир" детям предложили изобразить… однополую любовь.



В результате на детских рисунках появились обнимающиеся однополые пары и даже трио, а также такие подписи, как "Нам не дано выбирать, мы все по-своему уникальны", "Мы за мир. Мы за толерантность" и т.п.



Конечно же, такое произошло не случайно, а в результате того, что в стенах этого государственного общеобразовательного учреждения подрастающее поколение давно и планомерно снабжали такой "специфической" информацией. Но самое невероятное то, что у развратителей малолетних нашелся сторонник в лице высокопоставленного чиновника – уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.



По его словам, в школе действительно проходила "Неделя толерантности", которая была якобы направлена "на оценку и выстраивание межнациональных отношений". При этом он не возмутился, а, как сообщило агентство "Царьград", принялся всячески оправдывать организаторов конкурса: "Наши дети живут ведь не в какой-то пробирке и отрезаны от всего того, что происходит… Да, они об этом знают. Надо, может быть, спокойно относиться и не заострять на этом внимание", – отрапортовал чиновник.



"Спокойно относиться" к пропаганде гомосексуализма в школах – и такое сказал тот, кому поручено защищать права наших детей!



Видимо, такой же логикой руководствовалась и администрация школы, вывешивая рисунки учеников об однополой любви на стенде.



А ведь у нас в стране есть закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, есть прямой запрет на гей-пропаганду среди несовершеннолетних. По закону, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей вообще установлена ответственность в виде штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Однако в Екатеринбурге пока никто не наказан.



Кстати, а почему это произошло именно в этом городе? Уж не плоды ли это "просвещения" от активно орудующего там либерального прозападного "Ельцин-центра", о деятельности которого уже писало "Столетие"?



Данный случай является вопиющей, откровенной пропагандой гомосексуализма среди школьников, – считает адвокат Иван Миронов. – При этом название конкурса фактически исключало наличие иного мнения на однополые браки, исключало традиционную позицию по данному вопросу.



Да, наших детей сегодня трудно защитить. Волна грязи и пропаганды пороков льется в их неокрепшие души не только с просторов интернета, но даже с экранов государственного телевидения.



Однако все это поощряют другие чиновники, которым поручено руководить нашими СМИ. Но когда поведение "слуг народа" идет вразрез интересам общества, когда их заявления показывают, как "страшно далеки они от народа", то становится понятно, что пора бить тревогу.



Чиновники у нас и в самом деле стали особой кастой. Они получают огромные зарплаты, вращаются в своем собственном кругу и живут интересами, далекими от интересов рядовых граждан. И, как показывают все учащающиеся скандалы вокруг этих "слуг народа", этот разрыв между ними и обществом все углубляется.



Понятно, конечно, что без чиновников нам не обойтись. Они – становой хребет государственной машины, без них она работать не может. В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин коснулся проблемы российского чиновничества, заявив, что в России "подавляющее большинство чиновников – люди порядочные и ответственные". И это, несомненно, так. Однако участившиеся скандалы показывают, что проблемы в этой области нарастают. Именно поэтому, наверное, не слишком впечатляют темпы роста нашей экономики, указы президента не исполняются в срок, а критика в адрес "слуг народа" снизу становится все более острой и закрывать на это глаза никак нельзя.



Непродуманные, оторванные от народных нужд заявления чиновников провоцируют ответную реакцию у населения – агрессию.



Об этом в комментарии агентству "Царьград" заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. По его словам, "нечеловеческая жестокость" к простым людям сигнализирует, что чиновничий аппарат буквально "окуклился" и отбивается от попыток повлиять на него извне общества, которое возмущено таким отношением.



"Злость – она копится, ее видно. Озлобленное население, беднеющее, которое вынуждено уже выживать, затягивать пояса, – оно же видит эту расхлябанность и вседозволенность власти", – указал он. По оценке Жуковского, люди прекрасно понимают, что на место чиновников, которые на полном серьезе считают себя новыми боярами, а простых граждан обслугой, приходят их дети, внуки.



"Это абсолютно подхалимская прослойка. Но госслужба для них замечательный бизнес-проект. Фактически это лучший бизнес в России, к огромному сожалению, коррупционный, но очень доходный и мало наказуемый", – отмечает он.



При этом, поясняет Владислав Жуковский, госчиновники пока не осознают фатальности такого поведения. И если чиновники сами не готовы проводить чистку и оздоравливать свои ряды от откровенно невменяемых кадров, то вседозволенность власти грозит плохими социальными процессами и потрясениями, резюмирует он.



Что же делать?



Сейчас заговорили о том, что необходима ротация чиновников на их постах, о подготовке кадрового резерва для занятия высших государственных должностей и т.д. Но все это – полумеры. Выход же один – укоротить непомерные аппетиты слуг народа.



Если зарплата чиновников и депутатов в несколько раз превышает среднюю по стране, а их привилегии куда выше, чем в советские времена, продвижение по службе зачастую зависит от умения угодить начальству, а не от результатов их работы, то они на самом деле никакие не "слуги народа", а превращаются в "новых господ". А раз так, то чего же мы удивляемся, что они с нескрываемым презрением говорят о народе или с цинизмом заявляют, что на 3,5 тысячи в месяц можно прожить?



Давайте вспомним, что именно привилегии чиновников и партаппарата, вызывавшие возмущение населения СССР, стали одной из причин его развала. Но ведь сегодня все эти привилегии не только сохранились, но стали еще более заметными. К чему это может привести – можно легко догадаться.



30.11.2018