Елбасыга! 400 молодых каз-поэтов посвятили оды и вирши родному Елбасы

15:29 02.12.2018

В Астане молодые поэты посвятили стихи Первому Президенту



Участники творческого конкурса молодых акынов посвятили десятки стихотворений, посвященных Дню Первого Президента РК. В патриотических произведениях они рассказывают о выдающихся заслугах и роли Елбасы в истории независимого Казахстана. В своих стихах молодые акыны отметили, что Глава государства сумел сплотить казахстанцев, укрепив национальную идентичность, а благодаря его мудрым решениям наша страна достигла больших успехов.



Один из участников конкурса – Азамат Каирбеков написал стихотворение "Елбасыға!", в котором отразил огромную благодарность Президенту и с теплотой пожелал успехов, крепкого здоровья и долголетия.



"Наши ровесники должны понимать, насколько День Первого Президента является важным и значимым праздником. В этот день мы с особой гордостью осознаем, что благодаря стратегическому видению, мудрости, продуманной политике Елбасы уверенно движемся вперед. К словам нашего Президента прислушиваются лидеры мировых держав – это говорит о его большом авторитете на международной арене. Казахстан стремительно развивается – это прежде всего заслуга нашего Елбасы. Это праздник нации, праздник каждого казахстанца, в чьем сердце горит огонь любви к Родине", – отметил молодой поэт.



Напомним, управлением по делам общественного развития Астаны в рамках государственной программы "Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру" и в честь 20-летия столицы состоялся республиканский конкурс среди молодых акынов. В творческом состязании приняли участие около четырехсот поэтов-импровизаторов.