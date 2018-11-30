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Турция опять проводит очередные выборы как последние
15:35 02.12.2018

Президент Эрдоган мобилизует сторонников накануне 31 марта 2019 года

31 марта 2019 года в Турции будут проведены местные выборы. В ходе их определятся мэры городов. И сегодня это главная повестка дня в Турции - экономические трудности и приграничье (например, проблемы Идлиба и Африна) отошли на второй план. За последние пять лет в Турции много раз проводились очередные либо внеочередные выборы. Каждый раз они представляли собой "жизненно важное решение". Об этом же говорят и теперь. Поскольку посредством их правительство правящей Партии справедливости и развития (ПСР) продолжило осуществлять свои радикальные преобразования, заручившись поддержкой народа.

Эта поддержка выставляется ответом внешнему миру, критикующему власти. На выборы 31 марта ПСР снова идет с этим утверждением. Правительство старается тщательно изучить каждый этап. Так, когда было принято решение о проведении выборов, в городе Афьон создали подготовительный лагерь правящей партии. Произнесенные там слова были четкими и ясными. 2019 год для партии власти станет переломным моментом - "все или ничего в плане выборов". И это не кулуарные сведения, не оценки, сделанные за закрытыми дверьми. Президент Турции и председатель Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении совершенно ясно заявил: "Если мы не сможем получить желаемый результат на выборах, другие наши успехи окажутся напрасными". Что это значит?! Это значит, что "если проиграем, то грош цена всему, чего мы достигли к настоящему времени, что нам придет конец"?

Главной поддержкой для ПСР выступает Партия националистического движения (ПНД) и ее председатель Девлет Бахчели. Поговаривают, что и на этих выборах ПСР и ПНД создадут альянс. Согласно просочившейся информации, Эрдоган и Бахчели на встрече обсуждали согласование кандидатов в крупных городах - Стамбуле, Анкаре и Измире. Пришли к договоренности о том, что там ПНД не будет выдвигать своих кандидатов, таким образом поддержав ПСР. Со своей стороны националисты претендуют по помощь в важных для них провинциях - Маниса, Мерсин, Османийе и Балыкесир, Адана. ПНД стремится сохранить полученные на предыдущих местных выборах посты глав муниципалитетов.

Исследовательский центр Polimetre произвел подсчет, в каких городах и районах смогли бы победить представленные в парламенте политические партии, если они выступят в альянсе или самостоятельно. Центр также пояснил, почему партия власти не пойдет на выборы одна. Отмечается: если ПСР идет на выборы самостоятельно, альянс Республиканская народная партия (РНП) + "Хорошая партия" наберет около 56,4% голосов избирателей, "включая Стамбул и Анкару", и станет во главе 26 муниципалитетов. Демократическая партия народов (ДПН) получит 13 муниципалитетов с 7,4% голосов избирателей, а ПСР - всего лишь 42 муниципалитета с 36,2% голосов.

Руководствуясь этим, "Хорошая партия" и РНП определили основные принципы для совместных действий. Заместитель председателя "Хорошей партии" Айдын отметил: "Мы примерно определили территорию в крупных городах. Сейчас займемся ее наполнением. Мы еще не проводили встречи с целью переговоров, однако можно сказать, что мы уже подошли к этой стадии. Мы будем часто встречаться. Мы достигли соглашения по вопросу определения основных принципов. Опираясь на это достигнутое соглашение, мы определили дорожную карту на предстоящий период".

Исследовательская компания ANAR опубликовала свою работу по местным выборам, в которой можно отметить следующие тезисы: "Наиболее приемлемым является анализ тенденций общенациональных выборов. ПСР по сравнению с последними выборами 24 июня находится на 2?3 пункта ниже, ПНД - на 1?1,5 пункта выше, "Хорошая партия" без изменений, у РНП отмечается увеличение на 1?1,5 пункта. Поскольку эти изменения незначительные, существует небольшая погрешность. У ПСР отчетливо прослеживается спад из-за экономики".

Ситуация очень схожа с 1989 годом, а собственные опросы правящей партии также показывают плохие результаты. Правительство, отклонившее заявления претендовавших в кандидаты 7 тысяч человек по причине их недостаточной компетентности, испытывает сложности в поиске людей, способных победить на выборах во многих городах и важных районах. Хотя в некоторых местах уже определены претенденты на пост мэра. При этом в городах, находящихся в руках оппозиции, лицам, не состоящим в партии, отказывают в предложениях о выдвижении в кандидаты. В то же время отмечается, что проигрыш в Анкаре и Стамбуле сильно отразится на ПСР. Видимо, поэтому Эрдоган и вынужден снова вести переговоры с ПНД.

В кулуарах партии власти говорят, что Эрдоган поставил цель искать таких кандидатов, которых хорошо воспримут избиратели из всех политических партий и которые смогут выиграть. В особенности это касается городов, где сильна оппозиция. А в свете решения о замене большинства действующих мэров, найти свежие силы сложно. Предложенные люди не соглашаются выдвигаться кандидатами из разного рода опасений. Они утверждают, что как бы хорошо ни проявлял себя на службе выборный политик, при малейшей неудаче мэра делают козлом отпущения и требуют его увольнения по надуманным основаниям.

Ищет новые альянсы и лидер оппозиционной РНП Кемаль Кылычдароглу. Он встретился с председателем "Партии счастья" Карамоллаоглу. Однако, поблагодарив гостя за визит, Карамоллаоглу отметил следующее: "Выражаю благодарность Кылычдароглу и его сотрудникам за нанесенный визит. Мы пойдем на выборы. Очень важно оценить атмосферу со всех возможных сторон. Не нужно напряжения на этих выборах. Каждая политическая партия придерживается своих взглядов, эта разница должна стать для нас богатством. Мы отметили, что не будем создавать общий альянс, мы будем стремиться присутствовать в каждом избирательном округе. В разных городах Анатолии, когда придет время, мы будем тесно контактировать".

До выборов 31 марта остается около 4 месяцев. За это время результаты опросов будут неоднократно меняться. Партия власти еще не видела опасные линии. Если они почувствуют опасность, мы можем столкнуться с серьезными происшествиями, которые приведут к массовым изменениям.

Ариф Асалыоглу

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543754100
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