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Саудовская Аравия: туризм-джихадизм на пути к терроризму, - А.Шпунт
15:36 02.12.2018

Респектабельный туроператор с Мэдисон-авеню как глобальный конвейер производства смертников

На прошлой неделе поставлена окончательная точка в судебном расследовании кровавой бойни, которую развязал 12 июня 2016 года исламский террорист Омар Матин в ночном клубе Pulse в Орландо (штат Флорида, США). Ставший одним из самых массовых террористических актов с применением огнестрельного оружия в истории США, кошмар по имени Омар Матин убил в ночном клубе Pulse 49 человек и ранил еще 53 жертвы.

Оставшиеся в живых после нападения и члены семей некоторых из тех, кто трагически погиб, подали иск, обвинив город Орландо и полицейских в том, что они не отреагировали должным образом на нападение. И вот судья окружного суда США Полин Байрон отклонил федеральный иск, заявив, что обвинение не сформулировало "правдоподобного требования", и для продвижения дела не было достаточных юридических претензий.

Решение судьи Байрона вызвало новую волну интереса к террористическому акту в Орландо - а заодно позволило американским аналитикам, специализирующимся на вопросах внутренней безопасности в США, сформулировать основные причины, которые привели к трагедии. Теперь, через два года, когда собраны сотни тысяч документов о личности Омара Матина, реконструирована его биография буквально по дням с самых ранних лет, дотошно проанализирован весь круг общения - теперь это стало возможным.

За эти годы были изучены десятки версий о причинах радикализации Матина - от подростковых проблем в школе и предполагаемых проблем сексуальной идентичности до социального давления "исламофобии" и "ужасного влияния нерегулируемого интернета". Каждый исследователь, как это заведено в политической аналитике в Америке, старался повернуть факты громкого дела на пользу доказательству собственной идеологической и теоретической установке.

Но ни одна из этих теорий не оказалась состоятельной, кроме одного бесспорного факта, не отрицавшегося всеми: существует связь между исламистской идеологией и исламистским террором, и эта связь лежит в основе террористической атаки в Орландо.

Уже в самом начале расследования ФБР связывает усиление радикализма Матина с его поездками в 2011 году и в 2012 году в Саудовскую Аравию.

Заявленной причиной поездок была умра, - мусульманское паломничество в ваххабитское королевство, которое не так значимо, как хадж (поездка, которую все мусульмане должны совершить в Мекку хотя бы раз в жизни), но также играет значительную роль в биографии мусульманина. Однако следователи ФБР предположили, что Омар Матин значительно расширил познавательную программу поездок посещениями идеологических центров радикального ислама - и не только в Саудовской Аравии, но и в соседнем Йемене.

Мусульманские эксперты обратили внимание, что для человека с биографией Матина необычно два раза приезжать в Саудовскую Аравию для умры в течение двух лет - когда ему было всего 24 года, и у него не было "профильного" исламского образования, он не был частью клира или просто плейбоем-мусульманином, для которого сумма в $4000 на каждую поездку сопоставима с оплатой рядового ужина.

"Одна поездка в Саудовскую Аравию еще может быть отнесена к обязательному хаджу или рекомендуемой умре, но вторая поездка на следующий год и посещение ОАЭ помимо мест паломничества предполагают, что его причина для путешествий была ширмой… Даже если поездка включала легальные религиозные путешествия, это не означает, что ее реальное наполнение ограничивалось этим", - заявлял в том же 2016-м Аднан Хан, известный эксперт в области американского исламского сообщества, бывший лидер Совета пакистано-американских отношений.

Тем не менее Омар Матин не смог бы организовать такую поездку сам - без сценария, без заранее спланированного графика "тренингов", без выверенного по минутам маршрута и окон на границе с Йеменом.

А ему и не потребовалось.

Паломничеством Матина организовывало нью-йоркское Дар Эль Салам Ворлд Трэвел (ДЭСВТ), респектабельное глобальное туристическое агентство, специализирующееся на организации поездок из-за границы в священные места ислама.

На первый взгляд, ДЭСВТ выглядит как просто успешное туристическое агентство. Но исламистские проповедники, работающие как штатные сотрудники ДЭСВТ и выступающие в качестве "религиозных советников при организации поездок", - все до единого выходцы из одного-единственного, ортодоксального исламского учебного заведения, известного как Институт Альмагриба, исламистского "некоммерческого колледжа" из Хьюстона.

Американские мусульмане, в подавляющем большинстве далекие от радикализма, и просто желающие исполнить свои религиозные обязанности с помощью услуг ДЭСВТ, с порога сталкиваются с экстремистской, радикализирующей обработкой от этих ультраконсервативных проповедников. Подавляющее большинство нормальных, трезвых и патриотически настроенных к своей стране мусульманских паломников из США либо научилось фильтровать эту риторику, либо, не желая связываться, находят себе другие, "менее специализированные" агентства для поездки. Меньшинство же становится омарами мартинами.

В офисе Дар Эль Салам Ворлд Трэвел, удобно расположенном на престижнейшей Мэдисон-авеню на Манхеттене, вам расскажут, что ДЭСВТ - "компания номер один" в деле организации индивидуального хаджа и умры в США и Канаде, работающее в области планирования религиозных поездок в течение более 25 лет.

При этом, не скрываясь, сообщат, что "работают в партнерстве с Институтом Альмагриба".

Основал Институт Альмагриб в 2002 году Мухаммад Альшариф, канадский исламский богослов. Официальная цель Института Альмагриба - готовить специалистов в области исламских исследований к степени бакалавра - впрочем, диплом этого учебного заведения является "самоаккредитованным", то есть нигде и никем в научном мире как таковой не признается.

Характерная деталь. Альшариф носит звание "гомофоб" как знак чести, рассказывая ученикам во время серии лекций "Пострадавшие нации": "Гомофобия означает страх перед гомосексуализмом. Мы страшимся гомосексуализма. И тогда они скажут о нас так, как будто это уничижительный термин, то на самом деле это достойный похвалы термин". Клуб Pulse в Орландо, который выбрал для своего террористического акта Омар Матин, которого отправляли в джихадистский лекторий сотрудники Мухаммада Альшарифа - это именно гей-клуб, один из известнейших во Флориде.

И это не гипотеза или метафора. Например, Абдулла Хаким Бек, консультант Дар Эль Салам Ворлд Трэвел из Института Альмагриба, заявлял в своих публичных "трудах", что "СПИД обусловлен грязной практикой" гомосексуалистов и что исламская позиция по гомосексуализму - "смерть".

Ясир Кадхи, декан академических дел Института Альмагриба, в последние годы ставший лицом партнерства ДЭСВТ-Альмагриб, в распространяемых проповедях и статьях открыто заявляет, что христиане и евреи "грязны, нечисты, грязны" и что "во время состояния джихада их жизнь не имеет значения". В одной лекции Кадхи даже сказал своей аудитории, что убийство гомосексуалистов "все это часть нашей религии… если бы у нас было исламское государство, мы бы это сделали".

Сразу же после бойни в Орландо декан-экстремист Ясир Кадхи отреагировал на массовое убийство, осудив Матина… как гомосексуалиста в июньском тексте на Facebook в октябре 2016 года.

Кадхи в том тексте не скрывал знакомства с Матином, настаивая на том, что Матин был просто "психически расстроенным психопатическим американским гомосексуалистом, который боролся с его сексуальной идентичностью". Вот только после проведения более 500 интервью и допросов, и многодневных исследований веб-поисков, выполненных террористом, его электронных писем и других документальных свидетельств, следователи ФБР не обнаружили никаких подтверждений того, что Матин был геем…

Матин не единственный террорист, связанный с экстремистскими проповедниками Альмагриба. Сразу несколько террористов назвали Альмагриб своей альма-матер.

Помимо Матина, это Умар Фарук Абдул муталлаб - неудавшийся "белье-бомбер", который пытался взорвать взрывное устройство на борту рейса Нордвест Эрлайнз в 2009 году.

Даниэль Мальдонадо, еще один выпускник Альмагриба, был арестован и осужден в Кении за связь "с иностранной террористической организацией".

Тарек Механна, выпускник Института Альмагриба, был приговорен в 2012 году к 17 годам запринадлежность к подразделениям Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, оказании материальной поддержки террористической группе и заговоре с целью убийство. В другом эпизоде на другом краю земли, в 2009 году в Пакистане, были задержаны два выпускника Альмагриба, пытавшихся присоединиться к "Талибану" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "Аль-Каиде" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сражаться с американскими войсками в Афганистане.

ДЭСВТ контролирует почти одну пятую доли ежегодного рынка исламского религиозного туризма в Северной Америка. Это означает, что каждый год до двух тысяч мусульманских американцев, участвующих в самом духовно важном путешествии своей жизни, сталкиваются с риторикой ненависти и экстремистской интерпретацией ислама.

Примеры Омара Матина, Тарека Механны, Даниэля Мальдонадо, Умара Фарука Абдул муталлаба показывают, что одного-двух из каждой тысячи, поддавшихся этому четко выверенному конвейеру идеологической обработки, вполне достаточно, чтобы возвести в честь радикального ислама в благополучной Флориде кровавую баню.

"Все включено".

Александр Шпунт

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543754160
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