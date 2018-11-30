Восковая фигура Назарбаева появилась в Астане

15:44 02.12.2018

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Республики Казахстан в Астане появилась восковая фигура Президента страны Нурсултана Назарбаева.



Скульптуры Нурсултана Назарбаева и Сагадата Нурмагамбетова отображают момент подписания указа о назначении генерал-полковника Нурмагамбетова первым министром обороны Казахстана в мае 1992 года.



Автор работы - художник-гиперреалист Айдос Есмагамбетов.



Фигура Президента одета в темно-серый двубортый костюм в полоску.



Отметим, художник, кроме этого, является автором скульптур Абылай хана и Барака Обамы, а также еще одной восковой скульптуры Нурсултана Назарбаева.



Национальный военно-патриотический центр Вооруженных Сил находится в Астане по адресу: проспект Республики, 2.



Есмагамбетов ранее работал над "ужастиком" про комаров - "Селфи с мертвецами". В процессе создания фильма он отвечал за грим актеров. Действие происходит в столице, а главные герои - вездесущие астанинские комары, бороться с которыми решили ученые. Правда, научный эксперимент по уничтожению комаров не удался. Появился вирус, из-за которого жители столицы стали превращаться в зомби.