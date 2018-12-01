Журналист подслушал разговор Макрона и саудовского принца: "Я вам говорил!" - "МК"

07:03 03.12.2018

Президент Франции и принц Королевства спорили несколько минут



Представитель средства массовой информации авторитетной газеты в Соединенном Королевстве The Guardian на саммите G20 в столицы Аргентины Буэнос-Айресе подслушал личный разговор, состоявшийся между лидером Пятой Республики Эмманюэлем Макроном и наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом. "Я же вам говорил!" - упрекал саудовскую монаршую особу президент Франции.



Журналист подслушал разговор Макрона и саудовского принца: фото: AP

"Акула пера" британской газеты The Guardian во время саммита "Большой двадцатки" в аргентинской столице сумел подслушать и, более того, даже снять на видео разговор главы французского государства Эмманюэля Макрона с саудовским наследным принцем Мухаммедом, которые находились весьма близко друг к другу и не догадывались, что их записывают и даже снимают.



По мнению журналиста издания, разговор между высокопоставленными политиками касался убийства в крупнейшем городе Турции Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи или саудовской политики в Йемене. "Не волнуйтесь", - пытался заверить европейского партнера наследник Саудовской Аравии.



"Я уже волнуюсь. Я обеспокоен. Я же говорил!" - восклицал, в свою очередь, Макрон. "Вы меня никогда не слушаете", - упрекнул он своего собеседника. "Нет, ну, конечно же слушаю", - заверил Мухаммед бин Салман.



После еще одной фразы Макрона, которую на записи невозможно разобрать, саудовский принц заверил, что "все в порядке" и он "может справиться с обстановкой". После этого приободренный французский лидер заявил, что он является "человеком слова".



В пресс-службе французского лидера изданию заявили о том, что в рамках саммита G20 лидеры обоих государств провели небольшую неформальную пятиминутную встречу, во время которой Макрон направил "весьма жесткий месседж" принцу по проблеме убийства Хашкаджи, а также важности и нужности политического решения напряженной обстановки в Йемене.



Дмитрий Музалевский