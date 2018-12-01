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|В Астане количество иностранных туристов снизилось за год почти вдвое
07:04 03.12.2018
В Астане количество иностранных туристов снизилось почти вдвое (на 42,3%). Такие данные приводятся в оперативных данных Комитета МНЭ по статистике.
Так, в прошлом году за январь-сентябрь столицу посетило 243,9 тыс нерезидентов, а в этом году за тот же период - всего 140,7 тыс человек. Для сравнения - в январе-сентябре 2016 года иностранных туристов было на 7 тысяч человек больше. Объем оказанных услуг в столице составил 16,47 млрд тенге.
В Алматы количество иностранных туристов растет более стабильно. За январь-сентябрь город посетило 265520 туристов-нерезидентов. Объем оказанных услуг составил 18,39 млрд тенге