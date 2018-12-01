В Бишкеке панкика. С 1/01 Россия может прекратить беспошлинные поставки ГСМ

08:24 03.12.2018

С 1 января 2019 г. Россия может прекратить беспошлинные поставки ГСМ в Кыргызстан – ассоциация нефтетрейдеров КР



Нефтретрейдеры Кыргызстана сообщают о риске прекращения беспошлинных поставок ГСМ из России с 1 января 2019г.



"Основной страной-поставщиком нефтепродуктов в Кыргызскую Республику является Россия. Сотрудничество основывается на межправительственном соглашении от 6 июня 2016 г., согласно которому поставки нефти и нефтепродуктов осуществляются на беспошлинной основе в рамках ежегодно утверждаемых индикативных балансов. Индикативный баланс на очередной год должен быть согласован и подписан компетентными органами сторон до 1 октября. Однако, на сегодняшний день работа по индикативному балансу на 2019 год остается незавершенной. В связи с этим возникают риски прекращения беспошлинных поставок нефтепродуктов из РФ с 1 января 2019 года", - говорится в сообщении Ассоциации нефтетрейдеров КР, распространенном в понедельник.



Нефтетрейдеры предупреждают, что в таком случае поставки нефтепродуктов в Кыргызстан будут облагаться экспортной пошлиной (на декабрь т.г. - $40,5 за 1 тонну), что неминуемо приведет к росту розничных цен на ГСМ в республике на 2,5-3 сом/литр.



В начале сентября т.г. Ассоциацией были направлены предложения к балансу на 2019 год со следующими прогнозными показателями: бензин – 485 тыс. тонн, дизтопливо – 580 тыс. тонн, авиатопливо – 130 тыс. тонн.



Согласно имеющейся информации, в ходе переговоров российская сторона не согласилась на увеличение объемов беспошлинных поставок и предложила подписать баланс на 2019 г. на уровне текущего года: бензин – 460 тыс. тонн, дизтопливо – 485 тыс. тонн, авиатопливо – 100 тыс. тонн, нефть – 50 тыс. тонн.



Следует отметить, что отрасль нефтепродуктообеспечения столкнулась с серьезными проблемами с началом применения в 2017 году Соглашения от 6 июня 2016 г. До этого времени беспошлинные поставки нефтепродуктов из России осуществлялись в свободном режиме без каких-либо ограничений и в среднем составляли более 1,1 млн. тонн ежегодно (2012 - 2016 гг.).



"Ассоциация надеется, что ответственные органы и правительство КР предпримут меры для скорейшего подписания Индикативного баланса на 2019 год и создадут условия для стабильного и надежного обеспечения республики нефтепродуктами на беспошлинной основе", - заключается в обращении нефтетрейдеров.