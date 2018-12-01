Торговую войну поставили на паузу. США и Китай остановили эскалацию пошлин и взяли три месяца на раздумья, - "Къ"

08:55 03.12.2018

Главным итогом саммита "двадцатки" - он завершился в субботу в Буэнос-Айресе - стало объявление временного торгового "перемирия" между США и Китаем. По его условиям, Вашингтон не будет с 1 января повышать пошлины на китайский импорт в объеме $200 млрд, а Пекин "существенно нарастит" закупки различных американских товаров. Напомним, торговая война США и КНР стала крупнейшим внешнеторговым сюжетом лета-осени 2018 года - президент США Дональд Трамп назвал ее прекращение "невероятной сделкой". Помимо этого, участники G20 призвали к реформе ВТО и пообещали укреплять финансовую стабильность, снижая долговую нагрузку.



США и Китай договорились о временной приостановке введения и повышения новых пошлин, что означает то, что уже вступившие в силу в конце сентября 10-процентные тарифы на импорт из КНР в размере $200 млрд не будут повышены до 25%, как обещали ранее в Вашингтоне. Китайская сторона при этом пообещала существенно нарастить закупки американской продукции. Перечни пока не согласованы, но закупки продовольствия могут вырасти уже в ближайшее время (сейчас в первую очередь эти поставки затронуты ответными пошлинами КНР). На дальнейшие переговоры по торговым вопросам отводится 90 дней - такая договоренность была достигнута по итогам двусторонней встречи между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на полях форума "двадцатки" в аргентинском Буэнос-Айресе. "Это невероятная сделка, если она действительно случится, то будет одной из самых крупных",- заявил американский президент.



Как США добились реформирования торгового альянса НАФТА

Как США добились реформирования торгового альянса НАФТА

В первый день форума также подписано соглашение о свободной торговле в Северной Америке - USMCA (the United States-Mexico-Canada Agreement), об успешном завершении переговоров по которому было объявлено еще в начале октября (см. "Ъ" от 2 октября). Дональд Трамп объявил, что на ратификацию соглашения у Конгресса будет полгода - по истечении этого срока перестанет действовать Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).



Учитывая прогресс в переговорах США и Китая, участники G20 смогли согласовать и финальное коммюнике, которое, впрочем, в основном посвящено последствиям цифровизации экономики, укреплению финансовой системы, глобальному потеплению и ряду гуманитарных инициатив. В повестке переговоров, судя по этому документу, были вопросы будущего занятости, развития инфраструктуры, продовольственной безопасности и гендерного равенства. Торговля же упоминается лишь как "важный драйвер" роста. При этом участники саммита указали на то, что текущая система торгового регулирования "не достигает поставленных целей" и требует реформы. Глава МВФ Кристин Лагард тем временем предупредила, что если пошлины все-таки будут расти, то это приведет к потере 0,75% глобального ВВП к 2020 году. Напротив, сокращение ограничений в торговле услугами позволит нарастить его на 0,5%. Другим риском в фонде считают избыточный объем долга - суммарно уже $182 трлн.



Как Дональд Трамп приостановил торговую войну с Китаем

Как Дональд Трамп приостановил торговую войну с Китаем

"Если переговоры провалятся, то США по-прежнему могут повысить как действующие пошлины, так и обложить ими остающиеся $250 млрд китайского импорта",- отмечает главный экономист Capital Economics Пол Эшворт. Напомним, схожие договоренности уже были достигнуты сторонами в мае 2018 года - тогда переговоры вел глава Минторга США Уилбур Росс. Дональд Трамп, однако, вскоре отозвал сделку, обнародовав первый раунд повышения пошлин на китайский импорт в $34 млрд. В этот раз у господина Трампа сильнее мотивация придерживаться договоренностей, однако Китаю, в отличие от Южной Кореи, Мексики и Канады (с этими странами были согласованы новые ЗСТ), придется пойти на несколько большие уступки, чтобы успокоить сторонников протекционизма в американском Белом доме, полагают эксперты центра.



Отметим, по данным ОЭСР, действие пошлин уже негативно сказалось на глобальной торговле: суммарный экспорт стран "двадцатки" вырос в третьем квартале 2018 года всего на 0,3%, но и этот прирост был обеспечен странами-нефтеэкспортерами. В США же после шести кварталов роста в июле-сентябре 2018-го экспорт сократился на 1,7% (до $420 млрд), импорт вырос на 2,6% (до $643,7 млрд). В Китае поставки за рубеж, напротив, вернулись к росту - на 2,4%, до $634,3 млрд (во втором квартале был спад на 4,9%).



Татьяна Едовина

Газета "Коммерсантъ" №222 от 03.12.2018, стр. 1