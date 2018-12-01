Схвачен Абу Авайд - главарь Дейр-эз-Зорского осколка "халифата ДАИШ"

09:07 03.12.2018

В СИРИИ АРЕСТОВАН БЛИЖАЙШИЙ ПОМОЩНИК АБУ БАКРА АЛЬ-БАГДАДИ

Ближайший помощник лидера террористической организации ИГИЛ* был арестован в сирийской провинции Дейр-эз-Зор



Службы безопасности Сирийских демократических сил провели спецоперацию в провинции Дейр-эз-Зор. В ходе ее был арестован один из лидеров террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его имя Абу Авайд.



По роду своей деятельности Абу Авайд отвечал за вопросы безопасности в районе сирийских городов Дейр-эз-Зор и Ракка. По словам пресс-службы СДС, за последние несколько месяцев он организовал более сорока нападений на гражданское население и бойцов СДС.



Кроме того, Абу Авайд является близким помощником Абу Бакра аль-Багдади, лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Недавно СДС потерпели крупное поражение от террористов в провинции Дейр-эз-Зор и были вынуждены отдать им большой участок территории с шестьюдесятью населенными пунктами.



Террористы также умело используют противоречия между арабским населением и Сирийскими демократическими силами, основу которых составляют курдские формирования. Захваченных в плен бойцов СДС из арабов террористы, как правило, оставляют в живых и используют как инструмент для давления на местные племена, заставляя их отказываться от участия в боевых действиях, а также обменивают на своих соратников из тюрем СДС или продукты и медикаменты.



ИГИЛ* - организация, деятельность которой запрещена в РФ.