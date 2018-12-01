"Курильский Мюнхен" через призму "Мирового порядка денег", - В.Павленко

09:12 03.12.2018 "КУРИЛЬСКИЙ МЮНХЕН" ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ "МИРОВОГО ПОРЯДКА ДЕНЕГ"

Имманентный экономизм и трансцендентальное низкопоклонство



Продолжая связанную с Курилами тему "элитарного экономизма", то есть взгляда на вопросы "большой политики" и национальной безопасности через призму определенных корпоративно-групповых интересов, которые "натягиваются" на интересы государственные, их подменяя, отметим, что даже на Западе, откуда заимствован этот "экономизм", все выстроено иначе.



В том числе, концептуально: на публике экономику ставят во главу угла, провозглашая "глобальное экономическое управление", на обещания допуска к участию в котором "повелась" китайская элита. За кулисами же все называется своими именами. И это самое "глобальное экономическое управление" на деле остается ширмой, скрывающей другие, более зловещие составляющие западного проекта, именуемого глобализацией.



Крупный идеолог глобализма, экс-директор ЕБРР Жак Аттали в 1992 году выпустил книжку "На пороге нового тысячелетия". В ней он разделил предложенный в 1990 году Джорджем Бушем-старшим в послании Конгрессу "новый мировой порядок" на три "мировых порядка" - сакрального, силы, денег. Уже отсюда видно, что экономика в этой иерархии находится на последнем месте, а первые два отданы формированию и легитимации глобалистской системы "ценностей" и проводящей их в жизнь системы институтов.



Вкратце по двум первым мировым порядкам. Глобальный сакралитет – суть иудео-христианство, наполнение западного христианства иудаистскими смыслами. На это пытаются нанизать все остальные вероучения. На догматическом уровне шаг к этому сделал Второй Ватиканский собор (1962-1965 гг.), признавший старшинство иудеев над католиками. На богослужебном уровне – Экуменическая хартия, подписанная в 2001 году протестантским Всемирным советом церквей (ВСЦ) и всеми конференциями римско-католических епископов Европы. Так что позиция Ватикана как бы "в стороне" от экуменизма – лишь уловка.



На концептуальном уровне – как внедрить его в повседневность, примирив с идентичностью, - эту программу изложил Эрвин Ласло в пятом докладе Римскому клубу "Цели для человечества" (1977 г.). В марте 2013 года от теории перешли к практике, и экуменическая трансформация западного христианства, продвигавшаяся иезуитами, была легализована понтификатом представителя этого ордена Франциска.



И если кто-то думает, что к этой тенденции не имеет отношения нынешний раскол уже православия, и что будто бы этот раскол обусловлен российско-украинскими межгосударственными и московско-константинопольскими межцерковными противоречиями, тот, без преувеличения, очень наивен.



"Мировой порядок силы" - система институтов, обеспечивающих контроль и управление регионализацией. По Бжезинскому, "условием окончательной глобализации является прогрессивная регионализация". Смысл регионализации – в окончательном закреплении и консервации "передовой" и "отсталой" специализаций.



Запад навсегда должен остаться "ядром" мир-системы, не-Запад – периферией, в переходном периоде допускаются "игры в экономическую демократию", вроде тех, что сейчас ведутся с Китаем. Потом и они закончатся. В ООН по региональному принципу выстроен ЭКОСОК – Экономический и социальный совет, в структуру которого включены пять экономических комиссий (одна из них – Европейская комиссия).



И сам факт наличия такой комиссии у ЕАЭС, хотя она и не входит в ЭКОСОК, говорит о намерениях российских околовластных олигархов распространить эту модель на нас. При этом не учитывается или сознательно игнорируется, что теневые институты "мирового порядка силы" - Совет по международным отношениям (Северная Америка), Бильдербергская группа или клуб (Северная Америка + Европа), Трехсторонняя комиссия (Северная Америка + Европа + АТР), сферами своих региональных компетенций разрывают нашу страну по Уралу.



Инструментами "силового порядка" также служат Конференции ООН по окружающей среде и развитию и Всемирные саммиты ООН по Целям развития, а также связанные с ними структуры, выстроенные вокруг соответствующих хартий, конвенций и так далее. Продвигая повестки "устойчивого развития" и "миростроительства", они, с одной стороны углубляют регионализацию, соединяя глобалистскую идеологию с практикой "миротворчества", в которое вовлечена НАТО, а с другой стороны, под видом "борьбы за климат", навязывают глобальные "правила", с помощью которых берут под контроль внутреннее развитие, упраздняя суверенитеты.



В реальности глобального управления смыслами бытия и глобальных институтов, проводящих его в жизнь можно убедиться на сайтах СМО, Бильдерберга, Трилатерали и других структур (https://www.cfr.org/; https://www.bilderbergmeetings.org/index.html; http://www.trilateral.org/). На них имеются и даты, и обсуждаемые темы, и состав участников обсуждения. Нет только его содержания, ибо это тайна, которая служит доказательством, что скрывать есть чего.



Но официально ни глобальное идеологическое, ни глобальное политическое управление не признаются. Только глобальное экономическое, по Аттали, третья составляющая "нового миропорядка" - мировой порядок денег. Специально, чтобы убедить доверчивую общественность, что управления первым и вторым миропорядками будто бы не существует.



На фоне квазирелигиозных суррогатов и закулисных сборищ, среди участников которых поровну олигархов и их политической и интеллектуальной обслуги (политиков и экспертов), тщательно скрывают кукловодов, упрятанных в списках акционеров "узкого ядра" мировой экономики – компаний по управлению активами (подробнее здесь).



Чтобы было понятнее: знаменитый список Forbes и другие рейтинги богатства учитывают только индивидуальные, но не клановые и семейные состояния. Предел первых – около 60 млрд долларов, вторые же, по оценкам, скажем, личных биографов семейства тех же Ротшильдов, колеблются от 2 до 30 трлн долларов. Другой разговор, что большая часть этих "коллективных" состояний давно превратилась в долги, которые, в свою очередь, повешены на государства (например, американский долг официально превысил 20 трлн долларов, а по некоторым неофициальным данным приближается к 40 трлн).



Тем не менее, коль скоро единственной публичной стороной системы глобального управления является экономическое, то давайте посмотрим, что оно собой представляет. И это нам даст множество не только пищи для размышлений и выводов, но и увязок с другими сторонами стратегии глобализма.



Наиболее общим элементом структуры глобального экономического управления является Вашингтонский консенсус – свод радикально-либеральных правил игры с контролирующими их институтами. Что это за институты? Во-первых, минфин США и резервные эмиссионные центры – Банк Англии, ФРС и ЕЦБ. Это и понятно. "Дайте мне печатать деньги, и наплевать, кто заседает в правительстве", - говорил основатель династии Ротшильдов Мейер Амшель.



Во-вторых, в структуру глобального экономического управления входит "коллективный мировой центробанк". Наряду с МВФ и группой Всемирного банка, он включает менее известный базельский Банк международных расчетов (БМР). История БМР связана с подготовкой Второй мировой войны через финансирование Третьего рейха; именно в Базеле всю войну вместе, не покладая рук, трудились финансисты гитлеровской Германии и держав-союзниц СССР по Антигитлеровской коалиции.



БМР сегодня – это центробанк центробанков. Когда говорят, будто ведомство, которое печатает валюту, не должно подчиняться властям, - то это полная глупость. Не подчиняясь своим властям, центробанки подчиняются чужим – глобальным финансовым. То есть как раз БМР, при котором функционирует Базельский клуб – центр внешнего управления центробанками.



Всеми? Да, кроме двух - Сирии и КНДР. И риторическим является вопрос о том, случайно ли главный кризис, который ставит мир на грань балансирования между холодной и горячей войной, в последние годы разворачивался именно вокруг них?



Договоренности о вхождении в Базельский клуб России были достигнуты в феврале 1996 года, под скандально известные президентские выборы Ельцина. Для их финансирования создали объединение под названием "семибанкирщина", по аналогии с исторической "семибоярщиной". И проделано это было именно для привлечения западной помощи, а также, чтобы переложить бремя избрания больного и впавшего в хронический алкоголизм "гаранта" на народ, помочь Западу в закабалении страны.



Чем занимается Базельский клуб? Он разрабатывает мировые банковские правила игры и порядок отчетности. Пример: соглашения "Базель-1", "Базель-2", "Базель-3". Именно в них они и прописаны; и под угрозой санкций их обязаны выполнять все члены Базельского клуба.



Однако если Базельский клуб, условно говоря, находится внизу структуры, связанной с "мировым центробанком" и расположен под ним, то у этой структуры имеется и верхняя "надстройка". Это так называемая "Группа тридцати", включающая в настоящее время 34 экс-главы центробанков и ведущих сотрудников минфинов, а также руководителей крупнейших финансовых структур, прежде всего, инвестиционных.



О "тридцатке" уже приходилось писать в связи с тем, что тайное стало явным, когда европейский омбудсмен потребовал от главы ЕЦБ прекратить членство в ней как в "секретном клубе корпоративных банкиров", влияющем на европейскую политику. И такая постановка вопроса наглядно показала, что "тридцатка" - это соединение государственного и частно-олигархического банковского бизнеса при ведущей роли последнего.



Отсюда и выстраивается вертикаль частных банковских интересов. На нее как на стержень, по остаточному принципу, нанизываются государства-пасынки. И когда эта вертикаль достигает нижних этажей системы "коллективного мирового центробанка" - Базельского клуба, становится понятным, почему финансовые регуляторы и эмитенты национальных валют выведены из подчинения своим правительствам.



Потому, что в глобальной финансовой системе, она же глобальное экономическое управление, не только финансы превалируют над производством (с чем пытается сражаться Дональд Трамп), но и выстроена своеобразная пирамида суверенитетов, на вершине которой находится глобальный суверенитет, а ему подчинены все национальные.



У "тридцатки", кстати, также имеется сайт, с которого при желании многое, что можно почерпнуть, помимо списка участников.



В-третьих, важной частью структуры глобального экономического управления является "Группа двадцати". Бытует тщательно подогреваемое в СМИ мнение, что "двадцатка" - не что иное, как расширенный формат "Группы семи" ведущих развитых государств, которая до 2014 года была "восьмеркой" ввиду вхождения в нее России. Это не так. Подробно о разнице форматов "семерки" и "двадцатки" тоже в свое время уже приходилось упоминать.



Если коротко, то "семерка" - публичное звено глобального не экономического, а политического управления. Ее годовые заседания проводятся в мае-июне, вскоре после мартовских или апрельских годовых собраний Трехсторонней комиссии и перед годовыми Бильдербергскими конференциями, которые проходят в июне. Логика следующая: результаты "трехстороннего" обсуждения с помощью "семерки" через СМИ обкатываются в публичной сфере, после чего дискуссии возобновляются на Бильдерберге, где решения принимаются с поправкой на общественное мнение.



А вот "Группа двадцати" - отнюдь не расширенный паллиатив "семерки", а именно экономический глобально-управленческий институт, не выходящий за рамки своей компетенции и не затрагивающий политическую сферу в большей мере, чем проведение на ее полях международных встреч лидеров.



Более того, "двадцатка", в отличие от "семерки", непосредственно связана с БМР как ключевым звеном "коллективного мирового центробанка". Чтобы подкрепить этот тезис, не повторяясь, придется воспроизвести авторский анализ полугодовой давности:



Итак, "откуда взялась "двадцатка"? В 1930 году под "план Янга" по взиманию с Германии репараций за Первую мировую войну в Базеле был создан БМР. Пятерка его стран-учредителей - Бельгия, Франция, Великобритания, Германия и Италия, связанные друг с другом Гаагским соглашением и заключившие конвенцию со Швейцарией как страной-гарантом, - это первый, внутренний круг этой организации.



Второй, более широкий круг - это еще две страны, которые наряду с пятеркой плюс Швейцария составляют совет директоров БМР, - Швеция и Нидерланды; пятерка стран-учредителей имеет в совете по два места, которые занимают главы центробанков и делегированные ими топ-бизнесмены, остальная тройка - по одному месту. Всего в совете - тринадцать голосов.



Третий круг – "Группа десяти", в которой на самом деле двенадцать членов - указанные восемь стран-участниц совета директоров плюс США, Япония, Канада и Саудовская Аравия.



А вот четвертым кругом как раз и является "Группа двадцати", которая формируется на базе "десятки" следующим образом. Из двенадцати членов "десятки" вычитаются Швейцария, Швеция, Бельгия и Нидерланды, которые ограничиваются теневым участием в руководстве мировыми финансами. Например, Базельский комитет по банковскому надзору, в котором готовятся Базельские соглашения (те самые "1", "2" и "3"), более похожие на инструкции по внешнему управлению, в 1974 году создавался решением именно "десятки", члены которой участвуют в ежемесячных заседаниях ключевых центробанков.



Вместо этих четырех "выбывших" стран добавляются "страны второго порядка". Это все участники объединения БРИКС - Бразилия, Российская Федерация, Индия, КНР, Южная Африка. А также Австралия, Аргентина, Индонезия, Мексика, Турция и Южная Корея. Двадцатый мандат вручен Европейскому союзу, который таким образом становится обладателем в общей сложности пяти мандатов, вместе с Великобританией, Францией, Германией и Италией.



В каждом саммите "Группы двадцати" дополнительно участвуют по два представителя МВФ, который представляют директор-распорядитель и глава Международного валютно-финансового комитета, и Всемирного банка, от которого приглашаются президент группы банка и председатель Комитета по развитию…



У БМР имеется и внешний, пятый круг, включающий представителей почти 60 центробанков, которые объединены в созданном при банке Базельском клубе. Кстати с "Группой двадцати" БМР связан и еще одним способом: Совет по финансовой стабильности "двадцатки" - суть проекция во внешний мир Комитета БМР по глобальной финансовой стабильности.



Как видим, глобальное экономическое управление - это единая система, выстроенная по принципу концентрических кругов, своего рода "матрешка", еще и с "довесками" в виде банковских сетей и международных рейтинговых агентств".



Коротко о последних – тех и других. Банковские сети – каркас или скелет мировой финансовой системы, с помощью которых ведущие глобальные банки выстраиваются в жесткую иерархию. Сетей несколько. Главная – тринадцать банков-участников лондонских "золотых фиксингов", которые ежедневно устанавливают на торгах и следовательно контролируют мировую цену золота. Расширение списка участников фиксингов с пяти до нынешних тринадцати произошло в 2015 году.



Очень многое указывает на то, что главным побудительным мотивом стал отнюдь не перманентный кризис входившего в "пятерку" Deutsche Bank, а стремление инкорпорировать в число участников ведущие госбанки Китая, что и произошло.



Участники "золотой тринадцатки" перекрестным членством связаны с тремя региональными сетями. Две из них – европейские: одна частная – Inter-Alpha Group of Banks, другая – Европейский круглый стол финансового обслуживания (EFSR) - входит в структуру ЕС, но эта разница не мешает ряду банков участвовать в обеих сетях, а также в американском Форуме финансовых услуг (FSF).



Наконец, еще одна сеть, появившаяся в 2009 году в результате финансового кризиса, образована на базе Совета по финансовой стабильности (FSB) той самой "Группы двадцати", которую частенько называют "мировым экономическим правительством". Это обновляющийся каждый год, в ноябре, список "банков, слишком больших, чтобы лопнуть", и надо ли сомневаться в том, что среди четырех десятков банков, которые он насчитывает, неизменно находится абсолютное большинство участников перечисленных сетей. Получается своего рода замкнутый круг избранных, проникнуть в который "со стороны", не представляя олигархических интересов или не являясь их ставкой, невозможно.



У международных рейтинговых агентств своя функция. В финансовом "лесу" они являются своеобразными "санитарами по вызову", которые подвергают выбраковке не действительно слабых, проигравших "рыночную" конкуренцию, а тех, на кого поступил заказ. Если говорить о "большой тройке" таких агентств – S&P, Moody’s, Fitch, то на рейтинги, которые они выставляют как отдельным компаниям, так и "суверенным" государствам, так сказать, "ориентируются" глобальные инвесторы. И существует тысяча и один "сравнительно честный способ" снизить такой рейтинг неугодным, существенно подняв им стоимость кредитования.



Теперь к "родным осинам". Очевидны две вещи. Первая: в структуре глобального экономического управления места России не отводится. Это понятно: в их планах наша страна – объект, а не субъект, а какое может быть "равноправие" у объекта? И второе: взаимодействие в реализации этих планов осуществляется с той частью российской "элиты", которая согласна на роль объекта. Кто они, эти компрадоры? Страна должна знать своих "героев".



Не углубляясь в детали, назовем несколько актуальных имен. Анатолия Чубайса, этого "друга" главы Национального экономического совета США, выходца из Goldman Sachs, Лоуренса Саммерса, после отставки из правительства в международном совете глобального банка J.P. Morgan Chase менял Герман Греф. Григорий Явлинский "консультировал" Трехстороннюю комиссию, а на обсуждении "российского вопроса" годовых собраний в ней регулярно "светились" Алексей Кудрин, Ярослав Кузьминов и Владимир Мау.



К участию в Бильдербергских конференциях, помимо сбежавшего во Францию Сергея Гуриева, привлекались сенатор Михаил Маргелов, олигарх Алексей Мордашов, "эксперты" Сергей Караганов, Лилия Шевцова, Дмитрий Тренин, Елена Немировская.



Председателя ЦБР Эльвиру Нибиуллину, как и того же Кудрина, "лучшего министра финансов всех времен и народов", в превосходных тонах неоднократно отмечали в МВФ. В ряд глобалистских структур – Форум "Состояние мира", Форум мировой политики, Комиссию по глобализации, Совет взаимодействия, Инициативу "Хартии Земли" - при поддержке западных экс-лидеров Буша-старшего, Коля и Тэтчер был внедрен Михаил Горбачев; правда "корм" оказался "не в коня", толку не вышло никакого.



Во всех инстанциях, начиная с американского посольства в Москве и кончая Фондом Карнеги, мельтешили многочисленные оппозиционеры – экс-советник Илларионов, экс-премьер Касьянов, экс-шахматист Каспаров и другие – имя им Легион. Разумеется, не забудем тесного партнера Сороса по структурам "открытого общества" Ходорковского, как и подвизающихся в США откровенных предателей – экс-генерала Калугина и экс-министра Козырева.



Это, разумеется, далеко не полный список – вспомним хотя бы сонм обитателей "свободных" СМИ. Но раздувать его не имеет смысла. "Контингент" участников с его либероидной и олигархической "спецификой" просматривается вполне отчетливо. И именно из этого компрадорского "пласта" исходят идеи и рекрутируются "сторонники" сдачи Курил, ибо в этом кругу прекрасно понимают, что именно через "Курильский вопрос" пролегает кратчайший путь к дискредитации власти и распаду страны. Ну и как, допустим такое? Или все-таки соберемся с духом и дадим им от ворот поворот?



Владимир Павленко

1 декабря 2018 Источник - iarex.ru

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