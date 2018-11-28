Алашординскими военными формированиями бело-казахов руководили представители русского казачества, - Б.Абдыгалиев

10:53 03.12.2018 К 100-летию Гражданской войны и истории

создания Алашских вооруженных сил



Из истории Алашских военных частей



В 1918 году по всей территории Российской империи началась кровопролитная гражданская война, и фронт боевых действий проходил и по территории современного Казахстана. В большинстве случаев казахские селения оставались беззащитными, часто подвергались ограблению и насилию как со стороны белых, так и со стороны красных. В этом плане части, сформированные правительством Алаш-Орды из числа казахов, должны были защищать казахское мирное население.



С приходом к власти большевиков алашординцы перешли в антибольшевистский лагерь, и их ближайшим союзником стало белоказачество. Были достигнуты договоренности с Уральским, Оренбургским и Сибирским казачьими войсками. На первоначальном этапе казаки выступили инструкторами для создаваемых отрядов милиции Алаш-Орды. Правительство Алаш-Орды прилагало все силы, чтобы защитить свою автономию. Деятели Алаш-Орды понимали, что автономия, национальное правительство, национальная милиция и армия являются первым шагом на пути к получению независимости от распадающейся империи.



Мы попытались на основании новых архивных изысканий определить структуру и командование Алашских военных частей. В начале 1918 года фактически во всех уездах были сформированы алашские милицейские отряды. В городе Семипалатинске была сформирована Алашская милиция численностью в 200 с лишним человек. Инструкторами были наняты местные казаки во главе с есаулом Машинским. Западное отделение Алаш-Орды договорилось с Уральским войсковым правительством мобилизовать казахских джигитов в качестве милиционеров для обучения их военному делу под непосредственным руководством казачьих офицеров.



В связи с важностью задачи формирования собственных вооруженных сил и для оперативного управления автономией 11 июня 1918 года постановлением правительства Алаш-Орды был образован Военный совет из трех лиц, с функциями военного министерства и с правом открывать областные и уездные военные советы при областных и уездных отделах Алаш-Орды. На Военный совет возлагалась обязанность "призывать джигитов для борьбы с большевиками".



Председателем Военного совета был избран А. Букейханов, членами М. Тынышпаев и Х. Габбасов. Постановлением уже от 12 июня 1918 года на местах формируются областные и уездные временные Советы Алаш-Орды с широкими полномочиями в количестве "минимум три, максимум пять членов". 16 июня всем региональным подразделениям Алаш-Орды, с кем была налажена связь, за подписью председателя А.Букейханова был направлен соответствующий приказ о призыве конной милиции численностью тридцать человек от каждой волости.



Был также образован отдел национальной милиции, впоследствии реорганизованный в военный отдел Алаш-Орды. Руководить им был приглашен кадровый капитан артиллерии Хамит Тохтамышев, который непосредственно занимался формированием Алашского войска из числа казахов. Он был уроженцем Акмолинского уезда, выпускником Сибирского кадетского корпуса и Константиновского артиллерийского училища и участником Первой мировой войны.



Реализация военной программы правительства Алаш-Орды затруднялась нехваткой офицерских кадров. В связи с этим лидеры Алаш-Орды договорились с руководством Оренбургской юнкерской школы о подготовке офицеров младшего состава (вахмистр, прапорщик) с 1 февраля 1918 года на платной основе из числа казахов со знанием русского языка. Для этого планировалось выделить 100 000 рублей в три приема на обучение по 24 человека. В начале 1918 года в городе Уил была создана первая казахская кавалерийская юнкерская школа. В качестве инструкторов наняли офицеров под командой поручика Студеникина, который с остатками Оренбургской школы прапорщиков в январе 1918 года, после взятия красными Оренбурга, отступил со своим отрядом в степь и прибыл в Уил. Первый выпуск состоялся 1 октября 1918 года, который и составил командный состав алашских военных подразделений Западного и Тургайского отделений правительства Алаш-Орды. В Семипалатинске с середины 1918 года действовала военная школа по подготовке прапорщиков, так называемое "аскери медресе", под руководством капитана Тохтамышева и русских офицеров. Было подготовлено 27 прапорщиков (вахмистров) из числа казахов, обученных грамоте и владеющих русским языком.



Правительство Алаш-Орда в связи с недостаточностью средств для содержания собственного войска, вооружения и подготовки кадров, было вынуждено обратиться с предложением вначале в Комуч (Комитет членов Учредительного собрания), а впоследствии к адмиралу Колчаку о принятии соглашения о взаимной помощи. Конкретно предлагалось сформировать 4 конных корпуса и одну отдельную дивизию. По расчетам лидеров Алаш-Орды, они имели возможность мобилизовать в ряды Алашских военных формирований до 40 тысяч бойцов.



С учетом принятого соглашения правительством Алаш-Орды был разработан план формирования и последующей дислокации национальных частей, о чем 12 августа 1918 года был проинформирован военный министр Сибирского правительства. Прави­тельство Алаш-Орды решило первоначально сформировать одну конную диви­зию, состоящую из 4-х полков, и одного конного артиллерийского дивизиона. Пунктами формирования дивизии были назначены города "Семипалатинск, Павлодар, Кокчетав и Акмолинск". Штабом дивизии был определен город Семипалатинск, штаб первой бригады и конный артиллерийский дивизион должны были находиться в городе Семипалатинск, а штаб второй бригады - в городе Кокчетав.



Непосредственно призывом на военную службу занимались активисты Алаш-Орды на местах, уездные земские управы через местные волостные исполнительные комитеты. Подлежащие мобилизации джигиты должны были быть представлены на приемный пункт с полным обмундированием, а лошади - с конским снаряжением. После формирования сотни, мобилизованные в качестве добровольцев, включались по "штату казачьего полка" в состав регулярных и партизанских соединений белой армии и зачислялись на все виды довольствия. В качестве добровольцев служба в сотнях оплачивалась холостым - 60 рублей в месяц, женатым - 160 рублей. Воинов алашских частей официально именовали "джигитами" и приравнивали к званию рядового или казака.



Казахские молодые джигиты шли в Алашские части по призыву лидеров и активистов Алаш-Орды, веря в идеи Алаша и доверяя им. Они шли на военную службу в целях защиты от "красного террора" и испытывая неприязнь к новой власти. Некоторыми из них двигало желание отомстить за гибель своих родных от рук красных карательных отрядов, другие руководствовались материальными интересами и желанием заработать. При этом нередко были случаи дезертирства и отказа от мобилизации.



По состоянию на 12 августа 1918 года в городе Семипалатинск был сформирован первый Алашский конный полк в составе 28 офицеров и 750 конных джигитов, которые при­ступили к обучению военному делу. Кроме того, в городе Павлодаре было собрано 150 джигитов, в Зайсане - 200, в Каркаралинске - 250 и в Усть-Каменогорске - 250, которые "сидят без денег, вооружения, обмундирования и инструкторов". Правительство Алаш-Орды настаивало "об отдаче приказа по армии о формировании этой дивизии и о назначении офицеров в эту дивизию". Но Сибирс­кое правительство не торопилось этого делать. Такая позиция объяснялась существующим недоверием и неопределенностью со стороны руководства Сибирского правительства в отношении Алаш-Орды, что сказывалось в целом на ходе формирования Алашских воинских подразделений.



Западное отделение Алаш-Орды



Первые ожесточенные бои гражданской войны произошли в Западном Казахстане. Западное отделение Алаш-Орды было вынуждено принять сторону антибольшевистских сил и казаков и выступить против советских частей. Председателем военного отдела западного отделения Алаш-Орды и командующим Алашскими частями был назначен уральский казак, полковник В. Ерыклинцев. Начальником штаба указывается Белов.



Газета "Сарыарка" по этому поводу писала: "По приказу Алаш-Орды в Уральской области создано казахское войско, насчитывающее более 2 тысяч человек. На вооружение их получено от Самарского комитета 2 тысячи винтовок, 58 пулеметов, 2 пушки и 2 автомобиля". В различных воспоминаниях и материалах упоминается ряд фамилий людей, которые принимали активное участие в формировании Алашских частей в западном отделении Алаш-Орды. В частности хотелось бы отметить капитана 3-го Кавказского саперного батальона Сабыржана Сарыгужина, выпускника Московского военного училища. По воспоминаниям свидетелей он в 1918 году участвовал в работе западного отделения Алаш-Орды, а в 1919 году эмигрировал в Европу. Кроме того, известны также следующие фамилии участников Алашских военных формирований - Айткали Аблаев, прапорщик, комендант города Джамбейты, Дуйсенбай Асанов, прапорщик, командир взвода 1-ой сотни. Прапорщики - Асанов Калдыбай, Бейсенов Ишангали, Бейсенов Зепгали, Жалпаков Тажмухамед и другие.



Тургайское отделение "Алаш-Орды"



Летом 1918 года в Оренбурге был организован Тургайский областной отдел Алаш-Орды, позднее переименованный в Областной Военный Совет. Председателем был назначен Есполов Мырзагали, членами Байтурсынов, Дулатов и Кадырбаев. Первым делом Совет приступил к мобилизации джигитов и сбору средств, сначала в пределах Актюбинского уезда, а затем в Кустанайском. Оружие и обмундирование получалось через правительство от Самарского Комитета Учредительного собрания, а командный состав - от Оренбургского войскового управления.



В Кустанайском уезде летом 1918 года был сформирован 1-й Кустанайский Казахский конный полк, командиром которого был назначен полковник Д.Панов.



В сентябре 1918 года в Военный совет от Оренбургского войскового управления был направлен бывший член Башкирского правительства, татарин по национальности, генерал-майор Дашкин Зюлькарнаин. При поддержке и согласии атамана Оренбургского казачьего войска Дутова в октябре 1918 года из казахов-добровольцев Орского района в количестве 400 воинов был сформирован 2-й Казахский конный полк. 14 октября 1918 года командиром полка был назначен полковник Оренбургского казачества войска Н. Быков.



В конце октября уполномоченный Комуча по Тургайской области С. Кадирбаев по поручению атамана Дутова ездил в Орск, где находился военный совет Алаш-Орды во главе с М.Есполовым, которому было поручено вооружение и снабжение алашских частей. Полученное от Дутова и собранное у частных лиц оружие в количестве 600 винтовок и нескольких пулеметов Кадирбаев направил в Орск.



Кроме того, действовал Тургайский Алашский полк, сформированный под руководством М.Дулатова, в составе 4 сотен. Командиром полка был назначен Музарап Касымов, заместителем - турецкий офицер (из числа военнопленных с кавказского фронта) по имени Хидоят. Полк, в целях "освобождения от красных Тургайского и Иргизского уездов", в феврале 1919 года бы направлен в пределы Тургайского уезда. Впоследствии Музарап Касымов был взят в плен красными на Актюбинском фронте и расстрелян.



Алаш-Орда в Семиречье



В связи с надвигающейся угрозой нападения карательных частей красных, в начале августа 1918 года на местах проводилась активная работа по формированию отрядов самообороны, которые носили название "Алашские", поскольку их формированием занимались представители Алаш-Орды. Указанные отряды (сотни), набранные из числа не имеющих военного опыта и навыка граждан, нуждались в вооружении и военной подготовке.



История Алашских полков в Семиречье начиналась также, как и в других регионах, - с создания отрядов милиции. На первом Семиреченском областном казахском съезде в городе Верный, состоявшемся в январе 1918 года, был рассмотрен вопрос о формировании милицейских отрядов. Организация алашординской милиции была поручена И. Джайнакову, О. Альжанову и С. Сатылганову. Имеются сведения о создании отрядов милиции в городах Верный и Лепсинск. Впоследствии, на базе милицейского отряда Лепсинского уезда, под руководством Отынши Альжанова был сформирован Алашский военный отряд в составе около 300 воинов.



В процессе формирования алашских сотен в Семипалатинском и Семиреченском регионе активное участие принимали лидеры и активисты партии "Алаш" - Рамазан Марсеков, Садык Аманжолов, Ибрагим Джайнаков, Базарбай Маметов, Нусупбек Джакуппаев, Иса Тергеусизов, Жумахан Кудерин, Кожамсейт Ниязов, Кенсаба и Алдаберген Умбетбаевы, Мырзахан и Керимбай Толебаевы и другие.



Из выявленных в архиве документов, на данный момент мы установили следующий список командиров первых Алашских сотен, сформированных на линии Семиреченского фронта: Кольц Н.Д., штабс-капитан, командир "Сергиопольской (Аягузской) сотни"; Гилев, подъесаул, командир "3-й Сергиопольской Алашской сотни"; Ступин, прапорщик, командир "Алашской сотни"; Полторацкий, есаул, командир "Бахтинской 1-ой Алашской сотни"; Легостаев, хорунжий, командир "Урджарской 2-ой Алашской сотни"; Лютик, штабс-капитан, командир "Аксуйской Алашской сотни"; Белянин И.Л. поручик, командир Учаральской алашской сотни; Колмаков, прапорщик, командир Алашской сотни; Хлыновский, старший урядник, командир "Сергиопольской алашской сотни".



Активное участие в формировании казахских частей в городе Кульдже (Китай) принимал кадровый офицер, кандидат в члены правительства Алаш-Орда, капитан Бекимов Мулданияз. Приказом полковника Сидорова, Бекимов был "переименован" из капитана в казачье звание есаул и исполнял обязанности начальника штаба дивизии Сидорова. Он же в декабре 1919 по январь 1920 года в звании войсковой старшины руководил операцией по штурму города Джаркента.



После неудачной попытки свержения большевиков в городе Семипалатинске 23 мая 1918 года алашординцы помогли вывести бежавших 35 офицеров подпольной организации в степь, где они в течение месяца занимались обучением бойцов Алашского отряда. Отряд был разделен на три сотни, сотни разделены на взводы, были назначены командиры.



Командиром отряда был определен капитан Хамит Тохтамышев, а остальные командные и инструкторские должности заняли члены подпольной организации. По прибытию в Семипалатинск отряд вошел в состав Семипалатинского областного военного штаба. Начальником штаба был есаул П. Сидоров, который приказом по Степному Сибирскому корпусу был назначен на должность командующего войсками Семипалатинской области. 23 июня членами мусульманского отдела при Семипалатинском областном военном штабе назначаются Тохтамышев и Ахмет Байтурсынов. 6 июля представителем от правительства Алаш-Орды в военный штаб был избран Абыкай Сатбаев.



Август и сентябрь 1918 года Алашский отряд, получив статус полка, активно занимался обучением и строевой подготовкой. На базе полка началось обучение младших офицеров (вахмистров) из числа образованных казахов. В связи с нехваткой младших офицеров, в сентябре 1918 г. в газете "Свободная Речь" вышло объявление в "1-й Алашский Степной Конный Полк": "Требуются вахмистры (фельдфебеля артиллерийские), кавалерийские и артиллерийские унтер-офицеры - на должности вахмистров и взводных командиров. Оклад вахмистру 300 руб. Старшему унтер офицеру 250 руб., младшему унтер-офицеру 200 руб. в месяц, паек семье 100 руб. в месяц. Обращаться в штаб полка: г.Алаш, угол Береговой и Иртышской улиц".



Командующий 2-м Степным Сибирским корпусом генерал-майор Матковский 12 октября 1918 года вместе с чрезвычайным английским посланником, сэром Эллиотом, прибыл на Семиреченский фронт, где осмотрев алашские части, принял решение включить 1-й Алашский полк в состав 5-ой Сибирской Стрелковой дивизии, при этом с изменением наименования полка в 1-й Казахский конный полк и полным подчинением командованию дивизии. Командиром полка вместо Х.Тохтамышева был назначен командир алашской сотни из Аягуза, войсковой старшина Н.Кольц. Командирами эскадронов были назначены: 1-го эскадрона – штабс-капитан Е.Г. Попов, 2-го эскадрона – штабс-капитан М.А. Рыбин, 3-го эскадрона – корнет Вишняков.



В 5-ой Сибирской стрелковой дивизии 16 октября 1919 года при активном участии Военного совета Алаш-Орды был также сформирован 2-й Конно-Казахский полк, командовать которым был назначен участник первой мировой войны, уроженец Семиречья, подполковник Гали Самуратбеков.



В городе Семипалатинске небезызвестный атаман Анненков, используя желание Алаш-Орды в формировании казахских частей, взял инициативу в свои руки. Капитану Х.Тохтамышеву было поручено сформировать "Конно-Казахский полк", но уже со статусом "партизанский". Тех, кто не вошел в состав 1-го Конного Казахского полка 5-ой Сибирской дивизии Тохтамышев принял в состав своего полка. Командиром был назначен соответственно капитан Х.Тохтамышев, заместителем назначен бывший командир 3-го эскадрона "Алашского Степного отряда", штаб-ротмистр С.Г.Высоцкий. Командирами сотни были назначены: 1-ой сотни - командир хорунжий Мартемьянов. 3-ей сотни - командир поручик Спасский. 4-ой сотни - подпоручик Сайфуллин Курбангали.



11 июня 1919 года приказом по Партизанской дивизии, на базе 1-го Партизанского Казацкого полка и 3-й Сергиопольской алашской сотни, был сформирован четырехсотенный 2-ой Конно-Казахский партизанский полк. Командиром был оставлен есаул Николаев.



Тем же приказом от 11 июня 1919 года образована "Казахская Отдельная бригада" в составе 1-го и 2-го Конно-Казахского партизанского полка. Командиром назначен капитан Х.Тохтамышев, командиром 1-го Конно-Казахского партизанского полка штаб-ротмистр С.Г.Высоцкий. Штаб бригады находился в городе Семипалатинске. Впоследствии Х.Тохтамышеву было присвоено звание полковника.



В сентябре 1919 года сформирован 3-й Конно-Казахский партизанский полк. Командиром был назначен начальник Учаральского гарнизона, командир алашской сотни, поручик И. Белянин. Помощником командира полка был назначен есаул Мартемьянов, командиром 1-й сотни - С. Сололихин.



1 октября 1919 года приказом командующего Сибирского корпуса был сформирован кадровый Конно-Казахский алашский полк кавалерийского 4-х эскадронного состава. Штаб и две сотни полка располагались в городе Зайсане, а две сотни в Кокпектах. Командиром полка был назначен штаб-ротмистр 2-го партизанского Конно­-Казахского полка Нигматулов.



В заключение статьи хотелось отметить, что в архивных фондах и различных материалах встречаются упоминания о казахских военных отрядах, числившихся в составе антибольшевистских сил в различных регионах. Так, например, есть информация, что к началу сентября 1918 года отряд Алаш-Орды был организован в Ак-Булаке Актюбинского уезда. В материалах по Туркестану упоминается Алашский отряд, участвовавший в неудачной попытке свержения советской власти в городе Ташкент, известной в истории как "осиповский мятеж" января 1919 года. В городе Атбасар уездным Алашским комитетом во главе с С.Джанайдаровым и при поддержке станичных казаков был сформирован двухсотенный Алашский дивизион под командой подъесаула П.Белова и Султанбека Дарменова. В Петропавловске на стороне частей белой армии числился "казахский добровольческий отряд". В Кокчетавском уезде числилась военизированная дружина из числа казахов – 80 сабель под командованием двух офицеров. В городе Славгород имелся Конно-Казахский отряд численностью в 25 сабель.



Славная судьба алашских военных частей была недолгой. Сегодня о них мало кто знает даже среди историков.



Берик Абдыгалиулы, руководитель научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан"

28.11.18 Источник - camonitor.kz

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