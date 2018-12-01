В Нарынской области Киргизии пополз чудовищный (объем - 35 тыс. кубов) оползень

11:20 03.12.2018

В Нарынской области началось движение оползня объемом около 35 тыс. кубометров



Бишкек. 3 декабря. КирТАГ – Мунара Боромбаева. В Нарынской области зафиксировано движение огромного оползня. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР в понедельник.



В Жумгальском районе Нарынской области на месте угольного месторождения зафиксировано движение оползня объемом примерно 35 тыс кубометров. В результате движения оползня никто не пострадал.



Как отмечает ведомство, движение земляной массы продолжается, но оползень не несет угрозу жилым домам.



На месте создана комиссия из сотрудников местного подразделения МЧС.