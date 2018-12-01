 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 01.12.2018
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Узбекистан отменяет "выездные визы" и тестирует ID-карты
12:16 03.12.2018

03 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Узбекистане с 1 января 2019 года намерены отменить "выездные визы" для путешествий за границу. Об этом сообщило издание Kun.uz.

По его данным, оформление стикеров для выезда за границу отменят. При этом узбекистанцы смогут до 2021 года выезжать в безвизовые страны (например, Россию) по действующим паспортам.

Кроме того, сейчас в республике тестируют ID-карты. Если результаты будут положительными, их введут в обращение.

Узбекистан остается единственной страной бывшего СССР, которая сохранила разрешение на выезд за границу для своих граждан. Для выезда в страны дальнего зарубежья в паспорт ставят специальную наклейку, которая действует два года. Получить визу для поездок в другую страну можно только после того, как человек получит наклейку. Если же человек ездит в страны ближнего зарубежья, то в паспорт ставится специальная круглая печать МВД.

Источник - 24.kg
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