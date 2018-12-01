От аморфного БРИКС к перспективе "Большого" континентального альянса, - Вл.Павленко

12:30 03.12.2018 От аморфного БРИКС к перспективе "Большого" континентального альянса

О главном итоге российского участия в аргентинском саммите "Группы двадцати" и его невыученных внутриполитических уроках



На полях завершившегося в Аргентине саммита "Группы двадцати", официальной повесткой которого стало "Достижение согласия в области справедливого и устойчивого развития", прошли два форума и ряд двусторонних встреч, относящихся к формату БРИКС - объединения крупнейших стран с развивающимися рынками. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки подписали совместное заявление для СМИ, включившее 16 пунктов. Вторым важным событием, сопутствовавшим переговорам "двадцатки", явилась тройственная встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди, созванная по инициативе российской стороны. Кроме того, председатель КНР провел отдельные встречи с российским президентом и индийским премьером.



С одной стороны, формат БРИКС давно себя если не исчерпал и не находится в тупике, то по крайней мере носит формальный, сугубо протокольный характер. Объединение, при всем желании "четверки", а затем и "пятерки" его участников наладить контакты и совместно выступать по важным вопросам на международной арене, так и не стало "развивающейся" альтернативой "Большой семерке". Это и не удивительно. Во-первых, объединение БРИКС с самого начала несло на себе отпечаток западного проекта: все помнят, что подобный формат еще в 2001 году был предложен ведущим экономистом Goldman Sachs Джимом О’Нилом, который в настоящее время возглавляет научный директорат Chatham House, Королевского института международных отношений, а также входит в число колумнистов глобального информационного консорциума с говорящим названием Project Syndicate - "проект Синдикат" (о том, что за этим названием скрывается план глобального переустройства мира в интересах олигархии, писал американский исследователь теневых процессов Николас Хаггер). В России в этот консорциум входят известные своим радикальным либерализмом агентство РБК и газета "Ведомости". Во-вторых, под "семеркой" изначально находилась мощная основа в лице Трехсторонней комиссии (Трилатерали), объединяющей элиты Северной Америки, Европы и ряда стран АТР, чьим рупором "семерка" и является. И, в отличие от регионального принципа, по которому в соответствии с территориальной структурой ООН выстроена Трилатераль, "пятерка" БРИКС на собственную такую структуру не опирается, а в чужую региональную - не вписывается. В-третьих, БРИКС шаг за шагом отходит даже от первоначальных попыток сформировать заявку на глобальную альтернативу существующему миропорядку. Например, если в итоговой декларации саммита 2014 года в Форталезе (Бразилия) об этом еще упоминалось, то через год в Уфе такое упоминание исчезло. И с тех пор ни разу не появлялось. Очевидно, что во многом это связано с продолжением вхождения Китая в существующую систему глобальных институтов и российским следованием в фарватере этого курса своего восточного соседа и стратегического партнера. В-четвертых, сомнительной является результативность неформальной встречи, прошедшей под неформальным председательством Бразилии, которая проводит у себя официальный саммит 2019 года. Не следует забывать историю с импичментом бывшего бразильского президента Дилмы Русеф, замена которой нынешним президентом Мишелем Темером была связана с попыткой Запада вывести эту страну из тесных связей с Китаем и обнулить инвестиции, вложенные Пекином в строительство ВСМ - высокоскоростной железнодорожной магистрали, соединяющей тихоокеанское побережье Латинской Америки с атлантическим. Так к тому же сегодня еще и сам М. Темер - "хромая утка", которая в новом году уступит власть недавно избранному президентом правому популисту Жаиру Болсонару, и куда страна двинется после этого и какова будет ее линия в отношении БРИКС - неизвестно.



Именно поэтому итоговый документ неформальной встречи в Буэнос-Айресе, не претендуя ни на какую концептуальность, механически перечисляет приоритеты основных сторон встречи. У подвергающейся западным санкциям и военно-политическому давлению России это международная безопасность. У Китая, которому удалось в аргентинской столице "поставить на паузу" торговую войну с США, - борьба с протекционизмом и защита свободы мировой торговли, укладывающаяся в проект реформы ВТО. У Индии - борьба с климатическими изменениями и поддержка Парижского соглашения, соединенные апологией концепта "устойчивого развития".



С другой стороны, именно вот это обстоятельство - необходимость сопряжения стратегий основных участников БРИКС, составляющих костяк ШОС, - позволяет конкретизировать итоги аргентинской встречи и свести их к обсуждению в триумвирате Москва - Пекин - Дели, где ведущая роль, безусловно, отведена российско-китайской оси. Во-первых, как стержню ШОС, организации, которая ставит перед собой глобальные цели. И, как следует еще из ее Хартии 2002 года, претендует на то, чтобы "внести вклад в укрепление мира, обеспечение безопасности и стабильности в регионе в условиях развития процессов политической многополярности, экономической и информационной глобализации".



Во-вторых, по праву первородства в ШОС, к которой Индия присоединилась намного позднее, только в 2017 году и вместе с Пакистаном. То есть изначально было понятно, что "благосклонность" России и Китая, обеспечивших это принятие, связана с двумя обстоятельствами. Прежде всего, с проамериканским креном в политике Дели, который Запад, не скрывая, стремится использовать в антикитайских и антироссийских целях. А также с необходимостью для Москвы и особенно Пекина такого контроля с помощью ШОС конфликтного потенциала индийско-пакистанского противостояния, которое в условиях союзнических китайско-пакистанских отношений выпускало бы "пар" индийского недовольства периодическими территориальными стычками с КНР, как в прошлом году из-за плато Доклам.



Можно поэтому с уверенностью сказать, что реальным содержанием была наполнена тройственная встреча Путина, Си Цзиньпина и Моди, а саммит БРИКС послужил для нее если не ширмой, то не более чем обыкновенным фоном. Из этого следует, что реально на полях Буэнос-Айреса обсуждались вопросы не БРИКС, а ШОС. Это в политике, а что касается экономики, то смысл происходившего очень емко и полноценно характеризует следующий фрагмент из выступления российского президента:



"И конечно, мы могли бы более активно заняться сопряжением крупных интеграционных проектов, которые реализуются с участием наших стран, таких как Евразийский экономический союз, китайская инициатива "Один пояс, один путь". Появляются перспективы для уплотнения контактов между АСЕАНовской "десяткой" и Шанхайской организацией сотрудничества".



При этом надо отдавать себе отчет в том, что состоявшаяся буквально в канун саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе встреча участников АСЕАН в Сингапуре не ограничилась форматом этого объединения, а включила беспрецедентно широкий спектр параллельных, дополнительных форматов "АСЕАН+", в том числе с участием Китая и России. И это при том, что Пекин отношения с АСЕАН выстраивает уже давно и как никогда близок к принятию совместного с этим объединением Кодекса поведения в Южно-Китайском море, который снимет многие противоречия, вызванные территориальными спорами между КНР и членами АСЕАН.



Иначе говоря, логическая цепочка событий в аргентинской столице на интересующем нас направлении выстраивается от БРИКС к РИК (Россия - Индия - Китай), от него к ШОС и далее к южно? и юго-восточному альянсу с АСЕАН. При успешном строительстве Большого Евроазиатского партнерства (ЕАЭС + "Пояс и путь") этот геополитический вектор выводит на создание мощного континентального альянса ШОС - АСЕАН, который втягивает в себя Индию, ограничивая пространство "многовекторного" маневрирования Дели между Вашингтоном и Лондоном с одной стороны и Москвой и Пекином с другой.



Вводит такой альянс в приемлемые рамки и определенную "поливекторность" Поднебесной, в отношениях которой с англосаксонским Западом не может не беспокоить бесконечно декларируемая как китайской, так и британской сторонами "золотая эра" в двусторонних отношениях. Коллективный же контроль над этим геополитическим "люфтом", помимо Британии, отсекает от альянса ШОС - АСЕАН еще и Японию, а также существенно осложняет планы Токио и Туманного Альбиона на закрепление в Восточной Азии с помощью Транстихоокеанского партнерства (ТТП).



С этой, прежде всего именно с этой, точки зрения и привлекают внимание "поля" саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе. Трудно спорить с тем, что состоявшиеся или нет рукопожатия российского президента с некоторыми "заклятыми партнерами" с Запада находятся в фокусе информационного внимания совершенно необоснованно. Но не менее очевидно, что отдельно взятый саммит БРИКС, как видим, тоже не в состоянии удовлетворить интересов взыскательной аудитории, стремящейся понять, что же происходит в восточном секторе российской внешней политики на самом деле. А происходит пока не прорыв, но терпеливое и последовательное выстраивание очень сложной и трудоемкой, но весьма перспективной конфигурации сил и интересов. С одной стороны, это пока еще и не геостратегическая, проектная альтернатива западному проекту, на которую так и не сподобилось стремительно утрачивающее динамику объединение БРИКС. С другой, платформа ШОС для выработки такой альтернативы изначально выглядела намного более предпочтительной, о чем приходилось уже упоминать не раз и не два. И сейчас все просто становится на свои места.



Однако данный вывод будет неполным без упоминания еще об одном деликатном обстоятельстве. В очередной раз приходится констатировать, что без собственного российского проекта с решительным отворотом от либерал-дарвинизма, участие в строительстве такой альтернативы обречено на прозябание в фарватере более успешных держав Востока. Точно по той же самой схеме, по какой постперестроечная и постсоветская Россия в свое время уже оказалась в париях Запада, превратившись в источник дани и объект санкций при любых попытках отстоять свои национальные интересы.



Владимир Павленко Источник - REGNUM

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