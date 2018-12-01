Россия "сливает" Турцию ради дружбы с курдами, - Л.Шведова

12:32 03.12.2018

Россия "сливает" Турцию ради дружбы с курдами

Москва своими заявлениями вынудит янычар схватиться за ятаганы, или Анкара простит?



Любовь Шведова

Материал комментируют:

Олег Гущин



Россия не может сдержать своих внешнеполитических амбиций. Но так как на Западе успехи наших дипломатов не особенно велики из-за сложившейся после украинского кризиса общемировой ситуации, большинство усилий направлено на Сирию. Именно здесь Кремль утверждает свое превосходство над всеми остальными ближневосточными игроками и становится конкурентоспособным в борьбе за весь регион.



С самого начала гражданской войны в САР Россия поддерживала Башара Асада, собственно говоря, поддерживала она его и раньше, когда только начались протесты и мировое сообщество во главе с Соединенными Штатами начало активно поливать грязью сирийского лидера. Но наше руководство продолжало считаться с его легитимностью и не собиралось просто так его оставлять, как это когда-то было сделано с Муаммаром Каддафи. Последнего мы вроде бы тоже пытались защитить, но никто ничего не сделал конкретно для его спасения. В итоге его убили. Асад же для нас оказался более ценным, ведь именно в его стране сохранилась одна из немногих зарубежных военных баз РФ, да и на сирийскую нефть у российского олигархата давно есть виды.



В общем, дипломатия наша работала максимально активно, использую международные площадки для защиты сирийского президента. Когда же этот инструмент был исчерпан, а над Башаром Асадом нависла угроза скорой смерти, в арабскую республику были отправлены российские военные. И теперь из Сирии нас вряд ли можно выдавить силой или какими-то спецсанкциями, разве что наша экономика не выдержит и необходимость экстренно сокращать расходы заставит вывести контингент.



Но пока до этого не дошло, и российские дипломаты строят грандиозные проекты по увеличению влияния России в Сирии. Так, на днях прошла встреча представителей РФ, Ирана и Турции в рамках "астанинского формата". На ней присутствовал и специальный представитель Владимира Путина по Сирии Александр Лаврентьев. После переговоров он давал много комментариев, размышлял об итогах переговоров и так далее. Он заявил, в частности, что стороны близки к завершению формирования Конституционного комитета, который создаст новую Конституцию страны. Говорил, что сирийская оппозиция в целом недовольна присутствием Соединенных Штатов в их полыхающем государстве и тому подобное. Одним из наиболее громких заявлений Лаврентьева можно считать по поводу курдов. Наш дипломат полагает, что для решения сирийского кризиса необходимо привлекать к переговорам сирийских курдов. Вероятно, он имеет в виду, что привлечение к "астанинским встречам" курдских лидеров пошло бы на пользу процессу восстановления сирийского государства.



Просто иначе интерпретировать его слова никак нельзя, ибо доступа к каким-то альтернативным форматам, например, к женевскому, у РФ практически нет. Так что, надо полагать, Лаврентьев хочет, чтобы в следующий раз в Астану или, может быть, в Сочи прибыла и курдская делегация. Что ж, логика в этом есть, только вот совершенно непонятно, как спецпредставитель президента РФ по Сирии собирается усаживать за один стол турок и курдов. Тем более сам Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Аргентине в очередной раз подтвердил готовность турецкой армии войти в Сирию и очистить восточный берег Евфрата от "сепаратистских террористических формирований". Он подразумевал именно Отряды народной самообороны и, вероятно, контролирующую их политическую силу - партию "Демократический союз". На этом фоне заявление Лаврентьева смотрится очень странно, если не забывать, что Турция - один из трех основных участников и создателей самого астанинского формата.



Возможно, это некий реверанс в сторону курдов с целью обратить их взоры в сторону РФ. Быть может, в будущем как-то удастся ослабить влияние США на них.



Российский политолог и востоковед Олег Гущин считает, что заявление дипломата довольно неожиданно, но, вероятно, у него есть какие-то основания так говорить.



- С одной стоны, в его словах все логично - в переговорах должны участвовать все те, кто представляют собой реальную силу. С другой стороны, я не думаю, чтобы турки на это согласились. А жертвовать Турцией ради каких-то курдов - кто на это пойдет? России это не нужно. Только вчера Путин встречался с Эрдоганом, и они называли друг друга "дорогой друг" и тому подобное. Дружба с Турцией дорогого стоит. Так что очень неожиданно, как-то непредсказуемо. Но есть такой момент, что в открытой дипломатии ни один нормальный политик не сделает никакое заявление прежде, чем не проконсультируется. Поэтому надо постараться понять, что именно имел в виду наш дипломат.



"СП": - Турция не допускает никаких переговоров с Отрядами народной самообороны и Рабочей партией Курдистан. Может, именно их Лаврентьев и не подразумевал? Может, он допускал привлечение каких-то третьестепенных политических курдских сил Сирии, которые в Турции не признаются террористами и вполне себя рукопожатные для Анкары?



- Ну, привлечь каких-то "дурилок картонных", конечно, можно. Но какая польза от этого для Сирии? Хотя, возможно, есть замысел придать больше значимости этим переговорам, которые проходят в Казахстане. Тогда да, смысл есть. Но пока ничего толком непонятно.