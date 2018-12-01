Избившего водителя скорой помощи гражданина Турции не выдворили из Казахстана

12:39 03.12.2018

Как сообщили в пресс-службы суда Алматы, в суд №2 Ауэзовского района поступило заявление от представителя управления полиции Ауэзовского района Алматы. В нем заявитель просит суд оставить без рассмотрения гражданское дело к гражданину Турции Демиру Эбузеру Али о его выдворении за пределы Республики Казахстан



Согласно электронному билету, ответчик 3 ноября должен был улететь в Стамбул. Но, по сведениям базы "Беркут", он не пересекал границу. Между тем, как отметили в суде, для депортации его явка в суд обязательна.



"В этой связи заявитель просит суд оставить без рассмотрения гражданское дело до полного выяснения его местонахождения. Определением суда, гражданское дело по иску управления полиции Ауэзовского района к гражданину Турции о выдворении за пределы Казахстана оставлено без рассмотрения", - заключили в пресс-службе.



Как сообщалось ранее, в сентябре 2018 года гражданин Турции, находясь за рулем легковушки, не уступил дорогу машине скорой помощи. Когда водитель спецтранспорта попытался его объехать, Али Демир набросился на шофера с кулаками. Позже гражданин Турции публично извинился за свой поступок.



В октябре суд постановил освободить иностранца от уголовной ответственности. По словам судьи Кайрата Иманкулова, подсудимый совершил преступление небольшой тяжести, причиненный вред им полностью заглажен. Между сторонами состоялось примирение. Подсудимый Демир согласился с предъявленным обвинением.