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Россия выводит свою Каспийскую флотилию на чистую воду
12:55 03.12.2018

Каспийскую флотилию выводят на чистую воду
После развала СССР ее корабли в Астрахани оказались, по сути, в западне

Сергей Ищенко

На днях почти вся Каспийская флотилия разом придет в движение. Большинство ее кораблей и вспомогательных судов из Астрахани двинутся намного южнее - в дагестанский город Каспийск. Колонны военных грузовиков с тыловым имуществом попылят в том же направлении. А все потому, что теперь именно в Каспийске, а не в Астрахани будет дислоцирована главная база флотилии.

Подготовка этой операции будет стоить стране просто гигантских трудов и денег. Общая сумма необходимых финансов Министерством обороны не раскрывается, но уже заявлено, что лишь на исследовательские и проектные работы по линии гособоронзаказа ушло почти полмиллиарда рублей.

И это при том, что обустройство современной главной базы Каспийской флотилии ведется не на пустом месте. В городе и раньше стоял 414-й отдельный батальон морской пехоты, к ноябрю нынешнего года существенно пополненный людьми и боевой техникой и развернутый в 177-й отдельный полк "черных беретов". Там же давно дислоцирован 847-й отдельный береговой ракетный дивизион (две батареи противокорабельных крылатых ракет комплекса "Бал"), 305-й отдельный радиотехнический центр (с загоризонтной РЛС дальнего обнаружения МР-900 "Подсолнух-Е"), вертолетная эскадрилья Южного военного округа, сторожевые корабли и катера Береговой охраны ФСБ.

Теперь "квартирантов" в погонах в закрытом 71-м военном городке Каспийска, раскинувшемся на площади в 129 гектаров, прибавится очень существенно. Из Астрахани в здешнюю гавань будут перебазированы гвардейская 73-я бригада кораблей охраны водного района, 327-й гвардейский Белградский дивизион артиллерийских кораблей и 198-й дивизион минно-тральных кораблей. А еще - аварийно-спасательные, гидрографические суда, суда обеспечения.

Для столь многочисленного пополнения в Каспийске уже готовы новые двух- и трехпонтонные плавпричалы, способные дополнительно принять до 20 кораблей и катеров. Чего, конечно, будет все равно маловато. Ведь флотилию в ближайшие годы ждет существенное пополнение. По словам командующего Каспийской флотилии контр-адмирала Сергея Пинчука, в ближайшие годы с судостроительных заводов в его распоряжение дополнительно поступят два ракетных катера и столько же малых десантных кораблей на воздушной подушке. С учетом этих обстоятельств работы по обустройству новой главной базы флотилии буду продолжаться, как планирует Минобороны, до конца 2020 года.

С чего вдруг понадобилось это "великое переселение" военных моряков из ставшей родной им Астрахани? Все просто - Астрахань в силу своих географических особенностей совершенно непригодна для базирования флотилии. Чтобы выйти из нее в открытое море приходится по дельте Волги на малых глубинах тащиться порядка 180 километров. Зимой это вообще то еще удовольствие. Поскольку и Волга, и северная часть Каспийского моря покрываются приличной толщины льдом, для выхода на открытую воду нужны ледоколы. Как при таких условиях в случае военной опасности осуществлять боевое развертывание флотилии? Как рассредоточить ее корабли и суда, если возникнет угроза удара средствами воздушного нападения?

Естественен вопрос: а что, в Минобороны и в Генштабе об этом до сих пор не думали? А если думали - почему же главные силы нашей Каспийской флотилии вообще оказались сосредоточены в непригодной для этого Астрахани?

О причинах возникновения этих странностей я имею некоторое личное представление, поскольку в начале 90-х годов, когда и принимались соответствующие решения, служил в аппарате министра обороны России. И помню, например, как некоторые службы Каспийской флотилии, торопливо уносившей ноги из внезапно ставшего суверенным Азербайджана, именно в Астрахани за неимением лучшего пришлось размещать в цехах местного рыбоконсервного завода. Штаб флотилии - в старом здании бывшей гидрографии и в стоявших рядом каких-то сараях. А вывезенное из Баку оружие и боеприпасы - валом валить на одном из островов в дельте Волги.

Впрочем, тут, очевидно, следует напомнить, что к моменту распада СССР главной базой моряков-каспийцев была именно столица Азербайджана. Но незадолго до окончательного крушения нашей некогда общей державы, еще в октябре 1991 года тогдашний президент этой закавказской республики принял решение о создании собственных вооруженных сил. И, естественно, попытался наложить лапу на все имущество и вооружение Советской армии и Военно-морского флота, до которого оказался в состоянии дотянуться.

Для наших военных моряков на Каспии, ни один из которых, кстати, так и не принял новой присяги, в Азербайджане немедленно начался ад. Нападения на караулы и гарнизоны следовали один за другим. К примеру, утром 28 апреля в Баку группа из 10 неизвестных напала на КПП морских пограничников. Был убит один из матросов, двое ранены. Пропал пистолет.

Потом - бандитское нападение на узел связи флотилии. Потом в неизвестном направлении угнали целый железнодорожный эшелон с воинским имуществом. Потом местные жители один за другим умыкнули 156 легковых и грузовых автомобилей, принадлежавших военным. Водителей, как правило, избивали и выкидывали из кабин.

На любой выход в море не только корабля, но даже и катера, следовало заранее запрашивать разрешение оперативного дежурного Министерства обороны Азербайджана. Чтобы воспрепятствовать выводу кораблей, судов и катеров в Россию, за моряками Каспийской флотилии новые власти республики весьма откровенно вели оперативное наблюдение. Все телефоны прослушивались. Министерство безопасности Азербайджана проводило многочисленные операции по вербовке военнослужащих.

Ельцинская Москва в ту пору как в рот воды набрала. Оттуда слали на оказавшуюся в форменной осаде вооруженных боевиков Каспийскую флотилию лишь бестолковые приказы и директивы типа "О недопущении актов вандализма по отношению к памятникам и могилам советских воинов", "О мерах по неуклонному повышению боеготовности" и т. д.

Теперь можно констатировать: тем, что в смутные годы Россия вообще не потеряла Каспийскую флотилию, она обязана, главным образом, ее бывшему командующему - контр-адмиралу (впоследствии - вице-адмиралу) Борису Зинину. Именно он, наперекор политическим обстоятельствам, организовал вывод основной части флотилии в Россию. Не без активнейшего участия командующего, новой главной базой КФ в 1992 году была выбрана Астрахань.

Спустя годы о той катастрофе Зинин вспоминал так: "Положение в апреле 1992 года было аховое. Москва нас забыла и не помогала. Договора с Азербайджаном о выводе флотилии из Баку не было и не предвиделось. Более 500 офицеров и их семей, и столько же мичманов, ждут решения командующего Каспийской флотилии относительно своей судьбы… Проще всего было обратиться к главкому о выделении мне квартиры где-нибудь в центре, расформировать флотилию и уехать. А куда поедут офицеры и их семьи? В России их никто не ждет, работы нет, жить негде".

Нынче в такое трудно поверить, но даже текст Указа президента России о выводе Каспийской флотилии командующему пришлось писать лично. В собственном бакинском кабинете. Абсолютно без ведома сильно занятого другими делами Ельцина.

В мемуарах адмирала это выглядит так: "Прочитал в газетах, что в Ташкенте 13?15 мая (1992 года - „СП") собираются главы государств и правительств для решения текущих проблем. Поскольку там будет и Б.Н. Ельцин, надо попытаться подписать у него (несуществующий пока) проект договора о выводе Каспийской флотилии. Спросил совета, как попасть в Ташкент, у командующего 4-й армией генерал-майора Попова Николая Глебовича. Он позвонил министру обороны Грачеву, мол, мы с командующим Каспийской флотилией желаем поприсутствовать в Ташкенте на встрече с главами государств и правительств и подписать там договор о выводе флотилии. Министр обороны дал „добро"… Я, довольный, потираю руки. Но нужно иметь договор. У меня были три копии договоров с Минском, Арменией, Прибалтикой. Сел и довольно быстро написал договор между Россией и Азербайджаном о выводе флотилии в Россию".

Но почему в 1992-м была выбрана именно Астрахань? Что, опытнейший контр-адмирал не знал, что Каспийск и Махачкала для стоянки кораблей приспособлены куда лучше? Знал, конечно. Но кто ведал, до каких пределов докатится сокрушительный каток всеобщего развала? И устоит ли под его натиском Дагестан?

Снова заглянем в воспоминания Зинина: "С точки зрения использования сил флотилии лучшим местом мог бы быть только порт Махачкала (Каспийск в 15 километрах от этого города - „СП"). Хорошие глубины для крупных кораблей, оборудованное место для стоянки, благоприятный выход кораблей в море при любых погодных условиях, и размещение семей в крупном городе Кавказа, Махачкале. Но Махачкала, это тот же беспокойный Кавказ. Не исключено, что в ближайшие годы и там начнется то же, что и в Баку, и тогда снова уходить? Надо что-то другое. А другое - только Астрахань. Своя, родная земля. Другого выхода нет".

Это теперь мы знаем, что в 90-е годы Дагестан действительно оказался на грани крушения, но устоял. Обстановка там и сегодня очень непростая. Однако в целом - стабильная и контролируемая. Поэтому лишь теперь, спустя полтора десятка лет, Каспийской флотилии приказано: "Курс - на Каспийск!".

На срочное повышение боевой устойчивости именно этой флотилии Москва, не жалея денег, заботится и вот еще почему. За последнее десятилетие традиционно заштатная по сравнению с другими российскими флотами КФ внезапно для многих в 2015 году ударом по Сирии продемонстрировала всему миру, что с недавних пор обладает немалыми оперативно-стратегическими возможностями. Такой боевой потенциал появился у нее после включения в состав флотилии сразу нескольких кораблей с высокоточными крылатыми ракетами "Калибр-НК", способными на огромной дальности попасть, как говорят, в любую форточку.

Носителей "Калибров", под прицелом которых практически вся Европа, весь Ближний Восток и значительная часть Азии, на Каспии у России теперь четыре - ракетный корабль 2 ранга проекта 11661К "Дагестан", а также малые ракетные корабли 3 ранга проекта 21631 "Углич", "Град Свияжск" и "Великий Устюг". Суммарный залп - 32 ракеты. Такую силу стоит особенно беречь на случай любой войны.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543830900
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