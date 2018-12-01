Провокация жирного. Если его раздеть... Порошенко, - Э.Лимонов

13:06 03.12.2018

Толстый и наглый



Эдуард Лимонов

Писатель, публицист.



Если его раздеть, Петра Порошенко, то уродливее мужика трудно будет найти. Огромный пивной живот, слабые ноги в морщинах. Президент Украины, думаю, в баню давно не ходит.



Это я воссоздал остальные части его тела, исходя из видимой части - отечного лица и силуэта пана Порошенко в профиль и в фас. Думаю, в нем все 140 кг будут.



Но какая жажда власти! Сбил команду из всяких посудин, дал им оружие и заставил плыть через Керченский пролив. Это случилось 25 ноября.



Об обстоятельствах, при которых это случилось, уже достаточно писали, потому я здесь не об обстоятельствах - я буду о характерах действующих лиц и исполнителей.



Российские пограничники - народ принципиальный. Я помню, вез с абхазами через реку Псоу лекарства в автомобиле в 1992-м на войну в Абхазию. Погранцы ни за что не пропускали - принципиальные и строго формальные погранцы, - и только вмешательство прокурора Республики Абхазия разрешило клинч наш с погранцами. После уговоров пропустили...



Вообще, в такой вот принципиальности на самом деле и таится сила русского служивого человека. "А кто бы ты ни был, по закону не велено, и все!" И хоть ты ему деньги предлагай или блага - такой служивый еще больше озлится.



Моя любимая строка Высоцкого: "И, не вступая в спор, окурок выплюнул и выстрелил в упор".



Короче, те, на украинских посудинах, напоролись на наших флотских погранцов ФСБ, а у наших и приказ есть, и закон за душой.



Еще бы чуть - и трупов бы наши настреляли.



Жирный, конечно, послал своих на провокацию, ну те, делать нечего, моторы завели и плывут. Но русский человек не любит, когда на него давят.



Жирный тотчас объявил военное положение, которое позволяет ему отменить выборы, и тогда он останется президентом. Правда, объявил только на 30 дней, а выборы в 2019-м будут за пределами этих 30 дней. Хотел, говорят, на 90 дней объявить. Но либо сам решил, что очень уж демонстративно получится, либо еще какой фокус выбросит чуть позже.



24 украинских моряка арестованы, и судить их будут. Судить, я думаю, будут всех, а посадят, я так полагаю, командиров посудин, чтоб больше неповадно было, чтоб в следующий раз другие думали.



Посмотрим на карту, где Азовское море.



Вообще-то, по сути, это внутреннее море России и должно бы называться Русским морем.



Южное побережье Азовского моря - это Крым, а восточное - это Россия, ну там Таганрогский залив, Ейск, Долгая коса и так далее. Так что, моряки Порошенко, шли бы вы подальше - по другую сторону Армянского перешейка держите свой флот, ближе к Одессе, там пока резвитесь.



Но жирный отправил их через Керченский пролив, чтобы создать ситуацию, когда "окурок выплюнул и выстрелил в упор". Они бы хотели.



Трамп в своем Twitter написал, что не будет встречаться с российским президентом: "Основываясь на фактах, что корабли и моряки не были возвращены Россией на Украину, я принял решение, что было бы лучше для всех вовлеченных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Путиным".



(Встреча предполагалась 1 декабря.)



У Трампа было (возможно, уже и нет) на вооружении его символическое похлопывание по плечу как знак преобладания над визави. Так, я видел, что российский лидер с успехом позаимствовал это похлопывание у Трампа и применил уже не раз - уже не раз к самому Трампу тоже.



Так что, кажется, Трамп в отвращении перестал применять похлопывание - свой приемчик фальшивого возвышения над собеседником. И теперь применяет шантаж отказа от встреч.



Трамп почему-то думает, что встреча с ним - драгоценна, что это премиальные за хорошее поведение, что это встреча-вознаграждение, а отказ от встречи - наказание.



"Трамп продолжает упоенно играть в Хозяина Земного Шара. Но и его российские погранцы не пропустили бы в Азовское море. Сказали бы: "У нас и приказ есть не пускать, и закон есть за душой. Кто такой Трамп, мы знаем, ну и что? Не велено".



Трамп не раздувался бы от былой гордости, а посчитал бы совместное население Китая и России и их общую военную мощь и поскреб бы свой начес.



Киевские? Ну тем чем хуже, тем лучше. Украина призывает отправить корабли НАТО в Азовское море. Но их тоже не пропустят.



Возможно, призывают и бросить пару ядерных бомб на Москву.



Сама Украина строит военную базу в Бердянске (известен своей грязелечебницей). В моей юности я побывал в Бердянске. Защищать город практически невозможно, он одинаково уязвим и с суши, и с моря. Стройте, дурачье, стройте.



Да, был там порт, но это был порт рыбзавода, а рыбзавод консервы "Бычки в томате" выпускал - тогда бычки еще в Азовском водились.