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"Мы выросли в советское время...". Елбасы поведал о "личной дружбе" с Путиным
14:24 03.12.2018

Нурсултан Назарбаев рассказал о дружбе с Владимиром Путиным
Назарбаев пояснил, что их отношения можно назвать "личной дружбой".

Президент Казахстана в интервью телеканалу "Россия 24" в программе "Вести недели" рассказал об отношениях двух стран, а также о схожести казахов и русских, передает Zakon.kz.

Политический обозреватель Андрей Кондрашов спросил у Нурсултана Назарбаева о том, каким он видит будущее Казахстана и всего региона.

"Это неблагодарное дело говорить о будущем - мы не пророки. И если можно от этого отойти, можно сказать, что будущее известно только Создателю, который создал этот мир, всех нас. Как мы видим Казахстан? Его нельзя видеть в отрыве от наших центральноазиатских соседей, от России, с которой у нас огромная протяженность границ, и от Китайской Народной Республики тоже. Почти 2000 километров границ. От их развития, состояния будет зависеть все. (..) От многих составляющих зависит. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы сможем сделать так, чтобы быть в разряде 30 государств", - отметил Назарбаев.
Он заявил, что очень важно желать развития соседям, с которыми у Казахстана торговые отношения. Ведь, "если ты засеял свою землю, а у соседа растет сорняк, у тебя тоже будет сорняк".

На вопрос Кондрашова, можно ли назвать отношения Назарбаева и Путина личной дружбой, глава РК ответил утвердительно.

"Здесь, можно сказать, особый случай. Как только Владимир Владимирович Путин в 2000-м году пришел в политику, я с первых дней контактирую с ним, мы решаем вопросы, причем пришлось решать очень сложные вопросы совместно. Это определение общей границы - 7 тысяч 500 километров. Каждый метр, каждый километр надо было описать. Помните, с Китаем сколько? Сто лет не могли решить этот вопрос! И точно так же не могли провести границу в Каспийском море. И это были непростые вопросы. Допустим, проблема космодрома Байконур. И все это решилось благодаря доверию, добрым отношениям с Владимиром Владимировичем, которые продолжаются до сегодняшнего дня. И все вопросы интеграционные, которые происходили за это время и в СНГ, и в ЕврАзЭс. Взаимоотношения с нашими соседями разными бывают. И мы решаем все вместе, в нашем интеграционном объединении", - добавил президент Казахстана.
По словам Назарбаева, Россия занимает центральное место по человеческим ресурсам, и по экономике. Казахстану эти отношения помогают .

"Я уже заявлял, что межгосударственные отношения России и Казахстана являются вообще эталоном, примером. Если бы такими были отношения между многими соседями в мире, мы бы не имели таких трудностей, которые сейчас переживаем", - заявил Нурсултан Назарбаев.
Также лидер РК признался политическому обозревателю, что по-прежнему поет советсткие и русские песни за столом, так как "вырос на них". По мнению Назарабаева, это то, что объединяет казахов и русских.

"Я воспитывался в двух культурах – родной казахской и русской. Так получилось в наше время. Мы выросли в советское время. Были единая страна и единое понимание. Были комсомол и партия. Был энтузиазм. Была молодость. Мы пели песни. Все эти песни за душу хватают до сих пор. Много их разных. Русские песни певучие, как раздолье, как поле, как река, как волны. И казахские песни певучие. Один американский гость у меня спросил, почему так громко кричат, когда песни поют? Есть же микрофон. Посмотрите, какая у нас степь, ответил я. Едет казах по этой широкой степи и поет на все раздолье, чтобы песню слышали. Так что у нас есть в этом схожесть", - заключил президент.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543836240
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