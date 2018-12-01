 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам Астанинской встречи по Сирии 28-29 ноября (текст)
19:41 03.12.2018

Совместное заявление Ирана, России и Турции
по итогам Международной встречи по Сирии в Астане (МВСА-11) 28-29 ноября 2018 года

mfa.gov.kz, 29 ноября

Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика как страны-гаранты Астанинского формата:
1.Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН;
2.Подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и что необходимо избегать любых действий, которые могут их нарушить и подорвать достижения Астанинского формата;
3.Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран;
4.Обсудили текущее положение "на земле" в Сирии, подвели итоги развития ситуации с момента их последней встречи в Сочи 30-31 июля 2018 года и подчеркнули решимость укреплять трехстороннюю координацию в соответствии с их договоренностями;
5.Подробно рассмотрели обстановку в Идлибской зоне деэскалации и подтвердили готовность полностью выполнять Меморандум о стабилизации в Идлибе от 17 сентября 2018 года. В этой связи выразили обеспокоенность продолжающимися нарушениями режима прекращения боевых действий (РПБД) и заявили, что в качестве стран-гарантов РПБД будут наращивать усилия по обеспечению его соблюдения, в том числе путем улучшения работы совместного ирано-российско-турецкого координационного центра. Отметили важность продолжительного прекращения огня, подчеркнув при этом необходимость продолжения эффективной борьбы с терроризмом. Они также указали, что ни при каких обстоятельствах создание упомянутой зоны деэскалации не должно подрывать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики;
6.Подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" или ИГИЛ, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН. Призвали все формирования вооруженной оппозиции в Сирии полностью и безотлагательно отмежеваться от указанных выше террористических группировок;
7.Решительно осудили применение химического оружия в Сирии и потребовали, чтобы по факту всех сообщений в этой связи Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) как основной международный компетентный орган, устанавливающий факты применения химического оружия, проводила своевременное и профессиональное расследование в полном соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении;
8.Подчеркнули свою твердую убежденность, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе ведомого и осуществляемого самими сирийцами политического процесса при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН;
9.Подтвердили решимость наращивать совместные усилия по запуску Конституционного комитета в Женеве, который будет пользоваться поддержкой сирийских сторон, в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, и решили активизировать свои консультации на всех уровнях с тем, чтобы как можно скорее завершить его формирование;
10.Приветствовали успешную реализацию "пилотного проекта" в рамках Рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Обмен насильственно удерживаемыми лицами, состоявшийся 24 ноября 2018 года, стал шагом вперед в деле укрепления доверия между сирийскими сторонами, что способствует продвижению политического урегулирования и нормализации ситуации "на земле". Подтвердили в этой связи обязательство прилагать дальнейшие усилия в рамках Рабочей группы;
11.Отметили необходимость продолжения всех усилий по оказанию помощи всем сирийцам в восстановлении нормальной, мирной жизни и облегчении их страданий. В этой связи призвали международное сообщество, особенно ООН и ее гуманитарные агентства, увеличить содействие Сирии, в том числе через наращивание гуманитарных поставок, восстановление объектов гуманитарной инфраструктуры – водо- и электроснабжения, школ, больниц;
12.Подчеркнули важность создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии. Подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другими специализированными международными организациями, в том числе в рамках оказания поддержки подготовке и созыву Международной конференции по возвращению сирийских беженцев и ВПЛ;
13.Выразили благодарность С.де Мистуре, специальному посланнику Генерального секретаря ООН по Сирии, за его усилия по поиску мирного решения сирийского кризиса, а также конструктивное взаимодействие и сотрудничество с Астанинским форматом в рамках его мандата;
14.Выразили искреннюю признательность Президенту Республики Казахстан, его Превосходительству Нурсултану Назарбаеву и казахстанским властям за проведение в Астане 11-й Международной встречи по Сирии;
15.Решили провести следующую Международную встречу по Сирии в Астане в начале февраля 2019 г.
Астана, 29 ноября 2018 года

Источник - mfa.gov.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543855260
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