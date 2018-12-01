 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"За сбычу мечт" евреи пили рано…зато сирийские мечты, похоже, сбываются, - К.Душенов
20:28 03.12.2018

"За сбычу мечт" евреи пили рано…
зато сирийские мечты, похоже, сбываются

Константин Душенов

Израиль возбужден, встревожен и обозлен. Боевые действия в воздушном пространстве Сирии не затихают. Евреи отчаянно ищут пути нейтрализации новых сирийских зенитно-ракетных комплексов "Фаворит" С-300ПМ2. Такие попытки, однако, не проходят для израильских ВВС безнаказанно. Вот и 29 ноября сирийские силы противовоздушной обороны сбили очередной еврейский истребитель F-16, и вдобавок четыре ракеты класса "воздух-земля", которыми он пытался атаковать сирийскую военную инфраструктуру к юго-западу от Дамаска.

Чтобы правильно оценить случившееся, вспомним события последних месяцев. После того, как 17 сентября, в результате целенаправленной провокации еврейской авиации, российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийского комплекса С-200, какое-то время казалось, что Тель-Авив все-таки внял голосу разума и прекратил провоцировать новые инциденты и конфликты в сирийском небе. Но увы! Эти надежды оказались напрасны.

Правда, это не стало неожиданностью для тех, кто внимательно следил за развитием ситуации. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно публично грозил возобновить авиаудары по территории Сирии, и грозные комментарии российских генералов, обещавших немедленную реакцию "Фаворита" в случае любого нарушения, его, похоже, не смутили. Вслед за своим премьером, во множестве потянулись и еврейские политики калибром помельче, наперебой хвастливо заявлявшие, что лучшим в мире израильским самолетам никакие русские С-300 не страшны. Что они будут просто-напросто уничтожены сразу же, как только попытаются помешать евреям бомбить своих врагов в Западной Сирии. В итоге, похоже, израильские военные специалисты успешно убедили в этом самих себя и в конце концов пришли к выводу, что еврейским летчикам вполне по силам обойти защиту С-300. Во всяком случае, решили они, попробовать стоит…

И все-таки, сперва решимости (или, может, наглости?) не хватало. За два с половиной месяца после катастрофы нашего Ил-20, ни один еврейский самолет так и не решился проверить эффективность русских зенитных комплексов, переданных сирийцам нашим министерством обороны. Но в конце ноября что-то вдруг волшебным образом изменилось. То ли Израиль всерьез поверил в свою неприкосновенность и непобедимость, то ли евреи получили какие-то гарантии от своего лучшего друга в Вашингтоне, то ли Нетаньяху после беседы с Путиным в Париже, на 100-летнем юбилее окончания Первой Мировой войны, посчитал, что русские все-таки не рискнут включить сирийские "Фавориты" в общую сеть со своими передовыми С-400 "Триумф" и новейшими средствами радиоэлектронной борьбы "Красуха", "Житель" и "Дивноморье"…

Так ли было дело, или этак, неизвестно, но факт остается фактом: Тель-Авив решился-таки проверить систему сирийско-российской противовоздушной обороны на прочность. И вот… С самого утра 29 ноября арабские средства массовой информации из разных стран начали передавать сообщения о какой-то подозрительной военной активности в юго-западной Сирии, близ Дамаска, рядом с Голанскими высотами. Там явно что-то происходило, но что именно, оставалось для многочисленных наблюдателей и комментаторов загадкой.

Впрочем, ненадолго. Вскоре российские военные источники сообщили, как развивались события. На протяжении дня 29 ноября воздушное пространство Сирии со стороны Израиля нарушалось неоднократно. Правда, ненадолго. Самолеты и беспилотные летающие аппараты, вторгшись в сирийское небо над Голанскими высотами, почти сразу покидали опасную зону. Видимо, пытались прощупать и понять, как устроена система сирийской ПВО на этом направлении.

Ближе к вечеру, оценив обстановку и проанализировав полученную за день развединформацию, то ли три, то ли четыре израильских истребителя снова нарушили воздушное пространство Сирии. Но на этот раз один из них атаковал позиции сирийской армии недалеко от ливанской границы, а остальные выпустили ракеты по целям, расположенным северо-восточнее, в пригороде Дамаска. Их целями, скорее всего, были какие-то объекты военной инфраструктуры отрядов ливанской Хезболлы или бойцов иранского Корпуса стражей исламской революции, действующих на территории Сирии.

Позже, уже сирийские источники уточнили, что авиация Израиля нанесла по территории Сирии не один, а несколько ударов, однако все они окончились неудачей, а один из еврейских самолетов при этом был сбит. Об успехе официально сообщило министерство обороны Сирии, указав, что все произошло неподалеку от населенного пункта Кисуа.

Стоит отметить, что в ходе атак истребители ВВС Израиля маневрировали на малых высотах, прикрываясь складками местности и заходя в воздушное пространство Сирии на минимально необходимое для удара время. Тем не менее все они были своевременно обнаружены и идентифицированы, что и предопределило неудачу еврейской атаки и несомненный успех сирийских сил ПВО. Определив параметры движения целей, сирийские зенитные комплексы открыли огонь на поражение, уклониться от которого израильский истребитель не сумел.

Вывод прост: 29 ноября в сирийском небе наше российское оружие очередной раз доказало свою непревзойденную надежность и эффективность.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

Источник - Завтра
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