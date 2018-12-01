Экс-глава МИД Киргизии Джекшенкулов отдал дом родителей под детский сад. Совесть проснулась

21:00 03.12.2018

Экс-министр иностранных дел КР Аликбек Джекшенкулов передаст государству под детский сад родительский дом. Об этом "Радио Азаттык" сообщил сын политика Беккул Джекшенкулов.



По его словам, жилье расположено в райцентре Кочкоре. Решение принято на семейном совете из-за того, что в поселке есть всего один детский сад. "Ну, и просто решили сделать небольшой вклад в рамках Года развития регионов", - отметил Джекшенкулов-младший.



"Сейчас идет процедура оформления и принятия на баланс государства, я так понял, это займет некоторое время. Следующим этапом будет, скорее всего, строительство нового дома на участке, чтобы соответствовал всем требованиям сегодняшнего дня", - сказал Джекшенкулов и добавил, что средства на строительство нового здания будут привлечены.



Ранее такой же жест сделал депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев. В начале ноября стало известно, что он передал здание в селе Кайынды-Булак Ак-Талинского района Нарынской области для использования его в качестве школы.