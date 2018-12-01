 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 04.12.2018
00:11  КазБанки идут на дно, в МинЭнерго - аресты, а в остальном все Казпрекрасно, - Д.Ашимбаев
00:09  Уйгурка рассказала Конгрессу США о пребывании в лагере в Китае
00:06  Аргентинский эндшпиль между Путиным и Эрдоганом, - С.Тарасов
Понедельник, 03.12.2018
21:00  Экс-глава МИД Киргизии Джекшенкулов отдал дом родителей под детский сад. Совесть проснулась
20:35  Умер русский советский писатель Андрей Битов
20:28  "За сбычу мечт" евреи пили рано…зато сирийские мечты, похоже, сбываются, - К.Душенов
19:41  Совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам Астанинской встречи по Сирии 28-29 ноября (текст)
14:24  "Мы выросли в советское время...". Елбасы поведал о "личной дружбе" с Путиным
13:06  Провокация жирного. Если его раздеть... Порошенко, - Э.Лимонов
12:55  Россия выводит свою Каспийскую флотилию на чистую воду
12:41  Рынок нефти взяли на контроль Россия и Саудовская Аравия
12:39  Избившего водителя скорой помощи гражданина Турции не выдворили из Казахстана
12:35  Как советская власть спасла бурят от вымирания, - М.Новик
12:34  Большой оружейный блеф Вашингтона и Эр-Рияда
12:32  Россия "сливает" Турцию ради дружбы с курдами, - Л.Шведова
12:30  От аморфного БРИКС к перспективе "Большого" континентального альянса, - Вл.Павленко
12:28  Памяти Чингиза Айтматова. Размышления об Иссык-Кульском форуме, - Э.Джумабаев
12:16  Узбекистан отменяет "выездные визы" и тестирует ID-карты
11:20  В Нарынской области Киргизии пополз чудовищный (объем - 35 тыс. кубов) оползень
10:53  Алашординскими военными формированиями бело-казахов руководили представители русского казачества, - Б.Абдыгалиев
09:12  "Курильский Мюнхен" через призму "Мирового порядка денег", - В.Павленко
09:07  Схвачен Абу Авайд - главарь Дейр-эз-Зорского осколка "халифата ДАИШ"
08:57  Матросы и ответы. В какой роли Путин выступил на G20 и в какой отказался выступать, - репортаж А.Колесников
08:55  Торговую войну поставили на паузу. США и Китай остановили эскалацию пошлин и взяли три месяца на раздумья, - "Къ"
08:24  В Бишкеке панкика. С 1/01 Россия может прекратить беспошлинные поставки ГСМ
07:04  В Астане количество иностранных туристов снизилось за год почти вдвое
07:03  Журналист подслушал разговор Макрона и саудовского принца: "Я вам говорил!" - "МК"
04:32  Грузинская оппозиция тряхнет революцией. Саакашист Вашадзе зовет народ на улицу, - "Къ"
03:07  Американский беспилотник нашел и угомонил в пустыне матерого сирийского басмача Абу аль-Умарайна
Воскресенье, 02.12.2018
16:06  Евро-2020. Россия и Казахстан в отборочном турнире оказались в одной группе
15:44  Восковая фигура Назарбаева появилась в Астане
15:36  Саудовская Аравия: туризм-джихадизм на пути к терроризму, - А.Шпунт
15:35  Турция опять проводит очередные выборы как последние
15:29  Елбасыга! 400 молодых каз-поэтов посвятили оды и вирши родному Елбасы
09:49  "Новые господа". РосЧиновники совсем отрываются от народа, - Владимир Малышев
09:38  Узбекистан отказался от Украинского цукора
09:03  Трамп и Си Цзиньпин договорились о перемирии в торговой войне
08:22  ВВС США "высокоточно" ударили по Ливии (поражены 3 пикапа)
08:04  Ушел на базе. В Бахрейне найден мертвым главком 5-го флота ВМС США адмирал Cтирни
06:06  Кыргызстанец Дастан Лепшаков занял третье место на чемпионате мира по бильярду
01:25  Весь мир отмечает День борьбы со СПИДом, а Казахстан еще и - День Первого Президента
00:25  Итоги выборов в Грузии: Победили... американцы, - Дарья Асламова
00:19  Японские милитаристы смотрят на север, - С.Кожемякин
00:18  Протестанты в Париже отбивают оружие у полиции: погромы и хаос
00:13  Дочь Дональда Трампа Тиффани закрутила роман с миллиардером из Нигерии Буглосом
00:01  Андрей Ганин "Семь почему Российской Гражданской войны": презентация книги на Книжной выставке non/fictio№20 в Москве (2/12, анонс)
Суббота, 01.12.2018
22:45  В ФИФА изучают сообщения о домогательствах к футболисткам сборной Афганистана
22:41  Продолжается народная революция в Париже - задержаны 255 повстанцев
12:29  "Господи, нам бы такого президента!" Украинский город превратился в один сплошной музей юности Назарбаева
12:23  Вдутый в томас. Порошенко и Устав новой бандер-церкви, - Д.Скворцов
12:21  Торжество победившей USA-"демократии". Из Косово изгоняют последних сербов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Аргентинский эндшпиль между Путиным и Эрдоганом, - С.Тарасов
00:06 04.12.2018

Лидеры России и Турции оставили Трампа в одиночестве и со своими интересами

Сообщения о том, что президент США Дональд Трамп отказывается от встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе на полях саммита G20 под предлогом кризиса в Азовском море, вызвали свои последствия. В ответ источники в МИД России заявили, что "освободившееся время российский президент использует для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом". Это вызвало ощущение, что Москва и Анкара в аргентинской столице будут разыгрывать дипломатическую партию типа той, которую в шахматах называют "окончанием" (эндшпилем) и она подразумевает игру слона против коня и ладья (Эрдоган) против легкой фигуры (Трамп).

Шахматисты знают, что эндшпиль начинается тогда, когда на доске остается сравнительно небольшое количество фигур и прямые атаки на короля (в данном случае - на Путина) с комбинационными осложнениями невозможны. И вот что сегодня на доске. Президент Украины Петр Порошенко обратился с просьбой к Эрдогану поднять тему инцидента в Керченском проливе на саммите G20. Киев также попросил турецкие власти закрыть пролив Босфор для российских военных кораблей. Более того, в интервью немецкой газете Bild Порошенко призвал страны-члены НАТО развернуть военно-морские силы в Азовском море. Мы сейчас не будем разбирать проблемы правового режима проливов Босфор и Дарданеллы и особенности конвенции Монтре 1936 года. Дело в другом. Порошенко своими действиями ввел Эрдогана в эпицентр острой геополитической интриги, усиливая позиции Анкары в диалоге с Трампом на саммите G20. В итоге у Эрдогана появилась возможность, правда, теоретического уровня, на практике реализовать появившееся преимущество, чтобы свести игру с Вашингтоном к уже пройденным позициям. Удалось ли этого достигнуть президенту Турции в ходе продолжавшейся 50 минут встречи в Буэнос-Айресе с американским коллегой, сказать сложно. Переговоры проходили за закрытыми дверями и по их итогам не было сделано каких-либо заявлений.

Тем не менее набор проблем во взаимоотношениях между Турцией и США хорошо известен. Вашингтон выступает против закупок Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, против "Турецкого потока", да вообще против интенсивного торгово-экономического и военно-технического сотрудничества между двумя странами, требует присоединения Турции к санкциям против Ирана. Но что взамен? На днях турецкое издание Hurriyet выступило с сенсационной новостью. Оказывается, США в Сирии на востоке от Евфрата "не только выстраивают инфраструктуру для независимого курдского образования, но и объявили о дате становления этого государства". В чем Анкара усматривает потенциальную угрозу для сохранения своей территориальной целостности. Вашингтон не идет на этом направлении ни на какие уступки, даже не связывает их с какими-либо условиями, которые бы могли устроить Турцию. Поэтому та, как пишет другое турецкое издание Milliyet, пытается проводить "глубокую стратегическую регулировку, чтобы вписаться в новый, но привычный для себя баланс сил между США и Россией". Во всяком случае, таково внешнее впечатление. Однако, как подметил один из наблюдателей, нужно через короткие "да" или "нет" ответить на возникающие в этой связи вопросы.

Видит ли Турция то, что отношения между Россией и Украиной и события в Керченском проливе образуют часть большой картины противостояния между Западом и Россией? Что определенные внешние игроки пытаются втянуть Анкару в эту игру так, как удалось в Сирии? Да. Понимает ли Турция то, что "Турецкий поток" - это удар и по транзиту российского газа через Украину и что эскалация в Керченском проливе может быть связана с проектом "Турецкий поток"? Да. Получит ли Анкара компенсацию от своих западных партнеров или от Украины за огромные потери от свертывания торгово-экономических, энергетических и военно-технических связей с Россией? Нет. Нивелируют ли США для Турции курдскую проблему? Нет. Откажется ли Анкара от появившегося в результате альянса с Россией нового мироощущения серьезного и чуть ли не ведущего игрока на Ближнем Востоке? Нет. Будет ли Турция дальше проводить политику баланса сил и стремиться извлечь преимущества из той или иной ситуации? Да. Но, как говорил Трамп в интервью The Wall Street Journal, "с Эрдоганом всегда были прекрасные отношения, но дела пошатнулись, и турки стали вести себя жестко".

Вот почему встреча Путина и Эрдогана в формате G20 (седьмая по счету в этом году, кстати) имела в определенной степени важное символическое значение. Как считает турецкое издание Haberturk, лидеры двух государств, тесно общающиеся друг с другом, из Аргентины "посылали сигналы в адрес США и ЕС", а значение их переговоров "с лихвой выходит за рамки тематики природного газа и ситуации в Идлибе". Они вместе в Буэнос-Айресе оставляли в политическом одиночестве Трампа, который вынужден был все же о чем-то переговорить с Путиным "на ногах". И вот теперь некоторые американские эксперты, в частности Джейсон Смарт, выдвигают версию, согласно которой "аргентинская партия" была спланирована таким образом, чтобы якобы "не вводить очередные санкции против России в связи с Азовским кризисом", и потому была "выбрана подобная тактика". Эрдоган быстро "умыл руки", предложив именно нормандской четверке решать все проблемы в Керченском проливе. Что касается Трампа, то он не исключает в будущем встречу с Путиным. Так что аргентинский эндшпиль Путина и Эрдогана, судя по всему, Трампом проигран.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543871160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К. Токаев призвал ученых-правоведов Евразии развивать сотрудничество
- В Правительстве на заседании Нацкомиссии по модернизации рассмотрели ход исполнения Плана нации "100 конкретных шагов"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2018 года №776
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2018 года №788
- Какую цену заплатил Айдарбаев за пост главы "КМГ"? Что получит Мамин за потерю "КТЖ"? Ашимбаев о назначениях ноября
- Кадровые перестановки
- На заседании Счетного комитета подведены итоги государственного аудита использования средств республиканского бюджета, выделенных Северо-Казахстанской области
- "Семь граней Великой степи". Назарбаев предложил пересмотреть роль казахов в истории
- "Север и юг" Алматы соединили новой транспортной эстакадой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  