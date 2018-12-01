Уйгурка рассказала Конгрессу США о пребывании в лагере в Китае

00:09 04.12.2018

"Я думала, что лучше умереть, чем проходить через эти пытки".



Мехригуль Турсун, прошедшая через воспитательный лагерь для уйгуров в Синьцзяне, дала показания комиссии Конгресса США по ситуации со свободой вероисповедания в Китае.



Турсун несколько лет назад уехала из Синьцзяна на учебу в Египет и вышла там замуж.



В 2015 году, когда женщина вместе с маленькими детьми приехала в Китай навестить родных, ее задержали.



Детей разлучили с матерью, один ребенок умер. Турсун три года не выпускали из Китая, несколько раз арестовывали, держали в воспитательном лагере.



Летом 2018 года власти Китая разрешили ей покинуть страну, чтобы отвезти детей в Египет, но потребовали, чтобы сама она вернулась в Синьцзян.



Оказавшись в Каире, женщина связалась с американскими дипломатами, которые обеспечили ей переезд в США.





