КазБанки идут на дно, в МинЭнерго - аресты, а в остальном все Казпрекрасно, - Д.Ашимбаев

00:11 04.12.2018 "Цеснабанк" готовят к слиянию с "Народным", а Бозумбаеву перекрывают перспективы роста - Ашимбаев о событиях осени



Жанар Тулиндинова, ia-centr.ru, 28 ноября



Обзор кадровой политики за октябрь и ноябрь с политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром АШИМБАЕВЫМ:



"Цеснабанку" уготована участь "Казкома"?

- Данияр Рахманович, хотелось бы начать обсуждение кадровой политики за октябрь-ноябрь с перестановок в банковском секторе. Даурен ЖАКСЫБЕК, сын экс-руководителя Администрации президента Адильбека ДЖАКСЫБЕКОВА, сначала покинул пост председателя Совета директоров "Цеснабанка" - это было в конце сентября, а затем, в октябре, вышел из состава Совдира. В предыдущем обзоре вы прогнозировали, что вслед за отставкой Джаксыбекова последует зачистка системы госуправления и квазигоссектора от его ставленников. Отстранение его сына от управления "Цеснабанком" - это часть этого процесса?

- Здесь вопрос в том, что в казахстанском банковском секторе сегодня происходит передел сфер влияния. Еще в начале года было анонсировано слияние восьми банков – "Народного" и "Казкома", Capital и Tengri, "Цесны" и "ЦентрКредита" и, наконец, RBK и Qazaq banki. Таким образом, предполагалось выстроить новую конфигурацию капиталов…

И потом надо понимать, что банки в Казахстане – это немного больше, чем просто банки. Доля в банке открывает перед ее держателем доступ к определенным ресурсам, предоставляет возможность оперирования бюджетными средствами и средствами квазигосударственного сектора, выделяемыми для обеспечения определенных привилегий для ряда структур.

Хорошо известно, какие деньги выделялись правительством и Нацбанком на поддержку банковского сектора, какова депозитная политика квазигоссектора. Таким образом, контроль над банками второго уровня наделяет их владельцев определенными политическими привилегиями. А лишение своего банка воспринимается как своего рода "гражданская казнь".

В течение года, как известно, "Банк Астаны", "Эксимбанк" и Qazaq banki пошли на дно – Нацбанк отозвал у них лицензию. Резко понижены рейтинги AsiaCredit Bank. Продолжаются атаки на Kaspi Bank.

В итоге многие ожидавшиеся слияния так и не состоялись – прогнозы оправдались только в отношении "Казкома", который вошел в состав "Народного банка".

Одновременно с этим начались проблемы у "Цеснабанка", хотя непонятно, были ли они настоящими или искусственно инспирированными. Впрочем, этот вопрос уже вторичен.

Сегодня мы наблюдаем, как Адильбек Джаксыбеков, который в последние годы активно расставлял своих людей на ключевые позиции в системе госуправления и который после известного скандала и последовавшей за ним паузы вновь возглавил Казахстанскую федерацию футбола, затем потерял пост главы Администрации президента и вернулся к своей исходной позиции – в корпорацию "Цесна", где, собственно, он и начал свою политическую карьеру в 1995 году.

Отмечу, что незадолго до этих событий было отменено слияние "Банка ЦентрКредит" и "Цеснабанка", а затем, в марте нынешнего года, сын Джаксыбекова покинул пост члена совета директоров "Банка ЦентрКредит", который он занимал по совместительству.

В связи с тем, что Адильбек Рыскельдинович сам возглавил корпорацию "Цесна", в холдинге, представляющем собой достаточно сложно организованную структуру – в нее входит и финансовый холдинг "Цесна", и АО "Цесна Капитал", и "Цеснабанк", и другие активы – тоже произошли кадровые ротации. Джаксыбеков подвинул тех, то ранее занимал соответствующие должности в корпорации.

Судя по тем лицам, которые вошли в состав Совета директоров "Цеснабанка" после ухода Даурена Жаксыбека, можно ожидать, что эту финансовую организацию ждет слияние с "Народным банком".

Во-первых, банк возглавил Ульф ВОКУРКА, который в качестве председателя правления и члена совета директоров "Казкоммерцбанка" руководил процессом его слияния с "Народным". Во-вторых, в совет директоров банка вошел Улан БАЙЖАНОВ, бывший высокопоставленный сотрудник силовых структур, экс-руководитель Аппарата Генеральной прокуратуры, вице-министр госдоходов, занимавший многие другие видные посты, в том числе в ФНБ "Самрук-Казына", когда ключевые позиции в фонде принадлежали Тимуру Аскаровичу КУЛИБАЕВУ. Байжанов был зампредом правления "Казкома" в последний период существования этого банка.



Исекешеву и Султанову некем заменить "джаксыбековских выдвиженцев"?

Таким образом, Даурен Жаксыбек покинул Совет директоров "Цеснабанка", чтобы уступить место людям из совсем другой команды.

Что за этим последует? Состоится ли слияние "Цесны" и "Народного", или "Цеснабанк" будет работать в каком-то другом режиме, пока сказать сложно, поскольку – как видно из предыдущего опыта – процесс слияния и ликвидации банков в Казахстане подчиняется собственной логике, а отнюдь не законам рынка и даже не политической целесообразности.

Все эти процессы служат очевидным свидетельством того, что Джаксыбеков теряет былое влияние. Однако, что примечательно, хотя часть его людей и покинула свои посты, тем не менее, некоторые его ставленники в акимате Астаны и Администрации президента сохранили свои позиции. Это говорит либо о том, что новый глава Администрации президента Асет ИСЕКЕШЕВ и аким Астаны Бахыт СУЛТАНОВ еще не приступили к полноценному формированию команды и в настоящий момент не готовы заменить джаксыбековских выдвиженцев, либо о том, что оба новых руководителя испытывают дефицит кадров и вынуждены работать с теми, кто есть.

Итак, политический вес Джаксыбекова просел, бывший руководитель Администрации президента потерял значительную часть прежних позиций – как личных, так и в качестве главы группы влияния. Однако окончательного отстранения Адильбека Рыскельдиновича от ресурсов на данный момент не произошло. Взята пауза, и исход событий далеко не очевиден.



Ситуация с частой сменой руководства СГО выглядит настораживающе

- Еще одна заметная кадровая ротация октября-ноября произошла в Службе государственной охраны (СГО). Прежний начальник СГО Канат ОРАЗКУЛОВ, проработавший на этой позиции всего несколько месяцев, был отправлен в отставку в октябре, в ноябре службу возглавил Ардак АШИМБЕКУЛЫ. С чем, на ваш взгляд, связана столь частая смена руководителей этого ведомства?

- СГО – структура достаточно новая, образованная несколько лет назад путем слияния Службы охраны президента (СОП) и Республиканской гвардии, которые и так представляли собой достаточно родственные структуры и периодически подменяли полномочия друг друга.

Что касается неожиданных и частых смен руководства СГО, которые последовали в 2018 году. Напомню, что буквально весной нынешнего года был освобожден от должности и отправлен на пенсию предыдущий начальник службы Амантай КУРЕНБЕКОВ. Его преемник Канат Оразкулов, ранее служивший в СОП, а затем занимавший пост заместителя управляющего делами президента, проработав на этой позиции менее четырех месяцев, был без каких-либо объяснений освобожден от должности.

При этом после отставки Оразкулова исполнение обязанностей было возложено не на первого и не на второго по старшинству заместителя, а на третьего. Обратите внимание, что первый зам СГО Мухтар АЮБАЕВ имеет звание генерал-лейтенанта, второй (на тот момент) – Ардак Ашимбекулы – генерал-майора, а третий Азимхан ДЖУСИПОВ, назначенный исполняющим обязанности начальника СГО на период, когда решался вопрос о новом главе службы, имеет звание полковника. Ситуация эта выглядела несколько необычно.

Но поскольку каких-либо комментариев относительно кадровых ротаций в СГО озвучено не было – тем более что информации об этой структуре, как и о Службе внешней разведки, в прессе нет почти никакой – крайне сложно судить, что же там происходит.

Можно вспомнить только инцидент, произошедший в январе нынешнего года, когда автомобиль, принадлежащий высокопоставленному полицейскому чину, врезался в ограду Акорды. По этому поводу были объявлены определенные взыскания, тем не менее, официальной реакции не последовало.

Не исключено, что в структуре СГО имел место скандал, который не вышел наружу. Потому что смена четырех руководителей этой силовой структуры с начала года (если считать вместе с и.о. начальника) выглядит, как минимум, настораживающей.



Аресты в Минэнерго: Бозумбаеву перекрывают перспективы роста

- В ноябре был арестован вице-министр энергетики Анатолий ШКАРУПА – этому задержанию предшествовало громкое заявление генерального прокурора Кайрата КОЖАМЖАРОВА, сделанное им на заседании Совета безопасности. Это третий по счету заместитель министра энергетики Каната БОЗУМБАЕВА, который в течение 2018 года оказался в орбите уголовного преследования. Напомню, что весной нынешнего года были задержаны вице-министры энергетики Гани САДИБЕКОВ и Бакытжан ДЖАКСАЛИЕВ. Складывается впечатление, что все замы г-на Бозумбаева находятся в зоне особого риска. Можно ли предположить, что зачистки в окружении министра энергетики направлены на его нейтрализацию и устранение?

- К этим скандалам можно также добавить уволенного в прошлом году вице-министра энергетики Асета МАГАУОВА, на которого была возложена ответственность за "бензиновый кризис".

Тем не менее, первый вице-министр Махамбет ДОСМУХАМБЕТОВ и вице-министр Магзум МИРЗАГАЛИЕВ находятся на своих позициях, и их работа не вызывает вопросов и нареканий "наверху".

Отмечу, что у Министерства энергетики достаточно большой блок вопросов – ведомство курирует и нефтегазовую сферу, и энергетику, и атомную промышленность. Помимо этого Минэнерго в свое время были переданы полномочия упраздненного Министерства охраны окружающей среды. Таким образом, в ведомстве сосредоточен широкий круг полномочий, что делает его одним из самых коррупциогенных.

Это общий фон. В то же время очевидна некая напряженность, связанная персонально с личностью Бозумбаева. Не исключено, что его ожидало выдвижение на ряд более значимых постов – вице-премьерского, возможно, даже премьерского, или главы холдинга "Самрук-Казына". Во всяком случае, Бозумбаев мелькал в списках потенциальных претендентов на эти позиции.

Однако, по-видимому, он оказался фигурой неугодной. На лицо желание какой-то части элиты убрать Бозумбаева с занимаемого им сегодня поста или, по крайней мере, перекрыть ему перспективы дальнейшего продвижения.

Известно также, что с рядом крупных олигархов, имеющих политическое влияние в энергетической сфере, у Бозумбаева сложились достаточно напряженные отношения. А теперь, судя по всему, напряженными стали его отношения и с силовыми структурами.

Страсти вокруг Каната Алдабергеновича кипят не первый год. Конечно, яркого политического реноме у Бозумбаева нет, однако как фигура, вокруг которого существует конфликтное поле, он о себе заявил.

Тем не менее, даже потеряв четырех замов, Бозумбаев продолжает удерживать позиции и отбивать атаки.

Добавлю также, что фигура второго из арестованных замов Бозумбаева, Бакытжана Джаксалиева, у многих осведомленных в сути происходящего вызывает в большей степени сочувствие. Джаксалиев известен как хороший специалист, и у многих вызывает недоумение, каким образом он оказался причастен к тендеру, который и послужил причиной его задержания.

Впрочем, учитывая, что Бозумбаев упорно держится на своей должности, а защита последовательно "огрызается" в ответ на предъявленные обвинения, возможно, есть вероятность того, что суд, если до него дойдет, может завершиться не самым суровым приговором. Источник - Номад

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