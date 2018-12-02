"Прекрасный отец, муж и друг" американский адмирал Стирни покончил с собой. Как выяснилось

09:04 04.12.2018

Командующий Пятым флотом ВМС США добровольно ушел из жизни



Командующий Пятым флотом ВМС США на Ближнем Востоке вице-адмирал Скотт Стирни добровольно ушел из жизни, передает телеканал CNN. Адмирал Джон Ричардсон описал его как "сильного профессионала, прекрасного отца, мужа и друга". Тело нашли 1 декабря в резиденции командующего в Бахрейне. Причины, побудившие человека к такому поступку, выясняются.