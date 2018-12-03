Катар подготовил странам ОПЕК нефтяной сюрприз, - О.Соловьева

09:16 04.12.2018

Следом за эмиратом из соглашений об ограничении добычи могут выйти и другие страны



Ольга Соловьева

3.12.18



Мировые нефтяные цены подпрыгнули в понедельник на 4%. Баррель смеси Brent в течение дня продавался на биржах дороже 62 долл. благодаря перемирию в китайско-американской торговой войне и согласия РФ и Саудовской Аравии об ограничении добычи, которое может быть оформлено на этой неделе. В ближайший четверг в Вене начинаются переговоры стран – участниц соглашения ОПЕК+ о поддержании более высоких нефтяных цен. Неприятный сюрприз нефтяным экспортерам преподнес в понедельник Катар, который заявил о выходе из картеля ОПЕК. "За Катаром могут последовать другие участники, что грозит дестабилизацией нефтяного рынка", – считают эксперты.



Цены на черное золото поднялись с уровня прошлой недели благодаря объявлению 90-дневного перемирия в торговой войне США и Китая. Подорожанию нефти способствовали и сообщения о временном снижении добычи в одной из провинций Канады. На рост нефтяных цен повышением отреагировал и российский рубль. В понедельник за американский доллар в отдельные моменты давали 66,18 руб., за евро – 75,3 руб.



Впрочем, этот оптимизм уменьшился после того, как Катар объявил, что с 1 января 2019 года выходит из ОПЕК. Об этом сообщил министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби. После выхода страна не будет выполнять соглашения ОПЕК, но международные договоренности Катар выполнять продолжит.



Решение о выходе из нефтяного картеля министр назвал исключительно техническим, так как страна теперь намерена сосредоточить свое внимание на производстве природного газа. В частности, в Катаре намерены увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) с 77 млн т в год до 110 млн т. На сегодняшний день эмират является мировым лидером в производстве СПГ. Катар занимает 11-е место по объему производства нефти в ОПЕК, добывая 610 тыс. барр. нефти в день, что составляет около 2% от всего объема добычи картелем. (Страны ОПЕК обеспечивают почти половину мировой добычи нефти. Сейчас в организацию входит 15 стран: Алжир, Ангора, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Катар, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эквадор и Экваториальная Гвинея.)



Международные агентства по-разному трактуют заявления катарского министра. Reuters, в частности, указывает, что решение страны о выходе из ОПЕК не связано с политическим и экономическим бойкотом Катара. Как известно, прошлым летом несколько стран Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив ее в пособничестве терроризму.



По мнению экспертов, выход Катара из ОПЕК мало повлияет на рыночную ситуацию, так как страна отличается небольшим производством нефти.



Выход из ОПЕК является скорее политическим решением из-за прессинга со стороны Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, королевства Бахрейн и Египта, считает старший аналитик компании "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "То есть ставка на экспорт газа сделана для того, чтобы возместить ущерб от торгового эмбарго и создать альтернативные торговые пути", – полагает аналитик.



"Основную причину следует искать в разногласиях, которые возникли между странами Персидского залива и Катаром прошлым летом, когда дипломатические отношения с Дохой были разорваны из-за обвинений последней в пособничестве терроризму", – соглашается ведущий аналитик компании TeleTrade Артем Авинов. "Выход Катара из ОПЕК является следствием внутреннего давления, которое было оказано на страну внутри картеля", – уверен аналитик.



И такое изменение состава ОПЕК вряд ли будет положительным для организации, рассуждают эксперты. "Катар сможет без каких-либо ограничений наращивать объемы добычи нефти, сам факт этого частично подрывает усилия по поддержке цен на нефть странами ОПЕК и Россией", – указывает инвестиционный директор Private Banking Локо-Банка Роман Серпенинов. "Выход Катара из организации говорит о том, что для мелких участников картеля присутствие в организации перестает быть интересным. Его примеру могут последовать и другие страны, что ставит под угрозу эффективность механизма регулирования рынка, который сейчас представляет из себя ОПЕК+", – заявляет аналитик компании "БКС брокер" Игорь Галактионов. В результате снижение контроля над уровнем мирового производства чревато повышенными рисками профицита и снижением нефтяных цен, резюмирует он.



Поведение Катара – еще одно свидетельство того, что ОПЕК как организация себя изжила, полагает аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Не думаю, что гегемония саудитов, которые сейчас активно пытаются угодить и Москве, и Вашингтону, в ОПЕК вызывает восторг, тем более что это балансирование достигается за счет других стран-участниц. Нужно признать очевидный факт: ОПЕК как организация неэффективна и, по сути, уже не отвечает интересам ни рынка, ни ее участников, кроме, конечно, Саудовской Аравии", – говорит он.



Заявление о выходе из ОПЕК Катар сделал в преддверии министерской встречи стран – участниц соглашения ОПЕК+, которая состоится в четверг. Предполагается, что на этих переговорах страны-экспортеры договорятся о снижении объемов добычи.



По итогам аргентинского саммита G20 президент РФ Владимир Путин, встретившийся с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом, рассказал о договоренности стран продлить соглашение по добыче нефти. Однако подчеркнул, что вопрос по поводу объемов добычи еще не решен. Американская Wall Street Journal, в свою очередь, писала, что секретариат ОПЕК рекомендовал членам организации сократить суточную добычу на 1,3 млн барр. "Если же им не удастся сократить добычу, может повториться обвал цен 2014 года, негативно повлиявший на фондовые и долговые рынки и вызвавший опасения в отношении перспектив глобальной экономики", – сообщали в WSJ.



Россия в рамках реализации соглашения ОПЕК+ согласна сократить добычу нефти не более чем на 150 тыс. барр. в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. В свою очередь, Иран уже подтвердил, что не будет участвовать в сокращении добычи, сказал представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили.