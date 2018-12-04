США – Китай: смутные перспективы перемирия в торговой войне, - В.Пироженко

09:38 04.12.2018

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 04.12.2018



Удастся ли Пекину и Вашингтону достичь соглашения за 90 дней?



Итогом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Аргентине стала договоренность о временном перемирии в тарифном противостоянии. Вашингтон и Пекин договорились прекратить на 90 дней повышение тарифов и продолжить торговые переговоры. Если за это время стороны не смогут достичь соглашения, 10%-ные американские тарифы на китайский импорт будут повышены до 25%.



Есть общая договоренность о том, что Китай и США продолжат обсуждение по всем вопросам, которые беспокоят Вашингтон: по расширению доступа на рынки, по защите интеллектуальной собственности, по непередаче американских технологий в условиях совместных предприятий с КНР, по совместной борьбе с киберпреступностью.



Однако на каких принципах и с каких позиций будут вестись переговоры во время "торгового перемирия"?



Переговоры о выравнивании торгового дисбаланса по конкретным группам товаров и в конкретных суммах шли между КНР и США с переменным успехом с весны 2017 года. Если бы администрацию Трампа действительно заботила лишь эта проблема, то диалог министра финансов Стивена Мнучина и экономического советника Трампа Ларри Кудлоу с китайской стороной уже привел бы к ее решению. КНР была готова к разумным уступкам, хотя и растянутым во времени. На встрече между Трампом и Си Цзиньпином в Пекине осенью 2017 года были достигнуты договоренности о существенном расширении закупок Китаем американского СПГ, гражданских самолетов "Боинг", ряда других товаров.



Однако оказалось, что Вашингтон лишь выяснял планы Пекина при разных вариантах торговой войны. И когда стало понятно, что Пекин не собирается уступать в одностороннем порядке, последовало жесткое давление – повышение администрацией Трампа тарифов на китайский импорт в США.



Речь вице-президента США Майкла Пенса 4 октября в Гудзоновском институте и выход США из ДРСМД однозначно подтвердили, что отношения США – КНР затруднены проблемами более общего свойства. Вашингтон в принципе против дальнейшего экономического развития Китая и повышения его мировой роли. Поэтому и понадобилось "сдерживание" Китая, в том числе угрозой размещения в АТР ракет средней и малой дальности.



Представляется, что результат 90-дневных переговоров американских и китайских рабочих групп в большей степени зависит от администрации Трампа. И здесь, видимо, все решится в борьбе разных точек зрения на проблему оптимального экономического взаимодействия США с Китаем.



Экономический советник американского президента Ларри Кудлоу и министр финансов Стивен Мнучин рассматривают повышение тарифов на китайский импорт как рядовое средство снижения барьеров в торгово-инвестиционном взаимообмене. Жестче позиция у советника Дональда Трампа по торговле Питера Наварро и торгового представителя Роберта Лайтхайзера, которые считают, что тарифы – один из инструментов ослабления взаимозависимости экономик США и КНР и в конечном счете экономического сдерживания Китая. Еще более жесткий подход у советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и вице-президента Майкла Пенса: с их точки зрения, экономическое развитие Китая подрывает американское лидерство в мире, поэтому США должны быть готовы к всеобъемлющей – экономической, политической, военной, идеологической – конкуренции с КНР.



Названные американские представители присутствовали на встрече Трампа с Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе. При этом Трамп, по мнению некоторых экспертов, склонен оценивать Китай как экономическую угрозу, но колеблется между разными точками зрения своих помощников.



По итогам встречи в Аргентине ситуация в американо-китайских отношениях вернулась к маю 2018 года, то есть на момент до повышения американцами тарифов. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что китайская сторона согласилась немедленно начать покупать "очень существенный объем сельскохозяйственных, энергетических, промышленных и других товаров из США, чтобы сократить дисбаланс в торговле". Однако пока, видимо, речь идет о возвращении Китая к тем обязательствам, которые он взял на себя в "мирной" фазе переговоров до летнего "тарифного обострения", когда китайская сторона отменила уступки, сделанные ею ранее. Однако такой подход вряд ли устроит Вашингтон, учитывая борьбу мнений в Белом доме об отношениях с КНР. Западные эксперты предполагают, что "Китаю придется предложить немного больше", чем те незначительные уступки, которые были сделаны, скажем, Южной Кореей, Мексикой или Канадой.



В качестве жеста доброй воли китайская сторона подтвердила готовность сотрудничества с Вашингтоном по северокорейской ядерной проблеме. Си Цзиньпин согласился также способствовать одобрению сделки на $44 млрд. по поглощению компании NXP Semiconductors американской корпорацией Qualcomm. Отказ Китая в июле одобрить эту сделку сорвал глобальные планы расширения Qualcomm.



В целом в Пекине оценивают ситуацию со сдержанным оптимизмом, без иллюзий – как некий шанс для поиска взаимоприемлемых решений, но без гарантии успеха. В заявлении китайской стороны говорится, что "КНР откроет свой рынок и расширит импорт". Одновременно в Пекине отмечают, что политика открытости требует признания различий между Китаем и остальным миром. Пекин еще раз подтверждает, что, претендуя на лидерство, он не намерен кому-либо что-либо навязывать. Тональность комментариев китайской "Глобал таймс" звучит примирительно: "Несмотря на то, что могут быть трения или конфликты, причиняющие неудобства и даже боль, они помогают обеим сторонам лучше понять интересы друг друга".



Виктор ПИРОЖЕНКО