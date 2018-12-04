 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 04.12.2018
13:36  Монголия готовится к 50-ти градусным морозам и сильным метелям
13:18  Таджикистан. Новая концепция пропаганды Мухиддина Кабири и заповеди Йозефа Геббельса, - С.Мирзорахматов
11:47  Пятьдесят оттенков желтого. Массовые протесты во Франции
11:44  "ВИЧ-фобия". В Кыргызстане лишь половина ВИЧ-инфицированных получает регулярное лечение
11:40  Вытек из ОПЕК: выход Катара из организации не несет рисков рынку
11:35  Global Times: Мировая экономика получила второй шанс
11:34  Казино "Трамп-Кремль". Почему Трамп так и не построил небоскреб в Москве
11:26  Трамп предложил Путину и Си Цзиньпину "сдать оружие", - СП
11:24  Госзаказ на модернизацию... истории Казахстана. Кому это нужно? - Ч.Лаумулин, Д.Ашимбаев
11:22  Алишер Усманов требует опровержения сообщения о своих связях с вором в законе Шакро Молодым
11:17  "Мы будем работать жестко, но строго...", - ТаджГенерал от ОТО Шох Искандаров
11:16  В Кремле объяснили, почему Путин "дал пять" саудовскому принцу
11:12  Washington Post: Трамп "разоружил" США перед встречей с Цзиньпином?
11:10  Казахстан подвесит свои новые космо-спутники на американскую ракету Falcon 9
11:07  Мирзиеев освободит Узбекистан от хлопка... Через 3 года
10:08  Туркменских мафиози заставили каяться в прямом эфире
09:38  США – Китай: смутные перспективы перемирия в торговой войне, - В.Пироженко
09:35  Считать ли выборы в Армении свободными? - В.Катасонов
09:16  Катар подготовил странам ОПЕК нефтяной сюрприз, - О.Соловьева
09:04  "Прекрасный отец, муж и друг" американский адмирал Стирни покончил с собой. Как выяснилось
03:00  "Обратная сторона медали" или о чем история умолчала. Отзыв на статью "Как "отжимают" жилье в Ташкенте"
00:11  КазБанки идут на дно, в МинЭнерго - аресты, а в остальном все Казпрекрасно, - Д.Ашимбаев
00:09  Уйгурка рассказала Конгрессу США о пребывании в лагере в Китае
00:06  Аргентинский эндшпиль между Путиным и Эрдоганом, - С.Тарасов
Понедельник, 03.12.2018
21:00  Экс-глава МИД Киргизии Джекшенкулов отдал дом родителей под детский сад. Совесть проснулась
20:35  Умер русский советский писатель Андрей Битов
20:28  "За сбычу мечт" евреи пили рано…зато сирийские мечты, похоже, сбываются, - К.Душенов
19:41  Совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам Астанинской встречи по Сирии 28-29 ноября (текст)
14:24  "Мы выросли в советское время...". Елбасы поведал о "личной дружбе" с Путиным
13:06  Провокация жирного. Если его раздеть... Порошенко, - Э.Лимонов
12:55  Россия выводит свою Каспийскую флотилию на чистую воду
12:41  Рынок нефти взяли на контроль Россия и Саудовская Аравия
12:39  Избившего водителя скорой помощи гражданина Турции не выдворили из Казахстана
12:35  Как советская власть спасла бурят от вымирания, - М.Новик
12:34  Большой оружейный блеф Вашингтона и Эр-Рияда
12:32  Россия "сливает" Турцию ради дружбы с курдами, - Л.Шведова
12:30  От аморфного БРИКС к перспективе "Большого" континентального альянса, - Вл.Павленко
12:28  Памяти Чингиза Айтматова. Размышления об Иссык-Кульском форуме, - Э.Джумабаев
12:16  Узбекистан отменяет "выездные визы" и тестирует ID-карты
11:20  В Нарынской области Киргизии пополз чудовищный (объем - 35 тыс. кубов) оползень
10:53  Алашординскими военными формированиями бело-казахов руководили представители русского казачества, - Б.Абдыгалиев
09:12  "Курильский Мюнхен" через призму "Мирового порядка денег", - В.Павленко
09:07  Схвачен Абу Авайд - главарь Дейр-эз-Зорского осколка "халифата ДАИШ"
08:57  Матросы и ответы. В какой роли Путин выступил на G20 и в какой отказался выступать, - репортаж А.Колесников
08:55  Торговую войну поставили на паузу. США и Китай остановили эскалацию пошлин и взяли три месяца на раздумья, - "Къ"
08:24  В Бишкеке панкика. С 1/01 Россия может прекратить беспошлинные поставки ГСМ
07:04  В Астане количество иностранных туристов снизилось за год почти вдвое
07:03  Журналист подслушал разговор Макрона и саудовского принца: "Я вам говорил!" - "МК"
04:32  Грузинская оппозиция тряхнет революцией. Саакашист Вашадзе зовет народ на улицу, - "Къ"
03:07  Американский беспилотник нашел и угомонил в пустыне матерого сирийского басмача Абу аль-Умарайна
Воскресенье, 02.12.2018
16:06  Евро-2020. Россия и Казахстан в отборочном турнире оказались в одной группе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США – Китай: смутные перспективы перемирия в торговой войне, - В.Пироженко
09:38 04.12.2018

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 04.12.2018

Удастся ли Пекину и Вашингтону достичь соглашения за 90 дней?

Итогом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Аргентине стала договоренность о временном перемирии в тарифном противостоянии. Вашингтон и Пекин договорились прекратить на 90 дней повышение тарифов и продолжить торговые переговоры. Если за это время стороны не смогут достичь соглашения, 10%-ные американские тарифы на китайский импорт будут повышены до 25%.

Есть общая договоренность о том, что Китай и США продолжат обсуждение по всем вопросам, которые беспокоят Вашингтон: по расширению доступа на рынки, по защите интеллектуальной собственности, по непередаче американских технологий в условиях совместных предприятий с КНР, по совместной борьбе с киберпреступностью.

Однако на каких принципах и с каких позиций будут вестись переговоры во время "торгового перемирия"?

Переговоры о выравнивании торгового дисбаланса по конкретным группам товаров и в конкретных суммах шли между КНР и США с переменным успехом с весны 2017 года. Если бы администрацию Трампа действительно заботила лишь эта проблема, то диалог министра финансов Стивена Мнучина и экономического советника Трампа Ларри Кудлоу с китайской стороной уже привел бы к ее решению. КНР была готова к разумным уступкам, хотя и растянутым во времени. На встрече между Трампом и Си Цзиньпином в Пекине осенью 2017 года были достигнуты договоренности о существенном расширении закупок Китаем американского СПГ, гражданских самолетов "Боинг", ряда других товаров.

Однако оказалось, что Вашингтон лишь выяснял планы Пекина при разных вариантах торговой войны. И когда стало понятно, что Пекин не собирается уступать в одностороннем порядке, последовало жесткое давление – повышение администрацией Трампа тарифов на китайский импорт в США.

Речь вице-президента США Майкла Пенса 4 октября в Гудзоновском институте и выход США из ДРСМД однозначно подтвердили, что отношения США – КНР затруднены проблемами более общего свойства. Вашингтон в принципе против дальнейшего экономического развития Китая и повышения его мировой роли. Поэтому и понадобилось "сдерживание" Китая, в том числе угрозой размещения в АТР ракет средней и малой дальности.

Представляется, что результат 90-дневных переговоров американских и китайских рабочих групп в большей степени зависит от администрации Трампа. И здесь, видимо, все решится в борьбе разных точек зрения на проблему оптимального экономического взаимодействия США с Китаем.

Экономический советник американского президента Ларри Кудлоу и министр финансов Стивен Мнучин рассматривают повышение тарифов на китайский импорт как рядовое средство снижения барьеров в торгово-инвестиционном взаимообмене. Жестче позиция у советника Дональда Трампа по торговле Питера Наварро и торгового представителя Роберта Лайтхайзера, которые считают, что тарифы – один из инструментов ослабления взаимозависимости экономик США и КНР и в конечном счете экономического сдерживания Китая. Еще более жесткий подход у советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и вице-президента Майкла Пенса: с их точки зрения, экономическое развитие Китая подрывает американское лидерство в мире, поэтому США должны быть готовы к всеобъемлющей – экономической, политической, военной, идеологической – конкуренции с КНР.

Названные американские представители присутствовали на встрече Трампа с Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе. При этом Трамп, по мнению некоторых экспертов, склонен оценивать Китай как экономическую угрозу, но колеблется между разными точками зрения своих помощников.

По итогам встречи в Аргентине ситуация в американо-китайских отношениях вернулась к маю 2018 года, то есть на момент до повышения американцами тарифов. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что китайская сторона согласилась немедленно начать покупать "очень существенный объем сельскохозяйственных, энергетических, промышленных и других товаров из США, чтобы сократить дисбаланс в торговле". Однако пока, видимо, речь идет о возвращении Китая к тем обязательствам, которые он взял на себя в "мирной" фазе переговоров до летнего "тарифного обострения", когда китайская сторона отменила уступки, сделанные ею ранее. Однако такой подход вряд ли устроит Вашингтон, учитывая борьбу мнений в Белом доме об отношениях с КНР. Западные эксперты предполагают, что "Китаю придется предложить немного больше", чем те незначительные уступки, которые были сделаны, скажем, Южной Кореей, Мексикой или Канадой.

В качестве жеста доброй воли китайская сторона подтвердила готовность сотрудничества с Вашингтоном по северокорейской ядерной проблеме. Си Цзиньпин согласился также способствовать одобрению сделки на $44 млрд. по поглощению компании NXP Semiconductors американской корпорацией Qualcomm. Отказ Китая в июле одобрить эту сделку сорвал глобальные планы расширения Qualcomm.

В целом в Пекине оценивают ситуацию со сдержанным оптимизмом, без иллюзий – как некий шанс для поиска взаимоприемлемых решений, но без гарантии успеха. В заявлении китайской стороны говорится, что "КНР откроет свой рынок и расширит импорт". Одновременно в Пекине отмечают, что политика открытости требует признания различий между Китаем и остальным миром. Пекин еще раз подтверждает, что, претендуя на лидерство, он не намерен кому-либо что-либо навязывать. Тональность комментариев китайской "Глобал таймс" звучит примирительно: "Несмотря на то, что могут быть трения или конфликты, причиняющие неудобства и даже боль, они помогают обеим сторонам лучше понять интересы друг друга".

Виктор ПИРОЖЕНКО

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543905480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К. Токаев призвал ученых-правоведов Евразии развивать сотрудничество
- В Правительстве на заседании Нацкомиссии по модернизации рассмотрели ход исполнения Плана нации "100 конкретных шагов"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2018 года №776
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2018 года №788
- Какую цену заплатил Айдарбаев за пост главы "КМГ"? Что получит Мамин за потерю "КТЖ"? Ашимбаев о назначениях ноября
- Кадровые перестановки
- На заседании Счетного комитета подведены итоги государственного аудита использования средств республиканского бюджета, выделенных Северо-Казахстанской области
- "Семь граней Великой степи". Назарбаев предложил пересмотреть роль казахов в истории
- "Север и юг" Алматы соединили новой транспортной эстакадой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  