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|Туркменских мафиози заставили каяться в прямом эфире
10:08 04.12.2018
ТУРКМЕНСКИЕ МАФИОЗИ ПОКАЯЛИСЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Целая группа наркодиллеров публично покаялась за свои преступления по государственному телевидению Туркмении, сообщает американская "Свобода". Они клялись Аллахом, что впредь не допустят этого, многие из них плакали.
Такая же участь постигла и продавцов фальшивыми долларами.
Массовое покаяние было приурочено к отчету местных правоохранительных органов за 11 месяцев работы в этом году.