Мирзиеев освободит Узбекистан от хлопка... Через 3 года

11:07 04.12.2018

Шавкат Мирзиеев пообещал через три года полностью отстранить государство от хлопка.



Об этом он заявил при посещении Хорезма.



"Я передам хлопок заинтересованным кластерам. Хлопок начнет приносить прибыль", цитирует пресс-служба слова президента.



Это, в частности, положит конец принуждению людей к уборке урожая со стороны местных органов.



Этим займутся текстильные кластеры за нормальные деньги или с участием машин.