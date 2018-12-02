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|Мирзиеев освободит Узбекистан от хлопка... Через 3 года
11:07 04.12.2018
Шавкат Мирзиеев пообещал через три года полностью отстранить государство от хлопка.
Об этом он заявил при посещении Хорезма.
"Я передам хлопок заинтересованным кластерам. Хлопок начнет приносить прибыль", цитирует пресс-служба слова президента.
Это, в частности, положит конец принуждению людей к уборке урожая со стороны местных органов.
Этим займутся текстильные кластеры за нормальные деньги или с участием машин.