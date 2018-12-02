Казахстан подвесит свои новые космо-спутники на американскую ракету Falcon 9

11:10 04.12.2018

Два казахстанских спутника запустят в уникальном кластерном запуске Space X



KazSTSAT - спутник технологического назначения, массой 100 кг, с оптической полезной нагрузкой дистанционного зондирования Земли с разрешением 17 метров. Микроспутник создан на платформе SSTL-X50, высота орбиты - 542 км.



В ночь на 4 декабря 2018 года с пусковой базы Ванденберг в Калифорнии запланирован запуск ракеты-носителя Falcon 9 Block 5, которой предстоит вывести на орбиту рекордное количество микроспутников и кубсатов.



В ходе миссии Spaceflight SSO-A: SmallSat Express ракета Falcon 9 должна доставить на низкую околоземную орбиту 64 космических аппарата от различных коммерческих и государственных организаций. В их числе 15 микроспутников и 49 кубсатов - малых искусственных спутников Земли для исследования космоса. Заказчиками кластерного запуска стали: 34 оператора (25 компаний) из 17 стран (Австралия, Бразилия, Финляндия, Германия, Индия, Италия, Иордания, Казахстан, Нидерланды, Польша, Южная Корея, Испания, Швейцария, Таиланд, Канада, Великобритания, США).



"Данная миссия станет самой большой по количеству аппаратов в качестве полезной нагрузки не только в истории компании, но и для всех американских ракет-носителей за все время", - сообщается на сайте компании Space X в соцсети "ВКонтакте".



Оператором запуска является частная аэрокосмическая компания Spaceflight Inc., которая базируется в Сиэтле, штат Вашингтон и специализируется на организации запусков вторичной полезной нагрузки на ракетах-носителях. Этот запуск станет первой массовой миссией для компании, отмечается в сообщении.



По принадлежности это университетские космические аппараты, космические аппараты связи, космические аппараты для захвата изображений, демонстраторы технологий, художественных экспонаты и школьные/студенческие космические аппараты.



Спутники, общая масса которых составляет 4000 кг, будут запущены на солнечно-синхронную орбиту /GEO - 575 км, рабочие орбиты аппаратов будут от 520 до 600 км с наклоном 98 градусов, сообщает Space X.



Срок службы микроспутников и кубсатов продлится от 1 месяца до 10 лет. В подробной информации о предстоящем запуске представлен процесс вывода спутников на орбиты. После достижения нужной орбиты произойдет отделение первой нагрузки миссии (аппараты военных заказчиков), затем верхняя платформа с аппаратами отстыкуется от обеих платформ. Для полезной нагрузки по заданной циклограмме начнут отделяться спутники. Процесс вывода спутников на орбиту, в общей сложности, займет 5-6 часов, говорится в сообщении.



В числе 64 спутников будут запущены два космических аппарата Республики Казахстан. Это KazSTSAT - спутник технологического назначения, массой 100 кг, с оптической полезной нагрузкой дистанционного зондирования Земли с разрешением 17 метров. Микроспутник создан на платформе SSTL-X50, высота орбиты - 542 км.



Разработка спутника велась казахстанскими специалистами СП "?алам" на базе английской компании SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd) с 2015 года. Спутник предназначен для мониторинга стихийных бедствий, сельскохозяйственного мониторинга, мониторинга наводнений, качества воды, картографирования. В конце ноября 2018 года планируется запуск 2-х спутников космической системы научно-технологического назначения (КС НТН), созданного совместной казахстанско-британской командой инженеров. Второй космический аппарат Казахстана - это кубсат KazSciSat 1 массой в 5 кг. Разработчиком является СП "?алам" (LLP Ghalam). Научный наноспутник предназначен для измерения магнитного поля Земли.



Самым крупным космическим аппаратом в связке является немецкий микроспутник Eu: CROPIS Немецкого аэрокосмического центра, который представляет собой подобие "теплицы" для проведения эксперимента по выращиванию томатов в космосе.



Запуск в Калифорнии американской ракеты-носителя Falcon 9, которая должна доставить на низкую околоземную орбиту груз для миссии Spaceflight SSO-A: SmallSat Express, несколько раз переносился из-за дополнительных проверок двигателя второй ступени.



Предстоящий старт компания Space X может стать поистине уникальным не только по рекордному количеству запускаемых спутников, но в связи с тем, что планируется в третий раз использовать вторую ступень ракеты, посадив ее на плавучую платформу.



Старт ракеты-носителя Falkon 9 с группировкой космических аппаратов назначен на 4 декабря 2018 года, в 00 часов 32 минуты по времени Астаны и будет транслироваться на сайте Spase X.