Washington Post: Трамп "разоружил" США перед встречей с Цзиньпином?

11:12 04.12.2018

Washington Post: Трамп "разоружил" США перед встречей с Цзиньпином?



Вместо того чтобы увеличивать контраст между США и автократиями, Трамп, похоже, ориентируется на них



Перед тем как лидеры КНР и Соединенных Штатов встретились лицом к лицу, похоже, что президент США Дональд Трамп решил разоружить свою страну и подорвать самые сильные стороны Вашингтона, пишет Фред Хиятт в статье для американского издания The Washington Post.



Я имею в виду не пошлины или торговые правила, соевые бобы или сталь, или то, о чем Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин объявили в Буэнос-Айресе, когда договорились о 90-дневном перемирии в рамках своих коммерческих споров. Я говорю о чем-то более фундаментальном. После истечения срока перемирия Китай будет и дальше продвигать во всем мире свою авторитарную модель в качестве альтернативы западной демократии.



В рамках этой конкуренции Китай может похвастаться тем, что однопартийное руководство обеспечивает долгосрочное планирование и последующий контроль. Данная система позволяет реализовать огромный инфраструктурный проект без затратных по времени экологических исследований или прислушивания к мнению гражданской оппозиции. В рамках данной системы можно выдавать кредиты мелким диктаторам, не беспокоясь о коррупции, прозрачности действий правительства или правах человека. Огромный внутренний рынок КНР, защищенный от внешних конкурентов, способствует развитию доморощенных компаний. Обширные базы данных на каждого гражданина КНР, собранные без уважения к неприкосновенности частной собственности, предоставляют национальным компаниям бесценную информацию. Однако нельзя не признать, что за последние 40 лет Китаю удалось достигнуть поразительных результатов. С точки зрения количества людей, выведенных из бедности, Китай смог добиться результатов, которых больше никому не удалось достигнуть за всю историю человечества. Давайте предположим, что Китай с таким же усердием продолжит свое развитие. Как США намерены этому противодействовать?



Одним из преимуществ США всегда было наличие крепких альянсов. Однажды китайского лидера упрекнули за связи его страны с сомнительными режимами. Однако чего можно было ожидать? США забрали себе всех хороших союзников. Похоже, что Трамп решил подорвать связи с союзниками Вашингтона. Сначала он вышел из Транстихоокеанского партнерства, которое объединило бы самые сильные экономики по обе стороны Тихого океана, которые придерживаются принципа верховенства права, справедливо относятся к рабочим и открыты инвестициям. Трамп предложил Японии, Южной Корее и другим смотреть на вещи с исключительно деловой точки зрения: плати больше или останешься один. Страны отчаянно нуждаются в поддержке против политики КНР, они больше не знают, к кому обратиться.



У США есть еще одно преимущество. США всегда славились способностью привлекать и интегрировать в американское общество талантливых людей со всего мира. Бесчисленное количество талантливых студентов хотят учиться в американских университетах, многие из них создали успешные компании, добились открытий в передовых областях или внесли свой вклад иным образом. Трамп сделал все возможное, чтобы подорвать это преимущество, предложив реформирование миграционных законов. США до сих пор как магнит притягивают талантливых людей, но благодаря Трампу страна стала менее притягательной.



В-третьих, как бы странно это сейчас ни звучало, сила США заключается в их правительстве, как гражданских, так и военных служащих. Трамп и конгресс выделили щедрое финансирование на нужды оборонного ведомства, которое оказалось в надежных руках. Однако Трамп выразил презрение по отношению к гражданским служащим, поэтому моральный дух во многих агентствах был подорван. Прошла уже почти половина срока президентства Трампа, однако до сих пор около половины ключевых правительственных позиций остаются вакантными: заполнены 378 позиций из 704. Это презрение лежит в основе разрушительного саботажа Трампа, который подрывает верность США демократическим ценностям.



Даже если бы Китай продолжил хвастаться строительством великолепных аэропортов и созданием более быстрых поездов, чем в США, множество людей со всего мира все же предпочли бы жить там, где есть свобода слова, где они сами могут выбирать своих лидеров и исповедовать любую религию. Однако Трамп обнимается с диктаторами, критикует свои СМИ, плюет на независимую судебную систему, угрожает применить закон против личных врагов. Вместо того чтобы увеличивать контраст между США и автократиями, Трамп, похоже, ориентируется на них.



Крепкие альянсы, ставка на таланты со всего мира, система управления, свобода - все это козыри в руках Соединенных Штатов. Пока у США вновь не появится лидер, который может использовать эти козыри, мы всегда будем уступать Китаю.



Максим Исаев