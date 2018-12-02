В Кремле объяснили, почему Путин "дал пять" саудовскому принцу

11:16 04.12.2018

Политики договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил смысл неформального приветствия Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана на саммите G20 в Буэнос-Айресе. По словам Пескова, столь теплое рукопожатие связано с заинтересованностью Москвы в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Эр-Риядом.



На полях саммита "Большой двадцатки" Путин обменялся с бен Салманом дружеским рукопожатием, что не осталось незамеченным мировыми СМИ – многие считают кронпринца причастным к убийству журналиста Джемаля Хашукджи в Турции.



На вопрос, давал ли президент "пять" еще кому-то из мировых лидеров, Песков ответил отрицательно. По словам спикера Кремля, все дело в хороших личных отношениях, которые являются залогом для эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе, передает "Интерфакс".



Путин и бен Салман провели полноформатную встречу 1 декабря, итогом которой стало продление сделки ОПЕК+. По ее условиям, страны-члены Организация стран-экспортеров нефти и 11 сторонних государств, в том числе Россия, обязуются сократить добычу углеводородов. После встречи президента России и наследного принца Саудовской Аравии цена нефти марки Brent выросла на пять процентов.









Анастасия Власова