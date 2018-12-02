"Мы будем работать жестко, но строго...", - ТаджГенерал от ОТО Шох Искандаров

11:17 04.12.2018

Шох Искандаров: "Моя задача – обеспечить правопорядок и безопасность граждан"



Мумин Ахмади



Генерал Мухаммадшох (Шох) Искандаров, назначенный начальником ОМВД Исфара-1 Согдийской области, заявил, что в новой должности будет работать строго в рамках закона.



О новой должности известного генерала было сообщено 3 декабря на встрече президента Эмомали Рахмона с рядом кадров, которые назначены на руководящие должности в структурах и подразделениях МВД Таджикистана.



Шоху Искандарову 50 лет. Он выпускник юрфака Таджикского национального университета и Академии погранвойск России. В годы гражданской войны в Таджикистане воевал на стороне Объединенной таджикской оппозиции. После подписания межтаджикского мирного соглашения перешел на службу в погранвойска Таджикистана. В 1998 году руководил операцией против боевиков полковника Махмуда Худойбердиева в Согдийской области. Год спустя был назначен начальником погранотряда в Джиликульском районе. В том же году участвовал в операции по освобождению кыргызских милиционеров и граждан Японии, которые были захвачены перешедшими с территории Афганистана в Кыргызстан боевиками. С апреля 2011 года занимал должность заместителя начальника ОВД Раштского региона. С конца 2013 года до 3 декабря 2018 года возглавлял ОМВД по городу Турсунзаде.



"Мы будем работать жестко, но строго в рамках закона"



Напомним, в январе 2014 года Министерство иностранных дел Кыргызстана направило ноту в адрес Таджикистана, выразив обеспокоенность по поводу присутствия генерала Шоха Искандарова и его людей в анклаве Ворух. Генерал Искандаров прибыл в Ворух после перестрелки на границе Исфары и Баткена, в результате которой были ранены 8 таджикских и кыргызских пограничников.



Внешнеполитическое ведомство Кыргызстана выразило озабоченность в связи с присутствием вооруженных людей под руководством Шоха Искандарова на приграничной территории, и потребовало от Таджикистана объяснить причины дислокации этой группировки в анклаве.



Шох Искандаров в беседе с Радио Озоди 3 декабря заявил, что его новое назначение не должно стать поводом для обеспокоенности. "Я назначен начальником отдела внутренних дел. Моя задача – обеспечить правопорядок и безопасность граждан. Я гражданин Таджикистана, Исфара один из городов моей страны. Когда Его превосходительство мне доверяет, и министр внутренних дел меня назначает на должность, я обязан выполнить свою работу. И при выполнение работы я никого не боюсь. Наоборот, бояться должны враги нации и преступники, с которыми мы будем вести беспощадную борьбу", - сказал Шох Искандаров.



"Мы будем работать жестко, но строго в рамках закона", добавил известный генерал.



Шох Искандаров также отметил, что обеспечение безопасности на таджикско-кыргызской границе возложено на пограничников.



Эмомали Рахмон заменил начальников милиции в 23 городов и районов страны



Глава Таджикистана Эмомали Рахмон произвел сегодня кадровые перестановки в органах МВД страны. Своих должностей лишились руководители отделов внутренних дел более 20 городов и районов.



Последние кадровые перестановки коснулись всех регионов Таджикистана, за исключением ГБАО. Как сообщает пресс-служба таджикского президента, глава государства назначил новых начальников ОМВД Худжанда, Исфары, Канибадама, Истаравшана, Шахристана, районов Горной Матчи, Айни и Деваштич.



"Из числа молодых и опытных кадров, обладающих высоким уровнем профессионализма, назначены начальники отделов Министерства внутренних дел в городе Нурек, районах Кушониен, Дусти, Шамсиддин Шохин, Дангара, Пяндж, Восе и Муминабад Хатлонской области", сообщает пресс-служба главы Таджикистана.



Президент заменил начальников ОМВД столичного района Сино-1, городов Турсунзаде и Вахдат, а также Шахринавского района.



Сообщается, что глава государства "особенно обратил внимание назначенных кадров на вопросы борьбы против экстремизма, профилактики транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков".



Напомним, в сентябре по поручению президента с занимаемых должностей были освобождены руководитель УМВД ГБАО, начальники ГАИ города Хорога и районов области. Тогда Эмомали Рахмон на встрече с активом ГБАО подверг резкой критике местные власти и силовые структуры за бездействие в отношении преступных группировок.



Что послужило причиной массовых кадровых перестановок в таджикской милиции – пока не сообщается. Но ранее таджикские правозащитники сообщали о пытках и жестоком обращение в отношении задержанных со стороны сотрудников милиции.



По данным Коалиции гражданского общества Таджикистана против пыток и безнаказанности, за последние шесть лет около 200 человек жаловались на применение пыток и жестокое обращение со стороны правоохранительных структур. Недавно Комитет ООН против пыток с обеспокоенностью заявил, что Генеральная прокуратура Таджикистана за последние годы получила 89 жалоб на пытки, но лишь в четырех случаях сотрудники правоохранительных органов, причастных к пыткам, были привлечены к ответственности.