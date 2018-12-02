Алишер Усманов требует опровержения сообщения о своих связях с вором в законе Шакро Молодым

11:22 04.12.2018

1 ноября российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов подал иск в Басманный суд Москвы на сайт Russian Criminal.



Он требует опровержения сообщения о своих связях с вором в законе Шакро Молодым (Захарием Калашовым), подтвердила пресс-секретарь суда Юнона Царева.



Речь идет о публикациях "Алишер Усманов. Статус: "авторитет", "Алишер Усманов в деле Шакро" и статьи о связях с ОПГ". В них говорится о том, что фамилия бизнесмена встречается в "прослушке" разговоров арестованных крупных милицейских чинов Михаила Максименко и Александра Ламонова. Из них следует, что Усманов якобы "был поставлен на учет в МВД как лицо, связанное с Солнцевской ОПГ", а ею в свою очередь руководил Шакро Молодой, недавно осужденный на 12 лет.



Миллиардер требует удалить эти статьи, а также получить 50 000 рублей за моральный урон.