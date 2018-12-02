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Трамп предложил Путину и Си Цзиньпину "сдать оружие", - СП
11:26 04.12.2018

Трамп предложил Путину и Си Цзиньпину "сдать оружие"
Президент США призвал Россию и Китай к перезагрузке 2.0

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Игорь Шатров
Павел Родькин

США совместно с Китаем и Россией должны начать переговоры об окончании гонки вооружений. Об этом в понедельник, 3 декабря, написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп.

"Я уверен, что в будущем вместе с председателем Си Цзиньпином и президентом России Путиным мы начнем переговоры о прекращении того, что превратилось в масштабную и бесконтрольную гонку вооружений", - написал он.

Трамп также напомнил, что США в этом году потратили на вооружение 716 миллиардов долларов. Эту ситуацию он назвал "безумием".

Стоит отметить, что данное заявление резко контрастирует с предыдущими заявлениями Трампа, который неоднократно давал понять, что не боится гонки вооружений и готов выделять бюджетные средства на создание новых ракет.

Кроме того, в конце октября американский лидер анонсировал выход США из Договора о РСМД от 1987 года, запрещающего сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

По его словам, США "единственные, кто остаются в соглашении" и выполняют его, в то время как Россия систематически нарушает договор. Еще Трамп потребовал, чтобы к ДРСМД присоединился Китай.

Говоря о необходимости присоединения к договору КНР, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что от трети до половины от общего числа баллистических ракет КНР не соответствуют этому договору. Болтон также напомнил, что тема превращения договора в многосторонний обсуждалась еще в 2001-2004 гг. при администрации Джорджа Буша. Но тогда из этого ничего не вышло.

Трамп пообещал "развивать вооружения до тех пор, пока "остальные не придут в себя" (подразумевая под этими словами, что Россия и Китай должны согласиться на новую сделку), после чего Вашингтон будет готов приступить к сокращению вооружении?.

В Москве возможность принятия нового соглашения отвергли. В то же время предупредили, что действия Вашингтона чреваты новой гонкой вооружений, что может сделать мир "более опасным". По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, основная угроза заключатся в том, что к гонке вооружений скатятся целые регионы. Причем в таком случае она будет "многосторонней и на новом технологическом уровне".

Стоит также напомнить, что на днях в американский Конгресс внесли законопроект, который ограничивает продление российско-американского договора СНВ-3 после 2021 года.

Может ли в таких условиях Трамп пойти на остановку только начинающейся гонки вооружений? Насколько он подвержен влиянию своего окружения и истэблишмента в этом вопросе?

- Трамп зарекомендовал себя в публичной сфере, как крайне непредсказуемый политик, который может очень быстро менять свою точку зрения и вбрасывать взаимоисключающие тезисы, - считает доцент ВШЭ Павел Родькин.

- В этом отношении публичные заявления и твитты Трампа с точки зрения реальной политики могут не значить ничего и служить совсем другим целям. Вскоре риторика Трампа может кардинально поменяться или же его шаги будут расходиться со сделанными заявлениями.

"СП": - Кто в данном случае влияет на Трампа. Он сетует, что страна много тратит на вооружения, но разве оружейное лобби не его группа поддержки?

- Проблема заключается в том, что ВПК вместе с нагрузкой на социальную сферу, является частью научного, высокотехнологичного и промышленного сектора американской экономики, находящегося внутри США. Военно-промышленный сектор чрезвычайно важен для США как геополитически, так и экономически, поэтому заявления о необходимости сокращения расходов на вооружение можно смело отнести к ритуальным фразам, которые время от времени должны произносить политики. Во многом та же самая картина характерна и для других стран, поэтому гонка вооружений имеет не только чисто политический и военно-стратегический смысл, как раньше, но и экономический характер. А вот то, насколько ведущие страны мира в состоянии справиться с возникающей социальной нагрузкой, и определяет возможность ведения гонки вооружений.

"СП": - Говоря о необходимости переговоров по этой теме с Россией и КНР, кто для Трампа в приоритете, кого он хочет "разоружить" больше?

- Сегодня США заинтересованы в том, чтобы притормозить развитие Китая, который представляет угрозу американской гегемонии, причем в чисто экономической сфере. Сделать это можно не только через призывы не наращивать военный потенциал, что-то обещая взамен, что, кстати, может сработать с Россией, но и через навязывание гонки вооружений.

"СП": -Насколько страх перед войной может остановить эту гонку? Или должность дойти до нового Карибского кризиса?

- Сегодня "медиафрейм" войны (т.е. смысловая и когнитивная рамка подачи и восприятия информации), является одним из самых сильных инструментов воздействия на общественное мнение и массовое сознание. Крупномасштабная война в термоядерном исполнении является маловероятной, так как ставит под угрозу образ жизни правящего класса и всех мировых элит. Но та безответственная легкость и одержимость, с которой политики самых разных стран мира говорят о возможности крупномасштабной войны и войны с применением ядерного оружия объективно подогревает и нагнетает атмосферу массового страха. На этом негативном фоне Трамп вполне может себе создать положительный образ, даже если его политика направлена на усиление гонки вооружений.

- Трамп может сколько угодно делиться своими мыслями, идеями, желаниями через Твиттер. Реализовывать же большинство из них без согласия Конгресса он не в силах, - считает замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. - Говоря о разоружении, Трамп в первую очередь думает о той экономии бюджета, которой смог бы достичь, не тратясь на новые вооружения, на поддержку НАТО, на содержание военных баз за рубежом, на поддержание в боеготовности флота. Но оружейники являются одними из тех, кто стоит за спиной Трампа и во многом определяет нынешнюю внешнюю политику Соединенных Штатов. Оружейное лобби просто не позволит ему отказаться от модернизации армии, которая легко может превратиться в новую гонку вооружений. Поэтому вслед за этим миролюбивым, казалось бы, месседжем вскоре последуют новые угрозы, прозвучат новые обвинения в милитаристской политике в адрес России и КНР. Мы это уже не раз наблюдали.

На самом деле поводом для встречи с Путиным у Трампа, действительно, может стать только тема разоружения. Только такую тему переговоров ему утвердят конгрессмены. Но, понятно, что ему позволят разговор с российским президентом только с позиции силы. В результате этих переговоров Россия, по мнению Вашингтона, должна согласиться на разоружение в одностороннем порядке. Понятно и другое: такая повестка никогда не будет принята Москвой.

"СП": - Трамп напомнил, что США в этом году потратили на вооружение 716 миллиардов долларов, и назвал это безумием. Но ведь они при нем потратили и по его инициативе? Он же хочет сделать Америку снова великой, обеспечив производство внутри США…

- Одна оружейная отрасль не может обеспечить всех американцев рабочими местами. И это большая проблема для Трампа. Он обещал избирателям поднять национальную экономику, вернув предприятия из Юго-Восточной Азии в США, а пока добивается роста экономики лишь за счет роста ВПК и добычи углеводородов.

"СП": - Последуют ли за этим какие-то шаги? США откажутся выходить из ДРСМД? Продлят СНВ-3?

- Линия на выход из всех ранее заключенных соглашений как в экономической сфере, так и в области международной безопасности и ограничения вооружений является основой внешней политики Америки при администрации Трампа. Не стоит ожидать отказа от этого подхода после очередного "твита". Для смены вектора необходимы более серьезные основания. Ими могут стать реальные угрозы международной безопасности, которые будут исходить не от надуманных противников Соединенных Штатов вроде России и Китая, а от настоящих врагов. Это международный терроризм, радикальные религиозные организации, незаконная миграция, ультралевые и ультраправые политические движения. Французские события последних дней ярко напомнили о волне левацкого терроризма, прокатившегося по Европе в 60?80-е годы прошлого века. И это серьезный сигнал, в том числе и Дональду Трампу.

"СП": - Может ли в нынешних условиях Трамп остановить только начинающуюся гонку вооружений?

- Конгресс уже давно указал Трампу на его место. И даже победа республиканцев в борьбе за Сенат - это не победа Трампа. Это победа конкретных республиканских сенаторов, которые и станут определять, начинать или тормозить гонку вооружений. Как я уже сказал, в руках Трампа только Твиттер, только с ним он волен свободно обращаться. Других инструментов у него нет. Можно ли с помощью постов остановить гонку вооружений? Сомневаюсь.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543911960
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