Казино "Трамп-Кремль". Почему Трамп так и не построил небоскреб в Москве

11:34 04.12.2018 Владимир Абаринов



За три с половиной недели до президентских выборов, когда почти все опросы дружно пророчили победу Хиллари Клинтон, авторы мультсериала "Симпсоны" уверенно предсказали избрание Дональда Трампа. 14 октября 2016 года на любимом телеканале Трампа Fox News вышла в эфир внеочередная серия "Гомер голосует".



Гомер Симпсон идет голосовать. В очереди к столу регистрации он вступает в разговор с другим избирателем. "Я не могу доверить страну человеку, который обанкротился шесть раз, – сомневается Гомер. – Это на два раза больше, чем я!" – "Зато, – возражает ему поклонник Трампа, –оранжевый парень построит стену, чтобы не пускать в страну королев красоты, которые едят слишком много. И у него есть план, как сделать Россию великой снова!"









Из кабинки для голосования появляется Путин с обнаженным торсом верхом на коне



Услышав оговорку, Гомер замечает, что у спорщика странный акцент, и срывает с него, как с Фантомаса, резиновую маску. Оказывается, это Путин! И он есть в списке избирателей. А Гомера там нет. "Вы должны дать мне проголосовать! – требует Гомер. – Это свинг-штат! ("колеблющийся" штат, где шансы обоих кандидатов равны. – РС) Мой голос весит больше, чем голоса миллиона калифорнийцев!" Тут из кабинки для голосования появляется Путин с обнаженным торсом верхом на коне. Он сообщает, что за Трампа проголосовали 102 процента избирателей.



В следующем кадре чугунная баба под "Боже, царя храни" рушит собор Василия Блаженного. На стройке висит объявление: здесь будет казино "Трамп-Кремль". И другое: "Жирным телкам вход воспрещен".



Дональд Трамп давно хотел построить свою башню в Москве или Петербурге. В марте 1986 года он познакомился на званом обеде с советским послом Юрием Дубининым. Дочь посла рассказывает: "Юрий Владимирович сказал: "Первое, что я увидел в городе, – это ваша башня". Трамп сразу растаял".



"Слово за слово возникла идея делового сотрудничества", – пишет об этом разговоре Трамп в книге "Искусство заключать сделки". В январе следующего года Дубинин сообщил: "Госкомтурист" готов рассмотреть проект строительства "крупной гостиницы в Москве". "И вот теперь, – продолжает Трамп в той же книге, – я веду переговоры о строительстве огромного роскошного отеля в центре Москвы, прямо напротив Кремля, при поддержке советского правительства. Они приглашают меня приехать в Москву в июле".



Дональда и Ивану Трамп принимали в СССР по высшему разряду. Но из проекта в тот раз ничего не вышло. По действовавшему тогда закону, доля иностранного партнера в совместном предприятии не могла составлять больше 49 процентов, и купить землю тоже было нельзя. "Я сказал им: "Парни, вот в чем корень проблемы. Речь идет о недвижимости. Как можно стать владельцем земли, если вся она принадлежит государству?" Так рассказывал об этих переговорах Трамп в интервью журналу Playboy в 1990 году.



В ноябре 1996-го Дональд Трамп приехал в Москву во второй раз. Его сопровождал Говард Лорбер, президент и генеральный директор компании Vector Group, у которой были значительные деловые интересы в России. Она, в частности, приобрела табачную фабрику "Дукат" на Каширском шоссе и преобразовала ее в компанию Liggett-Ducat, Ltd (прекратила существование в 2016 году). Vector Group должна была финансировать строительный проект Трампа. Трамп даже созвал пресс-конференцию в московском отеле "Балчуг", на которой объявил, что башня Trump International будет построена на улице Гашека на месте старого здания фабрики "Дукат", а еще одно здание – на проспекте Мира. Была названа стоимость строительства одного квадратного метра – 2800-3300 долларов – и общая цена проекта – от 90 до 120 миллионов. Но, несмотря на поддержку вице-мэра Владимира Ресина, сделка и на этот раз не состоялась.



Трех дней, проведенных в Москве, Трампу хватило, чтобы познакомиться со скульптором Зурабом Церетели, который договорился с ним об установке на берегу Гудзона, на участке, принадлежащем Трампу, гигантской статуи Колумба. В мае 1997 года он говорил корреспонденту журнала New Yorker, что голова статуи уже доставлена в США, а туловище еще в России, и что мэр Москвы написал письмо мэру Нью-Йорка Руди Джулиани о том, что монумент Колумба – дар городу от правительства России. Статую в итоге установили в Пуэрто-Рико, но Дональд Трамп отношения к этому не имел.



В 2012 году, после целого ряда неудачных попыток, у Дональда Трампа наконец появился серьезный партнер в России. Российский поп-идол Эмин Агаларов обратился к Miss Universe Organization с предложением об ангажементе Оливии Калпо, Мисс США 2012 года – Эмин хотел, чтобы она снялась в его клипе Amor. Компания разрешила.









Это было только начало. В декабре Эмин и его отец Арас Агаларов, глава компании Crоcus Grоup и один из крупнейших застройщиков Москвы, приехали в Лас-Вегас на конкурс "Мисс Вселенная". Его выиграла Оливия. После недолгих переговоров Трамп объявил: конкурс 2013 года состоится в Москве. Арас Агаларов утверждал, что проведение конкурса обошлось ему в 20 миллионов долларов. Осведомленные люди считают эту цифру завышенной в 10 раз. Трампу Агаларов заплатил за право проведения конкурса семь миллионов. В любом случае отец и сын Агаларовы в накладе не остались.



Уже через несколько дней после московского шоу, состоявшегося 9 ноября 2013 года в принадлежащем Агаларовым Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, в российской и американской прессе появились сообщения о проекте строительства небоскреба Trump в Подмосковье. А 19 ноября Сбербанк и Crоcus Grоup объявили о стратегическом соглашении: компания Агаларовых получала от Сбербанка займы на сумму 55 миллиардов рублей на реализацию новых девелоперских проектов, в числе которых была и Трамп-башня.



В декабре 2014 года Арас Агаларов в интервью ТАСС заявил, что начало строительства запланировано на 2016 год: "Предполагается, что здание будет вписано в концепцию единой территории "Крокус Сити", на месте которой сейчас размещены выставочные и концертные комплексы, а также офисные здания и торговые центры". А в ноябре 2015 года деловой партнер Трампа Феликс Сатер, он же Феликс Михайлович Шеферовский, человек причудливой репутации, писал Майклу Коэну, адвокату Трампа, который тогда уже объявил себя кандидатом в президенты: "Я привлеку Путина к этой программе, и мы добьемся избрания Дональда... Дружище, наш парень станет президентом, и мы можем это организовать".



Майкл Коэн – не просто личный адвокат Дональда Трампа. Это его конфидент, человек, исполнявший различные щекотливые поручения. Именно ему было поручено заплатить за молчание двум дамам, утверждавшим, что они состояли в интимных отношениях с Трампом. Неудивительно, что Коэн заинтересовал специального прокурора Мюллера, который расследует дело о возможном предвыборном сговоре команды Трампа с Кремлем.



В досье Кристофера Стила, которое этот бывший сотрудник британской разведки составил на основании информации, полученной от источников в России, и которое президента Трамп и Путин дружно называют фальшивкой, имя Коэна упоминается не раз. Досье гласит, что Коэн играл ключевую роль в секретных контактах Трампа с Кремлем. По данным Стила, Коэн тайно встречался с должностными лицами администрации президента России в августе 2016 года в Праге. "На повестке дня, – гласит досье Стила, – стояли вопросы, как провести тайные денежные выплаты хакерам, работающим в Европе под руководством Кремля против КЛИНТОН, и как действовать в непредвиденных обстоятельствах для сокрытия этих операций и всей тайной связи между Москвой и ТРАМПОМ".



В ответ на эти утверждения Коэн выложил в Твиттер скан своего паспорта, где отсутствует чешская виза. Дональд Трамп, обозвав досье "грязной стряпней", указал на паспорт Коэна как на факт, разоблачающий фальшивку. Однако в паспорте Коэна нашлась шенгенская виза, а с ней он вполне мог въехать в Чехию.



9 апреля по ордеру федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка агенты ФБР провели обыск в доме, офисе и гостиничном номере Коэна. Они изъяли большой объем бумажных документов, а также электронные носители и содержимое банковских ячеек, арендованных на его имя. Эти материалы позволили привлечь его к ответственности за целый ряд финансовых махинаций. В августе Майкл Коэн признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и нарушениях законодательства о финансировании избирательных кампаний (под это определение подпадает плата за молчание женщинам, состоявшим в интимной близости с Трампом). Он был освобожден из-под стражи под залог в полмиллиона долларов.



Его сделка с правосудием не включала обязательства сотрудничать со спецпрокурором, однако известно, что следователи Мюллера неоднократно допрашивали Коэна. В конце концов на прошлой неделе ему было предложено сознаться в лжесвидетельстве Конгрессу (Коэн давал там показания под присягой, и обман Конгресса приравнивается лжесвидетельству в судебном заседании). Он сообщил Конгрессу, что проект строительства небоскреба в Москве был свернут в январе 2016 года. На самом деле он продолжался до июня, причем находился на продвинутой стадии. В чем Коэн и признался, подписав новую сделку.



Вдобавок выяснилось, что компания Трампа планировала подарить Владимиру Путину пентхаус в своей московской башне ценой в 50 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на людей, знакомых с проектом, сообщило издание BuzzFeed, в свое время опубликовавшее полный текст досье Стила.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которому писал, выступая посредником, Майкл Коэн, подтвердил получение электронных посланий от него, но заявил, что в ответную переписку с Коэном он не вступал. Здесь уместно напомнить, что в ноябре 2013 года, во время проведения в Москве конкурса "Мисс Вселенная", Дмитрий Песков принимал живейшее участие в организации встречи Трампа с Путиным. Президента России ждали на финальное шоу до последней минуты. Наконец, Дмитрий Песков позвонил Арасу Агаларову и сказал, что президент никак не может приехать, но приглашает мистера Трампа на Олимпиаду в Сочи, где они, возможно, и встретятся. Об этом рассказали в книге "Русская рулетка" вашингтонские журналисты Майкл Изикофф и Дэвид Корн, исследовавшие пребывание Трампа в Москве в 2013 году чуть ли не по минутам.



Закон не запрещает ни кандидату в президенты, ни президенту продолжать заниматься частным бизнесом. Но по сложившейся традиции президент передает свои активы в "слепое" управление во избежание конфликта интересов. Дональд Трамп не сделал этого. Он передал свою компанию – не публичную, а потому непрозрачную – в управление своим детям.



История с пентхаусом получила огласку в тот самый день, когда президент Трамп вылетал в Аргентину на саммит "Двадцатки". Перед тем как сесть в вертолет на лужайке Белого дома, он подошел к журналистам. Его сразу же спросили о его реакции на признание Майкла Коэна.









Дональд Трамп: Майкл Коэн, как я понимаю, сделал много заявлений нижней палате и Сенату. Он говорил о проекте, который был, по сути, более или менее вариантом, который мы рассматривали в Москве. О нем все знали. О нем писали в газетах. Это был хорошо известный проект. Это продолжалось короткое время. Я решил не заниматься этим проектом. Так что мы говорим не о том, как был осуществлен проект, а о том, как он не был осуществлен. Майкл Коэн был осужден на долгий срок за действия, не имеющие никакого отношения к компании Trump Organization. Он получил большой тюремный срок. Человек он слабохарактерный. Он пытается скостить приговор. Поэтому он лжет о проекте, о котором знали все. Я решил им не заниматься. Не было бы ничего неправильного, если бы я решил заниматься. Если бы решил, ничего неправильного в этом не было бы. Это мой бизнес.



"Была высокая вероятность, что я проиграю, – продолжал Дональд Трамп. – Тогда я вернулся бы в бизнес. Зачем же терять возможности?"



Трампа спросили, не раздумал ли он встречаться с президентом Путиным. Он ответил, что встречу никто не отменял. Но через полчаса после того, как его самолет поднялся в воздух, в Твиттере появилось сообщение президента США о том, что он отменяет встречу с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе.



"Так будет лучше для всех заинтересованных сторон", – добавил президент США.



Однако признание Коэна, как видно, задело его за живое. Он продолжал сердито комментировать его в Твиттере. В интервью корреспонденту "Голоса Америки" он, однако, еще раз заявил, что отменил встречу с Путиным из-за ситуации в море. "Мы не можем позволить случиться определенным вещам, – сказал Дональд Трамп. – Однако это случилось. И я просто не могу участвовать в этом".



Госсекретарь США Майк Помпео в интервью CNN также отрицал, что встреча была отменена из-за Коэна.









Вулф Блитцер: Это никак не связано с сообщением, которое появилось за час до его отлета в Аргентину, сообщения о том, что Майкл Коэн сотрудничает с Мюллером, и всплыла вся эта новая информация, подробности о проекте башни Трампа в Москве?



Майк Помпео: Нелепость. Вашингтонские сплетни. Я участвовал в принятии решения.



Вулф Блитцер: Вы были на борту номер один.



Майк Помпео: Я был на борту номер один.



Вулф Блитцер: И никто не обсуждал Майкла Коэна?



Майк Помпео: Вот что американцам нужно понимать о Вашингтоне: здесь выдумывают истории на ровном месте.



Президент США отменил не только встречу с Путиным, но и итоговую пресс-конференцию – на сей раз в связи со смертью Джорджа Буша-старшего. Источник - Радио Свобода

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