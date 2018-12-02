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Вытек из ОПЕК: выход Катара из организации не несет рисков рынку
11:40 04.12.2018

По словам экспертов, гораздо большее влияние на нефть оказывает торговая война США и КНР

Ирина Цырулева
Эльнар Байназаров
Полина Гриценко

Выход Катара из ОПЕК с января 2019 года не окажет давления на рынок нефти и цены, рассказали опрошенные "Известиями" эксперты. Влияние этого государства на глобальный баланс спроса и предложения невелико вне зависимости от участия в картеле. По мнению специалистов, гораздо сильнее на нефти сказывается торговая война США и КНР, которая замедляет темпы роста мировой экономики. Ситуация на рынке прояснится после саммита ОПЕК+ в Вене 6–7 декабря, на котором будут обсуждаться меры по дальнейшему ограничению добычи.

Первый на выход

Катар перестанет быть членом ОПЕК с 1 января 2019 года. Об этом на пресс-конференции в Дохе заявил министр энергетики Саад бен Шрида аль-Кааби. Страна, находящаяся на 11-м месте в картеле, производит примерно 610 тыс. баррелей нефти в сутки, что составляет около 2% от всей добычи ОПЕК.

- Решение о выходе (из ОПЕК) отражает желание Катара сосредоточить свои усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа с 77 млн т в год до 110 млн т в ближайшие годы, - заявил министр.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
ОПЕК создана в 1960 году нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Вначале в нее вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла, Катар присоединился к организации в 1961 году. Сейчас в ОПЕК входят 15 стран. Наибольшее количество нефти из суммарной добычи картеля приходится на Саудовскую Аравию (30%), Ирак (13%), Иран (11%), ОАЭ (9%).

Котировки нефти слабо отреагировали на такие заявления. Сразу после появления новости цена нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 16 центов, до $62,16 за баррель, что на 4,54% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Но уже спустя 20 минут котировки отыграли потери и вернулись к уровню в $62,32 за баррель, или 4,8% выше закрытия торгов пятницы. К 19:30 мск они составили $61,01 за баррель.

О выходе Катара из организации стало известно за несколько дней до саммита ОПЕК+, который пройдет в Вене 6–7 декабря. На нем планируется принять решение, стоит ли вновь принимать меры по ограничению добычи.

Без эффекта домино

В минувшие выходные президент России Владимир Путин, комментируя встречу на полях саммита G20 с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, отметил, что два государства договорились о продлении соглашения ОПЕК+ по контролю за добычей нефти, вопрос по поводу объемов добычи остается открытым.

Решение Катара выйти из нефтяного картеля не стоит связывать с достигнутым соглашением, заявила "Известиям" советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

- Катар уже на протяжении нескольких месяцев готовил этот шаг, решение не было спонтанным, - пояснила эксперт, отметив, что совсем без политики в вопросах нефти и газа, тем более на Ближнем Востоке, не обойтись. - Но в большей степени, конечно, Доха руководствовалась экономическими соображениями.

Елена Супонина отметила, что эффекта домино ждать не стоит - выход страны не станет примером для других участников объединения.

- Катар не первая страна, решившая покинуть ряды картеля. Например, Индонезия то выходила, то возвращалась в состав структуры (Джакарта достигла пика в нефтедобыче и окончательно вышла из ОПЕК в декабре 2016 года. - "Известия"). Доха остается главным производителем газа и не делает погоды на рынке нефти. Поэтому вряд ли можно говорить, что она станет примером для других государств. Тем более что в ОПЕК каждая страна вопрос своего пребывания в картеле определяет не исходя из действий другого игрока, а по своим экономическим соображениям, - подчеркнула востоковед.

С ней согласен и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. ОПЕК+ действует на базе ОПЕК, и развал обеих организаций, по его словам, приведет к существенному снижению цен, а это не нужно ни одной из стран.

Политический вопрос

Игорь Юшков тем не менее уверен, что причины выхода Катара из ОПЕК в большей степени политические, чем экономические: у Катара напряженные отношения с Саудовской Аравией и тот не хочет работать под ее давлением даже формально.

О превалировании политики в решении Катара также говорит и аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

- Я думаю, что это все политика и следствие катарского дипломатического кризиса. Не исключаю, что многие спекулянты даже стали играть на повышение по нефти из-за ожидания каких-то новостей в этом плане, - отметил аналитик.

Отношения между Саудовской Аравией, де-факто лидером объединения, и Катаром сегодня хуже некуда, поэтому выход последнего из ОПЕК не подольет масла в огонь, считает Елена Супонина.

Ранее свое членство в рядах организации в разное время уже приостанавливали Габон, по своим запасам занимающий пятое место в Африке, а также Эквадор, обусловивший это нежеланием вносить ежегодно $2 млн в качестве членского взноса в объединение. О возможности покинуть ОПЕК, в случае если санкции США подвергнут удару иранскую нефтяную промышленность, в мае этого года говорил и министр нефти Ирана Биджан Зангане.

На деловых отношениях с Россией решение Катара не скажется, рассказал "Известиям" председатель Российско-катарского делового совета Ахмет Паланкоев.

- В Дохе заинтересованы в поддержании стабильных отношений с нашей страной. Все последние инвестиции Катара в Россию доказывают его положительное к нам отношение, - заявил Ахмет Паланкоев. - Что касается роста конкуренции на рынке газа, добычу которого ближневосточная монархия обещала нарастить, стоит отметить, что у катарцев в этом плане есть свой рынок - это рынок сжиженного газа, а у нас свой - газа трубопроводного. Хотя некоторый элемент конкуренции есть, но к ОПЕК он отношения не имеет.

Останется ли в плюсе

Выход Катара из картеля потенциально негативен для рынка нефти, считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Основное предназначение картеля - контроль за ценообразованием. И чем меньше стран в ОПЕК, тем слабее контроль за рынком.

- Тем не менее очевидно, что страна несильно влияет на глобальный баланс спроса и предложения вне зависимости от участия в картеле, - отметил он.

Выход Катара из ОПЕК не повлияет на мировой рынок нефти, полагает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Решения ОПЕК большого значения уже не имеют, а в соглашении ОПЕК+ Катар сохраняет свои позиции. Соглашение ОПЕК+ контролирует 95–98% международной торговли нефти и 70% - нефтепродуктов, напомнил он.

Сегодня больший интерес вызывает не столько выход Катара из ОПЕК, сколько то, выйдет ли он из ОПЕК+.

- Это гораздо более существенно для сегодняшних реалий, так как воздействовать на рынок можно сейчас только в формате ОПЕК+. Это будет существенный политический ход, - пояснил "Известиям" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

При сохранении позиций в ОПЕК+ Катару могут отдельно прописать ограничения по объему добычи, как для России, считает Игорь Юшков.

- Но даже если Катар объявит, что не подчиняется никаким квотам, существенно нарастить объемы добычи нефти не получится. Государство добывает небольшие объемы по сравнению с остальными ближневосточными странами и не имеет крупных нефтяных месторождений, поэтому качнуть чашу весов в сторону переизбытка предложения не получится, - считает эксперт.

Если цены на нефть немного и уменьшатся на фоне заявлений Катара, то по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+, где Россия и Саудовская Аравия, как ожидается, объявят о снижении объемов добычи, они снова немного пойдут вверх, считает Игорь Юшков.

Тимур Нигматуллин добавил, что локально гораздо большее влияние на рынок нефти, чем Катар, оказывает сегодня торговая война США и КНР, которая замедляет темпы роста мировой торговли, а значит, и мировую экономику.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543912800
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