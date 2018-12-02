"ВИЧ-фобия". В Кыргызстане лишь половина ВИЧ-инфицированных получает регулярное лечение

11:44 04.12.2018

В Кыргызстане число официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных превысило шесть тысяч человек. И лишь половина из них получает регулярное лечение.



О своем положительном статусе Айтенир узнал в 12 лет. Предположительно, заразился через попадание чужой крови после автоаварии. На протяжении всей жизни ему надо принимать лекарства. Сначала он знал о болезни только это. Но со временем стал ощущать, что общество его боится.



"Я закончил девять классов и сказал: все, зачем мне это нужно, зачем жизнь. Начались конфликты с родителями, обществом", – рассказывает Айтенир, пациент республиканского центра "СПИД".



Сейчас Айтениру 22 года. Он работает поваром. Свой статус принимает спокойно. Помогли психологи, обучающие тренинги. Но разглашать диагноз не готов.



"Начинают думать: может, через посуду передается или через воздушно-капельный путь. Другие начинают жалеть, и это бесит. Люди живут с диабетом, астмой, а чего меня жалеть? Я ж не умираю завтра", – говорит Айтенир.



В Кыргызстане регистрация ВИЧ-инфицированных началась в 1996 году. С тех пор летальный исход зафиксирован почти у двух тысяч больных. Сегодня число зараженных превышает шесть тысяч. Регулярное лечение принимает только половина из них.



"Отсутствие приверженности к лечению – основной барьер. Его надо принимать постоянно, питание соответствующее, нельзя прерывать, особенно первый месяц тяжело выдержать, много побочных эффектов", – объясняет доктор республиканского центра "СПИД" Тамара Богатикова.



По информации волонтеров, люди в Кыргызстане боятся даже сдавать анализы на ВИЧ. А если вдруг обнаруживается вирус, стараются до последнего скрывать его, поскольку общественность еще не научилась принимать это спокойно.



"Мы это называем ВИЧ-фобия, это нерациональный страх перед ВИЧ-инфицированным – бояться людей с ВИЧ, даже стоять с ними рядом. У детей и взрослых возникает стена страха, в которой они остаются одни", – отмечает Данияр Орсек Уулу, директор ОО "Кыргыз Индиго".



ВИЧ-инфекция передается тремя путями: незащищенный половой контакт, через зараженную кровь и от матери к ребенку. В последнем случае при своевременном лечении матери ребенок может родиться абсолютно здоровым.



"Если выявлено на ранней стадии, назначается терапия. Такие люди живут, рожают детей. Но лекарства человек должен принимать в течение всей жизни", – продолжает Тамара Богатикова.



В Кыргызстане еще совсем недавно заражение через кровь было самым распространенным путем передачи ВИЧ. По итогам последних десяти месяцев статистика поменялась. Теперь основной путь передачи вируса – половой. Это более 60% случаев.