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Монголия готовится к 50-ти градусным морозам и сильным метелям
13:36 04.12.2018

Экстремальные холода.

Автор: Майдар Сосорбарам

Национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о понижении температуры до -49 градусов Цельсия по всей стране.

Согласно НАММОС (Национальному агентству по метеорологии и мониторингу окружающей среды), снег и метели ожидаются в некоторых западных аймаках Монголии с 4 декабря.

В котловине Дархад и в горных районах Алтай, Хангай, Хубсугул и Хэнтий, в бассейне реки Завхан и в бассейнах рек Идэр, Тэс, Туул и Тэрэлж, ночные температуры снизятся до -43 и -49 градусов Цельсия, в то время как дневная температура будет составлять от -32 до -36 градусов по Цельсию.

Ожидается, что в этих районах скорость ветра будет достигать 12-14 метров в секунду.

Климат Монголии, из-за ее географического положения внутри материка, носит черты резко континентального климата, здесь длительные суровые зимы.

Для климата Монголии характерно преобладание солнечных дней, особенно зимой, значительная сухость воздуха, малое количество осадков, резкие температурные колебания, не только годовые, но и суточные. Температура же в течение суток иногда может колебаться в пределах 20-30 °С.

Самый холодный месяц в году - январь. В отдельных районах страны температура понижается до -45-50 °С.

Источник - ARD
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